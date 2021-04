Mexican Consulate hosts COVID-19 vaccination event

By Angie Baldelomar

On Tuesday (March 30), the Consulate of Mexico in Kansas City, Missouri, held a COVID-19 vaccination event to reach those disproportionately affected by the pandemic.

In partnership with Truman Medical Centers (TMC), the consulate administered 210 first doses of the Pfizer vaccine to those with appointments. They included Mexican nationals and other members of communities disproportionately affected by the pandemic.

Head Consul Alfonso Navarro-Bernachi applauded the good turnout and said the consulate’s clinic aimed to facilitate access to vaccines to those who might otherwise face obstacles because of language barriers or ignorance of the health system. The event also was designed to send the message that people should get vaccinated.

“We hope that this activity will also contribute to sending the message that vaccines are safe and that the Mexican, Hispanic and Latino population can access them in an equitable way,” Navarro-Bernachi said.

The consulate plans a second day for the clinic on April 20, so that the 210 people who were vaccinated Tuesday get their second shot.

At the invitation of the consulate, U.S. Rep. Emanuel Cleaver II toured the consulate’s vaccination clinic. Other dignitaries who toured the clinic were Dr. Randall Williams, director of the Missouri Department of Health and Aging Services; Kansas City Mayor Pro Tem Kevin McManus; Dr. Mark Steele, TMC/UH executive director of clinical affairs; and Catherine Wiley, director of communications and marketing for the Samuel U. Rodgers Health Center, a partner agency in the operation of the Ventanilla de Salud (VDS).

Navarro-Bernachi encourages anyone to contact the Ventanilla de Salud with any inquires about COVID-19 testing and vaccination.

“We continue to provide information regarding the vaccine, particularly to those who have any concerns or require important information on how and where to get the vaccine,” he said.

People can contact the VDS by calling (816) 556-0800 or emailing conkansas@sre.gob.mx.

Consulado de México organiza evento de vacunación contra el COVID-19

El martes (30 de marzo), el Consulado de México en Kansas City, Missouri, realizó un evento de vacunación contra el COVID-19 para llegar a los afectados de manera desproporcionada por la pandemia.

En asociación con Truman Medical Centers (TMC), el consulado administró 210 primeras dosis de la vacuna Pfizer a quienes tenían citas. Incluían ciudadanos mexicanos y otros miembros de comunidades afectadas de manera desproporcionada por la pandemia.

El cónsul titular Alfonso Navarro-Bernachi aplaudió la buena participación y dijo que la clínica del consulado tenía como objetivo facilitar el acceso a las vacunas a aquellos que de otra manera podrían enfrentar obstáculos debido a las barreras del idioma o al desconocimiento del sistema de salud. El evento también fue diseñado para enviar el mensaje de que la gente debería vacunarse.

“Esperamos que esta actividad también contribuya a enviar el mensaje de que las vacunas son seguras y que la población mexicana, hispana y latina puede acceder a ellas de manera equitativa”, dijo Navarro-Bernachi.

El consulado planea un segundo día para la clínica el 20 de abril, para que las 210 personas que fueron vacunadas el martes reciban su segunda dosis de la vacuna.

Por invitación del consulado, el representante Emanuel Cleaver II visitó la clínica de vacunación del consulado. Otros dignatarios que visitaron la clínica fueron el Dr. Randall Williams, director del Departamento de Salud y Servicios para Ancianos de Missouri; el alcalde interino de Kansas City, Kevin McManus; el Dr. Mark Steele, director ejecutivo de asuntos clínicos de TMC/UH; y Catherine Wiley, directora de comunicaciones y marketing del Centro de Salud Samuel U. Rodgers, agencia socia en el funcionamiento de la Ventanilla de Salud (VDS).

Navarro-Bernachi alienta a cualquier persona a que se comunique con la Ventanilla de Salud si tiene alguna pregunta sobre la vacunación y las pruebas de COVID-19.

“Continuamos brindando información sobre la vacuna, particularmente a aquellos que tienen alguna inquietud o requieren información importante sobre cómo y dónde obtener la vacuna”, dijo.

Las personas pueden comunicarse con el VDS llamando al (816) 556-0800 o enviando un correo electrónico a conkansas@sre.gob.mx.