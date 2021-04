The Toolbox, new resource center to help small businesses, to open in WyCo

By Angie Baldelomar

A new resource center hopes to help small business owners in Wyandotte County, Kansas.

The Toolbox is a one-stop center that seeks to help people either start or grow their businesses. Gabe Munoz (Muñoz in Spanish), local director of the ESHIP Communities Council — the organization behind the center — said services have been offered online since February, but that now there is a physical space for people to visit.

“We’ve been offering this service virtually, but we’re doing an open house so folks can know that we’re here and open, … that we’ll be operating in person,” Munoz said.

The open house is scheduled for 10 a.m.-2 p.m. April 29 at the center, located at 1303 Central Ave. in Kansas City, Kansas.

The idea for The Toolbox originated in 2019, Munoz said, when the ESHIP Communities Council took on the task to make entrepreneurship more accessible and equitable in Kansas City. For that, they went door-to-door asking input from existing businesses in downtown Kansas City, Kansas, and made a survey.

“We got the survey results back and we held community listening sessions where we went over the results of the survey and got people’s feedback,” Munoz said. “(We) tried to get input from everybody.”

The services offered include help with permits, licensing, zoning and other regulations looking to start a business. They also assist with applying for grants, loans or other programs, such as the Payment Protection Program.

Munoz said the main goal is to help small business owners navigate entrepreneurship.

“Right now, there seems to be a lot of help for big businesses, for those who are well-connected and those that are having success, but for those entrepreneurs who are smaller, who earn $150,000 in annual revenue or less, there’s not as much support and running a business has its up and downs,” he said.

The Toolbox wants to help those smaller business find success, Munoz said. That is why assistance is offered in English and Spanish. Interpreters are available for other languages as needed.

Because of COVID-19 restrictions, Muñoz recommends scheduling a time to visit the center during the open house event. To sign up, visit https://www.signupgenius.com/go/10c0c4aa9a92da7fdc16-thetoolbox. For more information about The Toolbox, visit http://www.thetoolboxkc.com/.

The Toolbox, nuevo centro para ayudar a las pequeñas empresas, abrirá en WyCo

Un nuevo centro de recursos espera ayudar a los propietarios de pequeñas empresas en el condado de Wyandotte, Kansas.

The Toolbox es un centro integral que busca ayudar a las personas a iniciar o hacer crecer sus negocios. Gabe Muñoz, director local del Consejo de Comunidades de ESHIP, la organización detrás del centro, dijo que los servicios se ofrecen en línea desde febrero, pero que ahora hay un espacio físico para que las personas lo visiten.

“Hemos estado ofreciendo este servicio virtualmente, pero estamos haciendo una jornada de puertas abiertas para que la gente sepa que estamos aquí, … que operaremos en persona”, dijo Muñoz.

La jornada de puertas abiertas está programada para las 10 a.m. a 2 p.m. el 29 de abril en el centro, ubicado en 1303 Central Ave. en Kansas City, Kansas.

La idea de The Toolbox se originó en 2019, dijo Muñoz, cuando el Consejo de Comunidades de ESHIP asumió la tarea de hacer que el espíritu empresarial sea más accesible y equitativo en Kansas City. Para eso, fueron de puerta en puerta pidiendo opiniones a las empresas existentes en el centro de Kansas City, Kansas, e hicieron una encuesta.

“Recibimos los resultados de la encuesta y realizamos sesiones de escucha de la comunidad en las que repasamos los resultados de la encuesta y obtuvimos los comentarios de la gente”, dijo Muñoz. “(Intentamos) obtener opiniones de todos”.

Los servicios ofrecidos incluyen ayuda con permisos, licencias, zonificación y otras regulaciones requeridas para iniciar un negocio. También ayudan a solicitar subvenciones, préstamos u otros programas, como el Programa de Protección de Pagos.

Muñoz dijo que el objetivo principal es ayudar a los propietarios de pequeñas empresas a navegar el ser empresario.

“En este momento, parece haber mucha ayuda para las grandes empresas, para aquellas que están bien conectadas y aquellas que están teniendo éxito, pero para aquellos emprendedores que son más pequeños, que ganan $150,000 en ingresos anuales o menos, no hay mucho apoyo y administrar un negocio tiene sus altibajos”, dijo.

The Toolbox quiere ayudar a esas pequeñas empresas a tener éxito, dijo Muñoz. Por eso se ofrece asistencia en inglés y español. Hay intérpretes disponibles para otros idiomas según sea necesario.

Debido a las restricciones de COVID-19, Muñoz recomienda programar una hora para visitar el centro durante el evento de puertas abiertas. Para registrarse, visite https://www.signupgenius.com/go/10c0c4aa9a92da7fdc16-thetoolbox. Para obtener más información sobre The Toolbox, visite http://www.thetoolboxkc.com/.