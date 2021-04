Johnson & Johnson vaccine’s benefits outweigh risks, EMA states

By Chara

The benefits of receiving the dose of Johnson & Johnson’s COVID-19 vaccine outweigh the risks, the European Medicines Agency stated Tuesday (April 20).

The agency’s statement followed the recent recommendation by U.S. health authorities to suspend administering Johnson & Johnson’s vaccine after six people developed rare, severe blood clots. According to information from the Centers for Disease Control (CDC) and the Food and Drug Administration (FDA), 6.8 million people have received the vaccine.

“Right now, these adverse events appear to be extremely rare,” the CDC and FDA said in a joint statement. “COVID-19 vaccine safety is a top priority for the federal government, and we take all reports of health problems following COVID-19 vaccination very seriously. People who have received the J&J vaccine who develop severe headache, abdominal pain, leg pain or shortness of breath within three weeks after vaccination should contact their health care provider.”

“It is an extremely rare event,” Paul Stoffels, Johnson & Johnson’s chief scientific officer, was quoted by news agency Reuters as saying. “We hope by making people aware, as well as putting clear diagnostic and therapeutic guidance in place, that we can restore the confidence in our vaccine.”

To address concerns about the possible side effect, the European Medicines Agency recommended adding a warning about rare blood clots with low platelet count to the vaccine product label.

Beneficios de la vacuna Johnson & Johnson superan los riesgos, afirma la AEM

Los beneficios de recibir la dosis de la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson superan los riesgos, señaló la Agencia Europea de Medicamentos el martes (20 de abril).

La declaración de la agencia siguió a la reciente recomendación de las autoridades de salud de Estados Unidos de suspender la administración de la vacuna de Johnson & Johnson después de que seis personas desarrollaron coágulos sanguíneos graves y poco comunes. Según información de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), 6.8 millones de personas han recibido la vacuna.

“En este momento, estos eventos adversos parecen ser extremadamente raros”, dijeron los CDC y la FDA en una declaración conjunta. “La seguridad de la vacuna COVID-19 es una prioridad máxima para el gobierno federal y nos tomamos muy en serio todos los informes de problemas de salud posteriores a la vacunación contra el COVID-19. Las personas que hayan recibido la vacuna J&J y que desarrollen dolor de cabeza intenso, dolor abdominal, dolor en las piernas o dificultad para respirar dentro de las tres semanas posteriores a la vacunación deben comunicarse con su proveedor de atención médica”.

“Es un evento extremadamente raro”, dijo Paul Stoffels, director científico de Johnson & Johnson, citado por la agencia de noticias Reuters. “Esperamos que al concienciar a la gente, así como al implementar una guía diagnóstica y terapéutica clara, podamos restaurar la confianza en nuestra vacuna”.

Para abordar las preocupaciones sobre el posible efecto secundario, la Agencia Europea de Medicamentos recomendó agregar una advertencia sobre coágulos sanguíneos raros con bajo recuento de plaquetas en la etiqueta del producto de la vacuna.