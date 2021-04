Televisa-Univision merger sets stage for Spanish-language streaming giant

By Roberta Pardo

Newly unveiled Televisa-Univision is heading worldwide to beat out Spanish-language pay TV rivals.

The deal, announced on April 13, will see Mexican broadcaster Grupo Televisa and Univision combine media, production and company personnel into a new company to be called Televisa-Univision. The company will launch its own streaming platform in early 2022, hoping to become the Spanish-language streaming giant that serves the United States, Mexico and the rest of the Spanish-speaking world.

“It’s a once in a lifetime opportunity to put these companies together at a time when the media business is in transformation,” Univision CEO Wade Davis, who is set to lead the combined Televisa-Univision entity, told Variety. “We have an extraordinary portfolio of assets that are uniquely set up to really go after the global Spanish-language streaming opportunity.”

Davis further told the entertainment news outlet that Televisa-Univision is studying a mix of free, ad-supported channels and subscription options.

According to Reuters, Davis said the combined power of Televisa and Univision’s ad sales business will give the new company an edge to compete globally in the streaming space.

“The fact that we have, by far, the largest ad sales force on the planet selling Spanish-language media, the largest relationships with global advertisers and their agencies, will provide us huge advantages relative to global media companies,” he said.

Regarding content, it is expected that content already popular with the companies’ audience will be featured on the streaming platform, including soap operas known as telenovelas, along with sports and reality programs, Davis said.

The merger also will scale up content production, focusing on higher quality and more hours, according to what Emilio Azcarraga, Televisa’s board chairman, told Reuters.

“The combination of Televisa (and) Univision will allow a substantial increase in investment in content,” Azcarraga told the news outlet.

Fusión de Televisa y Univisión da paso a la creación de un gigante del streaming en español

Televisa-Univision, recientemente presentada, se dirige a todo el mundo para vencer a sus rivales de televisión de pago en español.

El acuerdo, anunciado el 13 de abril, verá a la emisora mexicana Grupo Televisa y Univisión combinar medios, producción y personal en una nueva empresa que se llamará Televisa-Univision. La compañía lanzará su propia plataforma de transmisión a principios de 2022, con la esperanza de convertirse en el gigante de transmisión en español en Estados Unidos, México y el resto del mundo de habla hispana.

“Es una oportunidad única en la vida para unir a estas empresas en un momento en que el negocio de los medios está en transformación”, dijo a Variety el director ejecutivo de Univisión, Wade Davis, quien encabezará la entidad combinada Televisa-Univision. “Tenemos una cartera extraordinaria de activos que están configurados de manera única para realmente perseguir la oportunidad global de transmisión en español”.

Davis dijo además al medio de noticias de entretenimiento que Televisa-Univision está estudiando una combinación de canales gratuitos con publicidad y opciones de suscripción.

Según Reuters, Davis dijo que el poder combinado del negocio de venta de anuncios de Televisa y Univisión le dará a la nueva compañía una ventaja para competir globalmente en el espacio de transmisión.

“El hecho de que tengamos, con mucho, la fuerza de ventas de anuncios más grande del planeta que vende medios en español, las relaciones más importantes con los anunciantes globales y sus agencias, nos brindará enormes ventajas en relación con las empresas de medios globales”, dijo.

En cuanto al contenido, se espera que en la plataforma de transmisión aparezcan contenidos que ya son populares entre la audiencia de las empresas, incluidas las telenovelas, junto con programas deportivos y de telerrealidad, dijo Davis.

La fusión también aumentará la producción de contenido, enfocándose en una mayor calidad y más horas, según dijo a Reuters Emilio Azcárraga, presidente del directorio de Televisa.

“La combinación de Televisa (y) Univisión permitirá un aumento sustancial en la inversión en contenido”, dijo Azcárraga al medio de comunicación.