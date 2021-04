CDC issues travel recommendations for fully vaccinated people

By Chara

On April 2, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention issued new travel guidelines for people who have received the COVID-19 vaccine.

People are considered fully vaccinated once they have received their two shots of the Pfizer or Moderna vaccine, or 1 shot of the Johnson & Johnson vaccine, and have waited two weeks. The CDC advises those people to follow airline guidelines and know the COVID safety requirements of the places they visit.

Travelers are advised to wear a mask in any sort of public facility or mode of transportation. They also are advised to continue to practice social distancing, wash their hands and/or use hand sanitizer.

Anyone who travels within the United States will not need documentation of a negative COVID-19 test result. However, anyone traveling outside the United States will be required to present a negative COVID-19 test that is no more than three days old before traveling.

The CDC advises travelers to be tested again for COVID five days after traveling and to isolate at home for a week. Anyone who develops COVID symptoms is advised to contact a doctor.

Liliana Gonzalez of Shawnee, Kansas, is among the Kansas City area residents planning to travel following the announcement of the CDC’s new guidelines.

“I’m very excited,” Gonzalez said. “This quarantine has been very stressful, and now that I got my vaccine, I will be able to travel and visit my family. I can’t wait to give them a hug and share with them a very special moment.”

CDC emite recomendaciones de viaje para personas completamente vacunadas

El 2 de abril, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron nuevas pautas de viaje para las personas que han recibido la vacuna contra el COVID-19.

Se considera que las personas están completamente vacunadas una vez que han recibido sus dos inyecciones de la vacuna Pfizer o Moderna, o una inyección de la vacuna Johnson & Johnson, y han esperado dos semanas. El CDC aconseja a esas personas que sigan las pautas de las aerolíneas y conozcan los requisitos de seguridad de COVID de los lugares que visitan.

Se recomienda a los viajeros que usen una máscara en cualquier tipo de instalación pública o medio de transporte. También se les aconseja que sigan practicando el distanciamiento social, se laven las manos y/o utilicen desinfectante para manos.

Cualquiera que viaje dentro de Estados Unidos no necesitará documentación de un resultado negativo de la prueba del COVID-19. Sin embargo, cualquier persona que viaje fuera de Estados Unidos deberá presentar una prueba de COVID-19 negativa que no tenga más de tres días antes de viajar.

El CDC aconseja a los viajeros que se hagan nuevamente la prueba de COVID cinco días después del viaje y que se aíslen en casa durante una semana. Se recomienda a cualquier persona que desarrolle síntomas de COVID que se comunique con un médico.

Liliana González de Shawnee, Kansas, se encuentra entre los residentes del área de Kansas City que planean viajar luego del anuncio de las nuevas pautas de los CDC.

“Estoy muy emocionada”, dijo González. “Esta cuarentena ha sido muy estresante y ahora que me vacuné, podré viajar y visitar a mi familia. No puedo esperar para darles un abrazo y compartir con ellos un momento muy especial”.