Deportes y más deportes….

La liga que no fue

Si no te enteraste que 12 de los mejores clubes de Europa formaron su propia liga y de que hoy prácticamente no existe, no te perdiste de nada. Bueno sí, del drama.

El domingo amaneció con la noticia que el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, Inter y Milan, más el Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Manchester City y Manchester United formaron la Superliga Europea, torneo que iba ser conformado por estos 12 equipos mas 3 que se iban a unir próximamente y que iban a pasar a ser los ‘fundadores’ y nunca iban a descender. A estos 15 fundadores se les iban a sumar 5 que iban a calificar de acuerdo a su desempeño en sus ligas locales.

Para el martes, 10 de los 12 equipos iniciales se habían bajado ya que la Superliga recibió rechazo de la UEFA, jugadores, ex jugadores y los fanáticos.

Es decir, la Superliga solo duró tres días y aun no se sabe con exactitud que irá a suceder. Por mientras los grandes beneficiados son los equipos pequeños que siguen soñando con vencer a los grandes. Y que pueden hacerlo.

Debut con buen pie

El Sporting Kansas City inició con buen pie la temporada 2021 de la MLS.

Los dirigidos por Peter Vermes salieron victoriosos en su visita al New York Red Bulls, que aparte de la victoria, lo positivo fue la incorporación en el 11 inicial de nueve jugadores que se formaron en las divisiones menores, uno de los cuales, John Pulskamp de 19 años, se convirtió en el arquero más joven del club en iniciar un partido y el arquero más joven en ganar un partido de la MLS desde el 2010.

Kansas City se prepara para recibir al Orlando City SC en el Children’s Mercy Park en un partido muy anticipado que tendrá lleno total. Orlando City SC viene de empatar a cero en casa ante Atlanta Utd.

México y Honduras ya tienen rivales olímpicos

La selección olímpica masculina de fútbol de México fue sorteada en el Grupo A de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 junto a Japón, Francia y Sudáfrica.

El equipo de Jaime Lozano debutará el 22 de julio frente a Francia y tres días más tarde lo hará frente al anfitrión para cerrar el 28 del mismo mes ante Sudáfrica.

Honduras por su parte fue ubicada en el Grupo B junto a Corea del Sur, Nueva Zelanda y Rumanía.

La selección olímpica femenina de Estados Unidos fue sorteada en el Grupo G junto a Suecia, Australia y Nueva Zelanda y debutará el 21 de julio en Tokio.

Salvador Pérez, ¿fan de Tom Brady?

Los Kansas City Royals no empezaron con buen pie la serie ante los Tampa Bay Rays, pues cayeron en el primer juego 4-1 en casa.

Pero de lo que más se hablo de ese primer enfrentamiento no fue la derrota sino de Salvador Pérez. El receptor venezolano salió al calentamiento con la playera de Tampa Brady y todos se preguntaban porqué.

Resulta que ‘el niño’ había hecho una apuesta con su amigo y ex compañero Brett Phillies antes del Super Bowl pasado y por lo tanto tuvo que salir al calentamiento con la playera del mariscal de Tampa Bay.

Pérez pagó su apuesta y dejó en claro quien es el mejor. En un video subido a redes sociales se le ve caminando con la playera de Brady pero diciendo “Patrick Mahomes es el mejor”.