If you suspect that a child is being abused or neglected, report it immediately to the Child Abuse Hotline* or call 911.

Missouri Hotline number:

800-392-3738

For hearing and speech impaired, please contact Relay Missouri 1-800-735-2466/voice or 1-800-735-2966/text phone.

Kansas Hotline number:

800-922-5330

*The Children’s Division Child Abuse and Neglect Hotline Unit (CA/NHU) accepts confidential reports of suspected child abuse, neglect, or exploitation. Reports are received through a toll-free telephone line which is answered seven days a week, 24 hours a day.

If the child is in immediate danger, call 911.

Si sospechas que un niño ha sido víctima del abuso o la negligencia, repórtalo de inmediato a la Línea para Denunciar el Abuso de los Niños* o al 911.

En Missouri: 800-392-3738

Para reportar el abuso por medio de un mensaje de texto: 1-800-669-8689

En Kansas: 800-922-5330

*La Línea para Denunciar el Abuso de los Niños de la División de Menores (Childen’s Division o CA/NHU, por sus siglas en inglés) acepta reportes confidenciales del presunto abuso de niños, negligencia o explotación. Los reportes se pueden hacer a través de su línea telefónica gratuita los 7 días de la semana, las 24 horas al día.

Si un niño está en peligro, llama al 911.