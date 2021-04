School districts planning in-person graduation ceremonies

By Angie Baldelomar

As graduation season approaches, school districts in the Kansas City area are announcing their plans for this year’s graduation ceremonies.

Unlike 2020, this year, Kansas City, Kansas, Public Schools (KCKPS) will host in-person ceremonies. Dr. Troy Pitsch, KCKPS instructional improvement officer, said the school system had some more room to work with, in terms of safety guidelines.

“So we’re going to run traditional ceremonies at the campus stadiums,” Pitsch said. “We’re choosing an outdoor venue for safety and to allow more students’ families to be in attendance.”

Each graduating student may bring four family members to the ceremony.

“We will also be livestreaming our ceremonies, so those who can’t attend can still watch and enjoy the ceremony,” Pitsch said.

Pitsch also anticipated there would not be a traditional handing out of diplomas and handshakes between students and graduation officials to reduce contact among them. KCKPS leaders are still figuring out what the alternative will be, he said.

The idea, Pitsch said, is for the students to celebrate in as normal a setting as possible.

“We want to try and give the students something as close to what is considered a traditional graduation as we can within the confines of safety guidelines, and we think that we might have hit that sweet spot here,” Pitsch said.

The Shawnee Mission School District (SMSD) also will host in-person graduation ceremonies. David Smith, SMSD chief communications officer, said the district will hold the ceremonies outside, with the family of each graduating student receiving six tickets. Families will be expected to social distance. Likewise, students on the field will be spread 3 feet apart, he said.

“We expect masks to be worn (by) everyone, including students and faculty,” Smith said.

Smith also said that students’ jobs at following COVID protocols throughout the school year will be replicated to host the ceremonies.

“Our students have done a really good job this year with following our COVID protocols, so we think we’ll be able to do this and do it safely and give the students a chance to celebrate,” he said.

Distritos escolares planean ceremonias de graduación en persona

A medida que se acerca la temporada de graduación, los distritos escolares en el área de Kansas City están anunciando sus planes para las ceremonias de graduación de este año.

A diferencia de 2020, este año, las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas (KCKPS, por sus siglas en inglés) organizarán ceremonias en persona. El Dr. Troy Pitsch, oficial de mejoramiento de la instrucción de KCKPS, dijo que el sistema escolar tenía más espacio para trabajar, en términos de pautas de seguridad.

“Así que vamos a realizar ceremonias tradicionales en los estadios del campus”, dijo Pitsch. “Estamos eligiendo un lugar al aire libre por seguridad y para permitir que asistan más familias de estudiantes”.

Cada estudiante que se gradúe puede traer a cuatro miembros de la familia a la ceremonia.

“También estaremos transmitiendo en vivo nuestras ceremonias, para que aquellos que no puedan asistir aún puedan ver y disfrutar de la ceremonia”, dijo Pitsch.

Pitsch también anticipó que no habría una entrega tradicional de diplomas y apretones de manos entre estudiantes y funcionarios de graduación para reducir el contacto entre ellos. Los líderes de KCKPS todavía están averiguando cuál será la alternativa, dijo.

La idea, dijo Pitsch, es que los estudiantes celebren en un entorno lo más normal posible.

“Queremos tratar de darles a los estudiantes algo tan cercano a lo que se considera una graduación tradicional como podamos dentro de los límites de las pautas de seguridad, y creemos que podríamos haber alcanzado ese punto óptimo con esto”, dijo Pitsch.

El Distrito Escolar de Shawnee Mission (SMSD, por sus siglas en inglés) también organizará ceremonias de graduación en persona. David Smith, director de comunicaciones del distrito, dijo que el distrito llevará a cabo las ceremonias afuera, y que la familia de cada estudiante graduado recibirá seis boletos. Se espera que las familias se alejen socialmente. Del mismo modo, los estudiantes en el campo estarán separados a un metro de distancia, dijo.

“Esperamos que todos usen máscaras, incluidos los estudiantes y el profesorado”, dijo Smith.

Smith también dijo que los trabajos de los estudiantes al seguir los protocolos de COVID durante el año escolar se replicarán en las ceremonias.

“Nuestros estudiantes han hecho un muy buen trabajo este año siguiendo nuestros protocolos de COVID, por lo que creemos que podremos hacer esto y hacerlo de manera segura y darles a los estudiantes la oportunidad de celebrar”, dijo.