Now Anyone 16 and Older Can Get a Free COVID-19 Vaccination at Unified Government Public Health Department Mass Vaccination Facilities

Now anyone ages 16 and older can walk into any of the Unified Government Public Health Department’s (UGPHD) mass vaccine facilities and receive a free COVID-19 vaccination, regardless of where they live or work (including people who live outside of Kansas). This change will go into effect immediately.

Anyone 16 and older who wishes to schedule an appointment can use the UGPHD Self Scheduling Tool. Go to WycoVaccines.org, and click on the blue button that says, “Click here to schedule an appointment online.” To see this page in Spanish, click on the word “Español” at the top of the page. Wyandotte County residents who don’t have an internet connection can call 3-1-1 (outside of Wyandotte County, call 913-573-5311) for assistance in scheduling their vaccination appointment time and date.

UGPHD Announces Early Morning, Evening Hours

In addition to expanded vaccine access for anyone age 16 and over, UGPHD facilities now have updated hours. The UGPHD is evaluating these new evening and early morning hours for the next three to four weeks. At that time, the UGPHD will reassess and adjust the schedule if needed. The latest hours will be available online at WycoVaccines.org or by calling 3-1-1.

Please note: While walk-in patients are welcomed at any of the sites, walk-in patients will not be accepted after 2:30 p.m.

Help for Homebound or Those Who Need Transportation

The UGPHD also offers assistance for people who need transportation to a vaccination site, or for those who are homebound and want a free COVID-19 vaccination. To submit a request, go to WycoVaccines.org. Residents with no internet connection can call 3-1-1 to make their transportation or homebound vaccination request.

Ahora cualquier persona de 16 años o más puede recibir vacuna contra el COVID-19 gratuita en las instalaciones de vacunación masiva del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado

Ahora, cualquier persona de 16 años o más puede ingresar a cualquiera de las instalaciones de vacunación masiva del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD, por sus siglas en inglés) y recibir una vacuna contra el COVID-19 gratuita, independientemente de dónde viva o trabaje (incluidas las personas que viven fuera de Kansas). Este cambio entrará en vigor de inmediato.

Cualquier persona de 16 años o más que desee programar una cita puede usar la herramienta de autoprogramación del UGPHD. Vaya a WycoVaccines.org y haga clic en el botón azul que dice “Haga clic aquí para programar una cita en línea”. Para ver esta página en español, haga clic en la palabra “Español” en la parte superior de la página. Los residentes del condado de Wyandotte que no tienen conexión a Internet pueden llamar al 3-1-1 (fuera del condado de Wyandotte, llame al 913-573-5311) para obtener ayuda para programar la fecha y hora de la cita de vacunación.

El UGPHD anuncia horario de madrugada y noche

Además del acceso ampliado a las vacunas para cualquier persona de 16 años o más, las instalaciones del UGPHD ahora tienen horarios actualizados. El UGPHD está evaluando estas nuevas horas de la tarde y las primeras horas de la mañana durante las próximas tres o cuatro semanas. En ese momento, el UGPHD reevaluará y ajustará el horario si es necesario. El horario más reciente estarán disponibles en línea en WycoVaccines.org o llamando al 3-1-1. El horario actual es:

Tenga en cuenta: Si bien los pacientes sin cita previa son bienvenidos en cualquiera de los sitios, no se aceptarán pacientes sin cita previa después de las 2:30 p.m.

Ayuda para personas confinadas en el hogar o quienes necesitan transporte

El UGPHD también ofrece asistencia para las personas que necesitan transporte a un sitio de vacunación, o para aquellos que están confinados a sus hogares y desean una vacuna contra el COVID-19 gratuita. Para enviar una solicitud, vaya a WycoVaccines.org. Los residentes que no tengan conexión a Internet pueden llamar al 3-1-1 para realizar su solicitud de transporte o de vacunación en el hogar.