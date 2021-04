Survivor shares abuse story to raise awareness

By Angie Baldelomar

Children remain the most vulnerable population for all kinds of abuse.

This is exacerbated by parents not talking with their children about boundaries and what situations merit going to them for help, as sexual abuse survivor Gerardo can attest.

Gerardo — who spoke on the condition of anonymity — said he was never told what strangers should or should not do to him. Thus, he did not realize for years afterward that he was sexually abused for months when he was 5 years old.

“I was so innocent that I didn’t know it was wrong; I just knew I didn’t like it,” he said.

In the United States, one in nine girls and one in 53 boys under the age of 18 experience sexual abuse or assault by an adult, according to statistics from the Rape, Abuse & Incest National Network. In most cases, perpetrators are related to the victim.

Gerardo was abused by his uncle, who was living in his house and even sleeping in his room at the time. After months of abuse, he told the family at dinner what was happening.

“I remember a silence and then everyone resumed eating,” he said. “(My parents) never said anything to him or asked me anything, but soon after (the perpetrator) left the house and he never tried it again.”

Gerardo is sharing his story to raise awareness for childhood sexual abuse.

“I hope that my words, although shocking, will help parents take care of their children,” he said. “One never knows where the abuse could come from, but it usually comes from the closest family members.”

Gerardo is still working through the trauma of this experience. He knows the road ahead is not easy, but is hopeful he will get through it.

“Let’s protect the children’s innocence and let’s always talk with our children and explain to them what is wrong, and that they should always say what happens to them,” he said.

Sobreviviente comparte historia de abuso para crear conciencia

Los niños siguen siendo la población más vulnerable a todo tipo de abusos.

Esto se agrava cuando los padres no hablan con sus hijos sobre los límites y qué situaciones ameritan acudir a ellos en busca de ayuda, como puede atestiguar el sobreviviente de abuso sexual Gerardo.

Gerardo, quien habló bajo condición de anonimato, dijo que nunca le dijeron lo que otras personas deberían o no deberían hacerle. Por lo tanto, no se dio cuenta durante años después de que fue abusado sexualmente durante meses cuando tenía 5 años.

“Era tan inocente que no sabía que estaba mal; sólo sabía que no me gustaba”, dijo.

En Estados Unidos, una de cada nueve niñas y uno de cada 53 niños menores de 18 años experimentan abuso o agresión sexual por parte de un adulto, según estadísticas de la Red Nacional de Violaciones, Abusos e Incestos. En la mayoría de los casos, los perpetradores están relacionados con la víctima.

Gerardo fue abusado por su tío, quien vivía en su casa e incluso dormía en su habitación en ese momento. Después de meses de abuso, le contó a la familia en la cena lo que estaba sucediendo.

“Recuerdo un silencio y después continuaron comiendo”, dijo. “(Mis padres) nunca le dijeron nada ni me preguntaron nada, pero poco después (el perpetrador) salió de la casa y nunca volvió a intentarlo”.

Gerardo comparte su historia para crear conciencia sobre el abuso sexual infantil.

“Espero que mis palabras, aunque fuertes, ayuden a los padres a cuidar a sus hijos”, dijo. “Uno nunca sabe de dónde puede provenir el abuso, pero generalmente proviene de los familiares más cercanos”.

Gerardo todavía está atravesando el trauma de esta experiencia. Sabe que el camino por delante no es fácil, pero tiene la esperanza de superarlo.

“Protejamos la inocencia de los niños y hablemos siempre con nuestros hijos y expliquemos lo que está mal, y que siempre deben decir lo que les sucede”, dijo.