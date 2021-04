Personas Extraordinarias 2021:Teen boxer working to go pro

By Angie Baldelomar

A Kansas City area 13-year-old boy is trying to become a professional boxer.

Ricky Gomez has boxed since age 9, when a cousin of his dad’s invited him to come to his gym. He found his passion for boxing there.

“We took Ricky there to train and exercise and so he … (could) learn how to defend himself, not to become a boxer,” his father, Ricardo Gomez, recalled. “Then, we saw he liked boxing and he wasn’t afraid to get hit, which is essential for boxing, so we encouraged it.”

The younger Gomez has competed in tournaments around Kansas, and in other states such as Missouri, Iowa, Nebraska, Colorado, Oklahoma, Illinois, Texas and Louisiana. He reached the final of a Ringside tournament; participated in Silver Gloves competition, reaching the nationals; and boxed at the Sunflower Games, held in Topeka. More recently, he participated in the USA National Boxing Championship, where elite amateur children boxers compete.

“Ricky won his first match and then lost the second one against the No. 2 ranked in the nation, but it was a split decision, 3-2,” Ricardo Gomez said. “Anyone could’ve won; it was a matter of the judges deciding, so it was a great experience.”

The elder Gomez hopes that participation will get his son ranked when the new rankings are unveiled.

Ricky Gomez hopes to become a professional boxer. He also hopes to be a part of the Olympic boxing team and win a gold medal.

Like anyone wanting to go pro, his goal is to become a world champion.

“We think he has the skills to achieve all of this,” his dad said.

The young boxer trains two hours a day, five to six days a week, at Whatsoever Boxing Club, where Eddy Guillen and David Arreola Sr. coach him. He also trains with Lalo Robles at the Police Athletic League two to three times a week.

Training has kept Ricky Gomez busy, his dad said, and has taught him discipline. It even has improved his self-esteem and grades at school.

“Boxing helps him understand that – in life, like in boxing – you have to work and sacrifice things to achieve … (your) goals,” his dad said. “That way, in the future, he’ll know that, whatever he wants, he can achieve.”

Most importantly, however, Ricardo Gomez hopes boxing will continue to be fun for his son.

“He is a cheerful boy that only wants to be happy,” he said.

Boxeador de 13 años trabaja para convertirse en profesional

Un niño de 13 años del área de Kansas City está tratando de convertirse en boxeador profesional.

Ricky Gomez ha boxeado desde los 9 años, cuando un primo de su padre lo invitó a ir a su gimnasio. Allí encontró su pasión por el boxeo.

“Llevamos a Ricky allí para entrenar y hacer ejercicio y que aprendiera a defenderse, no a convertirse en boxeador”, recuerda su padre, Ricardo Gómez. “Pero luego, vimos que le gustaba el boxeo y que no tenía miedo de recibir golpes, lo que es esencial para el boxeo”.

El joven Gomez ha competido en torneos alrededor de Kansas y en otros estados como Missouri, Iowa, Nebraska, Colorado, Oklahoma, Illinois, Texas y Louisiana. Llegó a la final de un torneo de Ringside; participó de la competencia Silver Gloves, llegando a las nacionales; y ha boxeado en los Sunflower Games, celebrados en Topeka. Más recientemente, participó en el Campeonato Nacional de Boxeo de EE.UU., donde compiten niños boxeadores de élite aficionados.

“Ricky ganó su primer partido y luego perdió el segundo contra el No. 2 clasificado en la nación, pero fue una decisión dividida, 3-2”, dijo Ricardo Gómez. “Cualquiera podría haber ganado; era cuestión de que los jueces decidieran, así que fue una gran experiencia”.

Gómez, padre, espera que la participación coloque a su hijo en el ranking cuando se den a conocer los nuevos rankings.

Ricky Gomez espera convertirse en boxeador profesional. También espera ser parte del equipo de boxeo olímpico y ganar una medalla de oro.

Como cualquiera que quiera convertirse en profesional, su objetivo es convertirse en campeón mundial.

“Creemos que tiene las habilidades para lograrlo”, dijo su padre.

El joven boxeador entrena dos horas al día, cinco a seis días a la semana, en Whatsoever Boxing Club, donde Eddy Guillén y David Arreola Sr. lo entrenan. También entrena con Lalo Robles en la Liga Atlética de la Policía de dos a tres veces por semana.

El entrenamiento ha mantenido ocupado a Ricky Gómez, dijo su padre, y le ha enseñado disciplina. Incluso ha mejorado su autoestima y sus calificaciones en la escuela.

“El boxeo le ayuda a entender que, en la vida, como en el boxeo, tienes que trabajar y sacrificar cosas para lograr … (tus) metas”, dijo su padre. “De esa manera, en el futuro, sabrá que, lo que sea que quiera, lo puede lograr si trabaja duro”.

Sin embargo, lo más importante que Ricardo Gómez espera es que el boxeo siga siendo divertido para su hijo.

“Es un chico alegre que sólo quiere ser feliz”, dijo.