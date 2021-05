Voces Consulares: Center for Information and Assistance to Mexicans

For almost ten years, the Center for Information and Assistance to Mexicans (CIAM) has contributed to the service capacities of the 51 consular offices of Mexico in the United States, serving as a point of contact that provides a humane, professional and opportune assistance and consular protection to our fellow nationals.

The CIAM 24/7 seven-days-a-week hotline answered more than a quarter of a million calls (233,276) between August 2019 and June 2020, through the 520-6237874 phone number, according to information of the Mexican Secretariat of Foreign Affairs.

Each of the 700 daily calls -on average- to CIAM receives comprehensive attention from on-duty operators on consular services, immigration policy and preventive information.

Three examples show how each case is different and how various factors define each call:

At the hospital where she receives regular treatment for a chronic disease, a 45-year-old Mexican woman is informed that due to her lack of medical insurance, they will not be able to treat her in the future. CIAM refers her to the Consulate, where the Window for Health program navigates her to find treatment alternatives or apply the “repatriation of ill persons procedure”, that between 2019 and 2020 assisted 640 individuals globally through the network of Mexican embassies and consulates.

An 80-year-old man comes to pass and his family wishes to take his remains from southeast Missouri to Durango, Mexico, with CIAM orienting them on the corresponding funeral paperwork. Between 2019 and 2020, the Mexican consular posts worldwide performed 5,000 repatriations of remains.

A Mexican worker in Kansas wants to report sexual harassment at her place of employment. CIAM immediately refers the call to the on-duty line of the Consulate in Kansas City, where her vulnerable situation in this case of potential abuse is mitigated under the comprehensive care of women protocol.

Centro de Información y Asistencia a Mexicanos

Por casi diez años el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) ha contribuido a reforzar las capacidades de atención de las 51 oficinas consulares de México en Estados Unidos, operando como un punto de contacto que brinda una respuesta humana, profesional y oportuna a las necesidades de nuestros connacionales en materia de asistencia y protección consular.

Con servicio las 24 horas del día, siete días a la semana, el CIAM atendió más de un cuarto de millón de llamadas (233 mil 276) entre agosto de 2019 y junio de 2020 a través del número 520-6237874, de acuerdo con información de la Cancillería mexicana.

Cada una de las 700 llamadas diarias -en promedio- al CIAM recibe atención integral a cargo de personal en vivo, que orienta sobre servicios consulares, actualidad migratoria y prevención y protección a personas mexicanas.

Tres ejemplos muestran cómo cada caso es distinto, único, y se toman en cuenta diversos factores para su atención:

En el hospital al que acude para tratamiento regular de una enfermedad crónica, a una mexicana de 45 años de edad le informan que por falta de seguro médico no podrán atenderla en el futuro. El CIAM puede referirla al Consulado, donde se buscarán opciones mediante la Ventanilla de Salud o asistiéndole para repatriación de persona enferma, de las cuales las Representaciones de México en el Exterior (RME) realizaron 640 entre 2019 y 2020.

Un hombre de 80 años de edad fallece y su familia desea trasladar los restos a Durango desde el sureste de Missouri. Con una llamada al CIAM reciben orientación y comienzan trámites de traslado de restos, como uno de los casi cinco mil realizados entre 2019 y 2020 con apoyo de las RME en todo el mundo.

Una trabajadora mexicana en Kansas quiere reportar acoso sexual en su lugar de empleo. Desde el CIAM se realiza un enlace inmediato a la línea de emergencia del Consulado en Kansas City, donde se activa el protocolo de atención integral a la mujer para mitigar la situación de vulnerabilidad ante este caso de abuso.

