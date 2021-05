Voces Consulares: No, it’s not a game!

A hurtful joke or hitting someone “jokingly” are expressions of violence that can escalate and put at risk the integrity and even the life of a person.

Violence between romantic partners, husbands and wives or even when dating, occurs when the limits of a healthy relationship are unknown or are simply surpassed.

Toxic relationships generally affect women, but also men. Victims face obstacles and make up to seven attempts before deciding to break the cycle of violence. Difficulties increase among migrants when they do not know the procedures for requesting help in a foreign country and in a foreign language.

The Consulate of Mexico in Kansas City provides assistance and protection to victims of violence, either domestic or within their family, taking action through a protocol specific to the comprehensive care of women. Our doors are open whenever you need and as often as necessary.

There is information available regarding rights, abuse prevention, access to educational and economic empowerment opportunities, even referrals to shelters with support from allied organizations in urgent cases, as well as therapy and advocacy.

Know the red flags. We, the Instituto Politécnico Nacional (National Polytechnic Institute) and the Mexican consular network of the Ministry of Foreign Affairs, disseminate the “Violentómetro” (Violentometer), a graphic resource that allows us to identify degrees of violence.

No kind of violence is acceptable! Comment and share with family and friends and let’s all help each and every one of us to avoid it because no, it is not a game.

Spread the word.

In a violent situation where your life or that of your children is in danger, call 911.

Remember that there are organizations that have crisis phone lines 24 hours a day: SafeHome Kansas, 913-262-2868; MOCSA (Metropolitan Organization to Counter Sexual Assault), 816-531-0233 and 913-642-0233, and United Way at 211.

The Center for Information and Assistance to Mexicans (CIAM) is also available at any time, every day at 520-623-7874.

Find us as @ConsulMexKan on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.

¡No, no es cosa de juego!

Una broma hiriente o golpear “jugando” son expresiones de violencia que pueden agravarse y poner en riesgo la integridad y hasta la vida de una persona.

La violencia entre parejas sentimentales, esposos y esposas o hasta en el noviazgo ocurre cuando se desconocen o simplemente se rebasan los límites de una relación sana.

Las relaciones tóxicas afectan por lo general a mujeres, pero también a hombres. Las víctimas enfrentan obstáculos y llegan a realizar hasta siete intentos antes de decidir romper el ciclo de violencia. Las dificultades aumentan entre personas migrantes cuando se desconoce cómo pedir ayuda en un país y en un idioma extraños.

El Consulado de México en Kansas City brinda asistencia y protección a víctimas de violencia intrafamiliar o doméstica con acciones de atención integral para la mujer. Nuestras puertas están abiertas cuando desee y cuantas veces sea necesario.

Hay información sobre derechos y prevención de abusos, acceso a oportunidades educativas y de empoderamiento económico, hasta canalización a refugios con apoyo de organizaciones aliadas en casos urgentes, así como terapia y abogacía.

Conozca las señales de alerta. El Instituto Politécnico Nacional y la red consular de México de la Secretaría de Relaciones Exteriores difundimos el Violentómetro, un recurso gráfico para identificar grados de violencia.

¡Ninguna violencia es aceptable! Comente y comparta con familiares y amistades y ayudemos todos y todas a evitarla porque no, no es cosa de juego.

Pase la voz

En una situación de violencia donde esté en peligro su vida o la de sus hijos llame al 911.

Recuerde que hay organizaciones que cuentan con líneas de crisis las 24 horas del día: SafeHome Kansas, (913) 262-2868; MOCSA (Organización Metropolitana para Evitar Agresión Sexual), (816) 531-0233 y (913) 642-0233, y United Way en el 211.

El Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) también está disponible a cualquier hora, todos los días en el 520-6237874.

Encuéntrenos como @ConsulMexKan en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter.