Editorial: Alone, scared & in danger

More than 24,000 unaccompanied migrant kids are in custody at our southern border, according to federal government data. Around 4,000 are being held by Customs and Border Protection; the rest are in the custody of the U.S. Department of Health and Human Services (HHS).

The kids finding themselves among foreign-speaking strangers in an unfamiliar country range in age from two to 17 years old. Most traipsed the hundreds of miles from Guatemala, Honduras, El Salvador or Nicaragua alone or with coyotes their families paid to smuggle them into the U.S.

Touring U.S. and Mexico border facilities housing the youngsters shocked and disturbed Jean Gough, UNICEF’s regional director for Latin America and the Caribbean, she told reporters on Monday.

“I was heartbroken to see the suffering of so many young children, including babies at the Mexican border with the U.S.,” she said. “Most of the shelters I have visited are already overcrowded and cannot accommodate the increasing number of children and families migrating northward.”

Upwards of 400 minors are arriving every day, according to the U.N. Children’s Fund. A “startling number,” have tested positive for Covid-19, ABC News reported this month. It raises the risk of their contracting the coronavirus, crowded into “severely overloaded” facilities.

U.S. Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas warned of the Covid-19 risk and other life-threatening dangers the minors face.

“Just this month, a young girl died by drowning, a six-month-old was thrown into the river, and two young children were dropped from a wall and left in the desert,” Mayorkas said. “There can be no doubt that children are exceptionally vulnerable when placed in the hands of smugglers. There is grave risk they will be exploited and harmed. The inhumane way smugglers abuse children while profiting off parents’ desperation is criminal and morally reprehensible.”

Additionally, the trek from Central America is hard and perilous, Mayorkas pointed out. Unaccompanied minors often travel hundreds of miles on foot only to reach Mexico and be robbed, kidnapped for ransom or sexually abused by human smugglers and criminal networks that prey on migrants and minors.

U.S. Border Patrol surveillance video of the two little girls being dropped from a wall is ubiquitous on the Internet. It shows the smuggler atop a 14-foot-high border wall letting the girls, ages three and five fall to the ground on the U.S. side. The pitiful small sisters from Ecuador sat dazed in a remote desert area in the middle of the night. They’re only alive and well today because alert border patrol agents monitoring camera footage saw what happened and immediately rescued the terrified little girls.

HHS is overwhelmed by the unprecedented influx of unaccompanied minors. It has a dearth of available space in its permanent shelter system and is transporting kids to states willing and able to take them. This creates a threat of Covid-19 outbreaks in the host communities. Moreover, not all states have free space in their foster care systems; many are already seriously overcrowded and inadequate to care for America’s 424,000 kids in foster care.

Parents understandably want the best for their children, but sending them alone or paying unscrupulous coyotes to get them to the U.S. constitutes child abuse. These well-meaning but recklessly misguided parents and the criminal coyotes should be held accountable for the suffering they’re causing the kids. The horrors to which they’re being subjected will be with them for a lifetime. If they survive the ordeal.

Solos, asustados y en peligro

Más de 24,000 niños migrantes no acompañados están bajo custodia en nuestra frontera sur, según datos del gobierno federal. Alrededor de 4,000 están retenidos por Aduanas y Protección Fronteriza; el resto está bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).

Los niños que se encuentran entre extraños de habla extranjera en un país desconocido tienen entre dos y 17 años de edad. La mayoría recorrió los cientos de millas desde Guatemala, Honduras, El Salvador o Nicaragua solos o con coyotes que sus familias pagaron para contrabandearlos a Estados Unidos.

Recorrer las instalaciones fronterizas de Estados Unidos y México que albergan a los jóvenes conmocionó y perturbó a Jean Gough, directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, dijo a los periodistas el lunes.

“Me partió el corazón al ver el sufrimiento de tantos niños pequeños, incluidos los bebés, en la frontera de México con Estados Unidos”, dijo. “La mayoría de los refugios que he visitado ya están abarrotados y no pueden acomodar al creciente número de niños y familias que migran hacia el norte”.

Más de 400 menores llegan cada día, según el Fondo de la Infancia de las Naciones Unidas. Un “número sorprendente”, ha dado positivo por Covid-19, reportó ABC News este mes. Aumenta el riesgo de que contraigan el coronavirus, apiñados en instalaciones “severamente sobrecargadas”.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, advirtió sobre el riesgo de Covid-19 y otros peligros que amenazan la vida de los menores.

“Justo este mes, una niña murió ahogada, una niña de seis meses fue arrojada al río y dos niños pequeños fueron arrojados de una pared y abandonados en el desierto”, dijo Mayorkas. “No cabe duda de que los niños son excepcionalmente vulnerables cuando se los coloca en manos de traficantes. Existe un grave riesgo de que sean explotados y perjudicados. La forma inhumana en que los contrabandistas abusan de los niños mientras se benefician de la desesperación de los padres es criminal y moralmente reprobable”.

Además, la caminata desde Centroamérica es dura y peligrosa, señaló Mayorkas. Los menores no acompañados a menudo viajan cientos de millas a pie sólo para llegar a México y son asaltados, secuestrados para pedir un rescate o abusados sexualmente por traficantes de personas y redes criminales que se aprovechan de migrantes y menores.

El video de vigilancia de la Patrulla Fronteriza de las dos niñas que cayeron de una pared es omnipresente en Internet. Muestra al contrabandista encima de un muro fronterizo de 14 pies de alto dejando que las niñas, de tres y cinco años, caigan al suelo del lado estadounidense. Las lastimeras hermanas pequeñas de Ecuador estaban sentadas aturdidas en una remota zona desértica en medio de la noche. Solo están vivas y bien hoy porque los agentes de la patrulla fronteriza que monitoreaban las imágenes de las cámaras vieron lo que sucedió e inmediatamente rescataron a las aterrorizadas niñas.

El HHS está abrumado por la afluencia sin precedentes de menores no acompañados. Tiene escasez de espacio disponible en su sistema de refugio permanente y está transportando niños a estados que quieran y puedan acogerlos. Esto crea una amenaza de brotes de Covid-19 en las comunidades de acogida. Además, no todos los estados tienen espacio libre en sus sistemas de acogida; muchos ya están gravemente superpoblados y son inadecuados para cuidar a los 424,000 niños estadounidenses en hogares de guarda.

Es comprensible que los padres quieran lo mejor para sus hijos, pero enviarlos solos o pagar coyotes sin escrúpulos para llevarlos a Estados Unidos constituye abuso infantil. Estos padres bien intencionados, pero imprudentemente equivocados, y los coyotes criminales deben rendir cuentas por el sufrimiento que están causando a los niños. Los horrores a los que están siendo sometidos los acompañarán toda la vida. Si sobreviven a la prueba.