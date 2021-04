Homeless relocated from Westport camp to hotels

By Roberta Pardo

People living in tents in Kansas City, Missouri’s Westport area have been relocated after camping at a site for weeks, as part of the city’s plan to help people experiencing homelessness.

On April 9, buses started taking people living at Camp 6ixx to hotels, clearing out the area near the Westport Road, Southwest Trafficway and West 43rd Street intersection. By then, the nonprofit organization Hope Faith had helped move more than 200 people into hotel rooms for up to 90 days.

Hope Faith is managing the efforts to help relocate people to rooms, as well as offer access to resources to help with health care and job placement.

“For us right now, it’s finding out what each individual needs and help them look at it and get on their feet,” Jaysen Van Sickle, Hope Faith executive director, told FOX4 News. “So giving them food and shelter is just the beginning.”

As part of their plan to address homelessness, city leaders will make at least 500 hotel rooms available for three months. From camps outside City Hall and on Westport, Hope Faith helped pack buses with people’s belongings to move into those rooms.

City officials estimate there are at least 170 groups of tents with people living outside across the city. There also are people living in cars.

The city plans to discuss how to use land bank properties to offer affordable housing. It also plans to study homelessness in the city to understand how people end up there.

“Homelessness is not a new thing or some buzzword,” Van Sickle said. “So the fact that we’re starting to see those evictions that we were warned about in the pandemic, we are starting to see a lot more people experiencing homelessness in Kansas City and across the world.”

If you know someone who needs help, contact Hope Faith at 816-471-HOPE (4673) or email info@hopefath.org. Its website is https://www.hopefaith.org/services.

Personas sin hogar reubicadas del campamento de Westport a hoteles

Las personas que viven en tiendas de campaña en el área de Westport de Kansas City, Missouri, han sido reubicadas después de acampar en el sitio durante semanas, como parte del plan de la ciudad para ayudar a las personas sin hogar.

El 9 de abril, los autobuses comenzaron a llevar a las personas que vivían en Camp 6ixx a los hoteles, limpiando el área cerca de la intersección de Westport Road, Southwest Trafficway y West 43rd Street. Para entonces, la organización sin fines de lucro Hope Faith había ayudado a trasladar a más de 200 personas a habitaciones de hotel por hasta 90 días.

Hope Faith está gestionando los esfuerzos para ayudar a reubicar a las personas a las habitaciones, además de ofrecer acceso a recursos para ayudar con la atención médica y la colocación laboral.

“Para nosotros en este momento, es descubrir lo que cada individuo necesita y ayudarlos a salir adelante”, dijo Jaysen Van Sickle, director ejecutivo de Hope Faith, a FOX4 News. “Así que darles comida y refugio es sólo el comienzo”.

Como parte de su plan para abordar la falta de vivienda, los líderes de la ciudad pondrán a disposición al menos 500 habitaciones de hotel durante tres meses. Desde los campamentos fuera del Ayuntamiento y en Westport, Hope Faith ayudó a empacar autobuses con las pertenencias de las personas para trasladarse a esas habitaciones.

Los funcionarios de la ciudad estiman que hay al menos 170 grupos de tiendas de campaña con personas que viven afuera en toda la ciudad. También hay personas que viven en automóviles.

La ciudad planea discutir cómo usar las propiedades del banco de tierras para ofrecer viviendas asequibles. También planea estudiar la falta de vivienda en la ciudad para comprender cómo las personas terminan allí.

“La falta de vivienda no es algo nuevo ni una palabra de moda”, dijo Van Sickle. “Entonces, el hecho de que estamos comenzando a ver esos desalojos de los que se nos advirtió en la pandemia, estamos comenzando a ver a muchas más personas sin hogar en Kansas City y en todo el mundo”.

Si conoce a alguien que necesita ayuda, comuníquese con Hope Faith al 816-471-HOPE (4673) o envíe un correo electrónico a info@hopefaith.org. Su sitio web es https://www.hopefaith.org/services.