Voces Consulares: Awareness and tornado season 

Each year more than 100 tornadoes of diverse intensity are registered in the states of Kansas and Missouri, on average: about 60 take place in the Sunflower State, and about 50 in the Show Me State.

There is little we can do to avoid them, but we can do a lot to prepare. A good prevention strategy is to know the meaning of public alerts and how to act in such emergencies, which tend to be more frequent between April and June.

Watch out for a possible tornado with the Tornado Watch advisory, as weather conditions can cause severe storms and tornadoes. Get ready! Tune in to available media and follow advisories from authorities.

A Tornado Warning indicates that a tornado has been spotted or has been recorded by the weather radar: it is occurring or may occur soon. Action should be taken immediately! There is imminent risk to life and property. Seek shelter in the safest place possible.

A Tornado Emergency is declared when an exceptional situation exists of severe threat to human life and catastrophic damage to property due to a confirmed violent tornado. As in the previous case, seek shelter in the safest place possible to protect your life.

Spread the word

On the first Wednesday of each month, at 11 a.m., warning sirens are tested in the greater metropolitan Kansas City area. If there is bad weather they are postponed for a week, to avoid confusion.

In a real situation, the sirens indicate that it is necessary to seek shelter in a safe place due to strong winds, hail or a tornado.

Have an emergency plan, always follow instructions from local authorities, in emergencies call 911, and for assistance from your Consulate call the Center for Information and Assistance to Mexicans (CIAM, 520-623-7874). Remember: emergency services are granted regardless of the immigration status of the person requesting them.

Follow us at @ConsulMexKan on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.

Prevención y temporada de tornados

Cada año se registran más de 100 tornados de distinta intensidad en los estados de Kansas y Missouri, en promedio: unos 60 en el Sunflower State y cerca de 50 en el Show Me State.

Es poco lo que podemos hacer para evitarlos, pero sí mucho para prepararnos. Una buena estrategia de prevención es conocer qué significan las alertas públicas y cómo actuar ante estas emergencias, que suelen ser más frecuentes entre abril y junio.

Hay que estar atentos a un posible tornado ante el aviso Tornado Watch, pues las condiciones del clima pueden provocar tormentas fuertes y tornados. ¡Prepárate! Sintoniza medios de comunicación y sigue mensajes de autoridades.

Un aviso Tornado Warning indica que se ha visto un tornado o que el radar meteorológico lo ha registrado: está ocurriendo o puede ocurrir pronto. ¡Actúa! Hay riesgo inminente para tu vida y bienes materiales. Busca refugio en el lugar más seguro posible.

Tornado Emergency se declara cuando existe una situación excepcional por una severa amenaza a la vida humana y de daños catastróficos debido a un violento tornado confirmado. Al igual que en el caso anterior busca refugio en el sitio más seguro posible para proteger tu vida.

Pasa la voz

El primer miércoles de cada mes, a las 11 de la mañana, se prueban las sirenas de alerta en el área metropolitana de Kansas City. Si hay mal tiempo, la prueba se posterga una semana, para evitar confusión.

En situación real, las sirenas indican que es necesario buscar refugio en un lugar seguro debido a fuertes vientos, granizo o un tornado.

Ten un plan de emergencia, sigue siempre indicaciones de las autoridades locales, en emergencias llama al 911, y para asistencia de tu Consulado llama al Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM, 520-6237874). Recuerda: los servicios de emergencia se otorgan sin importar la situación migratoria de quien solicita.

Síguenos como @ConsulMexKan en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter.