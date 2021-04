SKC’s quest for third MLS Cup begins against Red Bulls

By Chara

On Saturday (April 17), Sporting Kansas City will start its journey to win its third MLS Cup.

That night, Sporting will open its season by facing the New York Red Bulls at Red Bull Arena. The Red Bulls are 3-1 in their last 10 home MLS games against Sporting. The last MLS meeting between the teams, a 2-2 result, was in April 2019 at Children’s Mercy Park. The last meeting between them at Red Bull Arena, July 14, 2018, ended in a 3-2 loss for Sporting.

Sporting enters the meeting with a few key losses to its roster. Gone is Chilean Felipe Gutierrez, who returned to his home country to play for Universidad Catolica. The boys in blue also lost veteran defender, team captain and Kansas City area native Matt Besler, who helped Sporting win the 2013 MLS Cup and three US Open Cups.

Besler’s contract was not renewed during the offseason. He has signed with MLS expansion club Austin FC, which will make a May 9 visit to Children’s Mercy Park.

To try to fill the void left by Besler, Sporting has acquired defending midfielder Remi Walter, a 25-year-old Frenchman, from Yeni Malatyaspor. Other players who might step up include defender Nicolas Isimat-Mirin, a 29-year-old Frenchman who played for Toulouse last season on loan from Besiktas and has won three Eredivisie titles with PSV Eindhoven.

Sporting also moved to strengthen its defense with an offseason signing of goalkeeper Kendall McIntosh from the Red Bulls. McIntosh will replace Mexican Richard Sanchez, who will play for Sporting KC II, Sporting’s USL squad, once known as the Swope Park Rangers.

Attackers who might help Sporting win its third MLS Cup include Mexican international Alan Pulido. Pulido, who has recovered a knee injury, scored 11 goals in his first season with the team and looks to top that in 2021.

“I hope to play as many games this season as possible and hopefully grow with my team and become No. 1,” Pulido told reporters during a March video call.

During the call, Pulido also mentioned that one of his goals is to play in Qatar with the Mexico’s men’s national team. That might prove challenging, however, as he got into hot water in Mexico recently after commenting on MLS’s growing popularity.

“I still think that Liga MX is a little bit better, but MLS is growing every year,” Pulido told AS.com.

Sporting fans are invited to attend a season-opening watch party, with the doors opening at 5:30 p.m. Saturday at Children’s Mercy Park. Free tickets are available at SeatGeek.com.

Búsqueda de SKC por la tercera Copa MLS comienza contra Red Bulls

El sábado (17 de abril), Sporting Kansas City comenzará su viaje para ganar su tercera Copa MLS.

Esa noche, el Sporting abrirá su temporada enfrentándose a los New York Red Bulls en el Red Bull Arena. Los Red Bulls tienen marca de 3-1 en sus últimos 10 partidos de la MLS en casa contra el Sporting. El último encuentro de la MLS entre los equipos, con un resultado de 2-2, fue en abril de 2019 en el Children’s Mercy Park. El último encuentro entre ellos en el Red Bull Arena, el 14 de julio de 2018, terminó en una derrota por 3-2 para el Sporting.

El Sporting llega al partido con algunas derrotas clave en su lista. Atrás quedó el chileno Felipe Gutiérrez, quien regresó a su país de origen para jugar en la Universidad Católica. Los muchachos de azul también perdieron al defensor veterano, capitán del equipo y nativo del área de Kansas City, Matt Besler, quien ayudó al Sporting a ganar la Copa MLS 2013 y tres Copas Abiertas de Estados Unidos.

El contrato de Besler no se renovó durante el descanso. Firmó con el club de expansión de la MLS Austin FC, que hará una visita el 9 de mayo al Children’s Mercy Park.

Para intentar llenar el vacío dejado por Besler, el Sporting ha adquirido al mediocampista defensa Remi Walter, un francés de 25 años, procedente del Yeni Malatyaspor. Otro jugador que podría dar un paso adelante incluye el defensa Nicolas Isimat-Mirin, un francés de 29 años que jugó en el Toulouse la temporada pasada cedido por el Besiktas y ha ganado tres títulos de la Eredivisie con el PSV Eindhoven.

El Sporting también buscó fortalecer su defensa con un fichaje de temporada baja del portero Kendall McIntosh de los Red Bulls. McIntosh reemplazará al mexicano Richard Sánchez, quien jugará para Sporting KC II, el equipo de la USL de Sporting, una vez conocido como Swope Park Rangers.

Los atacantes que podrían ayudar al Sporting a ganar su tercera Copa MLS incluyen al internacional mexicano Alan Pulido. Pulido, que se ha recuperado de una lesión en la rodilla, marcó 11 goles en su primera temporada con el equipo y busca superar eso en 2021.

“Espero jugar tantos partidos como sea posible esta temporada y, con suerte, crecer con mi equipo y convertirme en el número uno”, dijo Pulido a los periodistas durante una videollamada en marzo.

Durante la convocatoria, Pulido también mencionó que uno de sus objetivos es jugar en Qatar con la selección masculina de México. Sin embargo, eso podría resultar un desafío, ya que se metió en problemas en México recientemente después de comentar sobre la creciente popularidad de la MLS.

“Sigo pensando que la Liga MX es un poco mejor, pero la MLS está creciendo cada año”, dijo Pulido a AS.com.

Los fanáticos del deporte están invitados a asistir a una fiesta de apertura de temporada para mirar el partido, con puertas que se abren a las 5:30 p.m. el sábado en el Children’s Mercy Park. Las entradas gratuitas están disponibles en SeatGeek.com.