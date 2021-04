COVID variants spreading faster and affecting the young more

By Roberta Pardo

Two weeks ago, health officials confirmed that the U.K. variant of the coronavirus was the dominant strain circulating in the United States.

Now, this variant, along with other variants, is more contagious and hitting young people harder than the original virus. In previous waves, children and young adults exhibited mild symptoms or none at all.

“We are seeing patients 20, 25, 35 who are quite ill with COVID,” Robert Riney, chief operating officer for Henry Ford Health System in Michigan, said during an April 8 briefing, according to an article by Reuters. “The good news is, the mortality rates are lower, but these are not light cases.”

The same trend is showing nationwide, as young people, who are often not vaccinated yet, spread and contract the virus through school sports and social gatherings. Fatalities remain low, but cases are more severe and requiring hospitalizations, experts claim.

Rudolph Valentini, chief medical officer for Children’s Hospital of Michigan in Detroit, told Reuters that, until children can get the vaccine, they will be susceptible.

“Corona is looking for a place to land,” he said. “The patients who are most vulnerable are children because they haven’t been vaccinated.”

The Pfizer vaccine is showing strong results with 12- to 15-year-olds. The company is waiting for the U.S. Food and Drug Administration to approve its use for that age group. Moderna started a study for patients as young as 12 in February.

Variantes de COVID se propagan más rápido y afectan más a los jóvenes

Hace dos semanas, funcionarios de salud confirmaron que la variante británica del coronavirus era la cepa dominante que circulaba en Estados Unidos.

Ahora bien, esta variante, junto con otras variantes, es más contagiosa y afecta más a los jóvenes que el virus original. En oleadas anteriores, los niños y los adultos jóvenes presentaron síntomas leves o ninguno en absoluto.

“Estamos viendo pacientes de 20, 25, 35 años que están bastante enfermos con COVID”, dijo Robert Riney, director de operaciones del Sistema de Salud Henry Ford en Michigan, durante una sesión informativa el 8 de abril, según un artículo de Reuters. “La buena noticia es que las tasas de mortalidad son más bajas, pero estos no son casos leves”.

La misma tendencia se está mostrando en todo el país, ya que los jóvenes, que a menudo aún no están vacunados, transmiten y contraen el virus a través de los deportes escolares y las reuniones sociales. Las muertes siguen siendo bajas, pero los casos son más graves y requieren hospitalizaciones, afirman los expertos.

Rudolph Valentini, director médico del Hospital de Niños de Michigan en Detroit, dijo a Reuters que, hasta que los niños puedan recibir la vacuna, serán susceptibles.

“Corona está buscando un lugar para aterrizar”, dijo. “Los pacientes más vulnerables son los niños porque no han sido vacunados”.

La vacuna Pfizer está mostrando buenos resultados entre los niños de 12 a 15 años. La compañía está esperando que la Administración de Drogas y Alimentos apruebe su uso para ese grupo de edad. Moderna inició un estudio para pacientes desde los 12 años en febrero.