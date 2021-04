SBA announces restaurant-, food service-oriented grant program

By Angie Baldelomar

The U.S. Small Business Administration (SBA) has announced details on the application for Restaurant Revitalization Funds (RRF) grants.

Part of the American Rescue Plan Act, signed into law by President Biden, the RRF aims to provide funding to help restaurants and other eligible businesses remain open. The program will provide restaurants and other food service places with funding equal to their pandemic-related revenue losses up to $10 million per business and no more than $5 million per physical location. Recipients are not required to repay the funding, provided the funds are used for eligible uses no later than March 11, 2023.

Although the program is not available yet, Michael Barrera of the SBA’s Kansas City district office said the application process should begin in a few weeks and encourages those interested to start preparing all materials to apply. To do so, visit www.sba.gov/restaurants. The website offers a sample application, so people can prepare their materials ahead of the application opening, as well as detailed explanations on who can apply and how to do so.

“When the application opens, the first 21 days are going to be just for women, veterans and minority-owned businesses,” Barrera said. “It’s going to be very important that they take advantage of this time right now to look at that website.”

Barrera emphasizes that the program will be nationwide, meaning restaurants from all over the country will apply for funds. Thus, he recommends that people visit the website and start preparing their applications.

“Take the time to read, get to know it as much as possible,” he suggested.

Before the grant application opens, there will be a pilot program where the SBA will test the website and application link to make sure everything runs smoothly once the application process opens.

For assistance, Barrera recommends visiting sba.gov/local-assistance.

SBA anuncia programa de subvenciones orientado a restaurantes

La Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) ha anunciado detalles sobre la solicitud de subvenciones de Fondos de Revitalización de Restaurantes (RRF, por sus siglas en inglés).

Parte de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, promulgada por el presidente Biden, el RRF tiene como objetivo proporcionar fondos para ayudar a que los restaurantes y otras empresas elegibles permanezcan abiertas. El programa dará a los restaurantes y otros lugares de servicio de alimentos una financiación equivalente a las pérdidas de ingresos relacionadas con la pandemia de hasta $10 millones por negocio y no más de $5 millones por ubicación física. Los beneficiarios no están obligados a reembolsar los fondos, siempre que los fondos se utilicen para usos elegibles a más tardar el 11 de marzo de 2023.

Aunque el programa aún no está disponible, Michael Barrera, de la oficina de distrito de Kansas City de la SBA, dijo que el proceso de solicitud debería comenzar en unas pocas semanas y alienta a los interesados a comenzar a preparar todos los materiales para postularse. Para hacerlo, visite www.sba.gov/restaurants. El sitio web ofrece una aplicación de muestra, para que las personas puedan preparar sus materiales antes de la apertura de la aplicación, así como explicaciones detalladas sobre quién puede postularse y cómo hacerlo.

“Cuando se abra la solicitud, los primeros 21 días serán sólo para mujeres, veteranos y empresas propiedad de minorías”, dijo Barrera. “Será muy importante que aprovechen este tiempo ahora mismo para mirar ese sitio web”.

Barrera enfatiza que el programa será a nivel nacional, lo que significa que los restaurantes de todo el país solicitarán fondos. Por lo tanto, recomienda que las personas visiten el sitio web y comiencen a preparar sus aplicaciones.

“Tómese el tiempo para leer, conocer (el proceso de aplicación) tanto como sea posible”, sugirió.

Antes de que se abra la solicitud de subvención, habrá un programa piloto en el que la SBA probará el sitio web y el enlace de la solicitud para asegurarse de que todo funcione sin problemas una vez que se abra el proceso de solicitud.

Para obtener ayuda, Barrera recomienda visitar sba.gov/local-assistance.