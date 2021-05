Unified Government Public Health Department Expands Mobile Vaccine Access in Wyandotte County!

The UGPHD is expanding its mobile COVID-19 vaccination efforts! Now, businesses, organizations and other groups in Wyandotte County can request on-site vaccination clinics! This mobile vaccine service and the COVID-19 vaccinations are free of charge, and no insurance is required.

How to sign up

Organizations and groups can sign up by going to WycoVaccines.org, and clicking the Mobile Vaccine Request button to fill out the request form. Those without internet access can call 3-1-1 (or dial 913-573-5311 if calling from outside of Wyandotte County) for assistance with arranging a mobile vaccine request.

Before you submit your request, you will need to know:

*How many people in your group want to be vaccinated

*The address of where you want to host the mobile vaccine clinic

*Contact information for the primary contact at your organization (this way the UGPHD can reach out about logistics and scheduling)

In addition to offering vaccines to the group that has signed up, the UGPHD is working to open up some of these mobile clinics to the general public when it is feasible to do so. Information on additional vaccine locations or events open to the public will be posted at WycoVaccines.org or on the UGPHD Facebook and Twitter pages (@UGHeatlhDept).

Mobile Vaccines are not just for groups, but also for individuals who cannot come to the UGPHD vaccine sites. The Mobile Vaccine Request is still accepting requests from individuals who are homebound who need to receive a vaccine in their home. The request works the same way – just fill out the form at WycoVaccines.org or call 3-1-1.

Adjusted hours at regular vaccines sites

Starting May 10, the UGPHD is reducing some of its hours at the existing vaccination sites in order to provide more mobile vaccine opportunities. The UGPHD is reducing vaccine hours the former Best Buy location and at the Armory. Additionally, due to lower demand, the former Best Buy site is closing after May 25. Monday through Friday vaccine hours will continue at the former Kmart location at 78th and State Ave in Kansas City, KS. Wednesday evening hours at the former Kmart have been extended to 7:00 p.m. Anyone age 16 and older can get vaccinated with or without an appointment at these locations. See updated schedule below.

Help for Those Who Need Transportation

The UGPHD also offers free transportation to a vaccination site for individuals, families, and groups. To submit a request, go to WycoVaccines.org. Residents with no internet connection can call 3-1-1 to make their transportation or homebound vaccination request.

Additionally, bus access has been expanded for Saturday vaccine clinics in May at the Armory. Bus Routes 102, 103, and 118 now provide service to The Armory on Saturdays, every 30 minutes. There is also a special transfer stop between Route 106 and Route 118 at 18th & Quindaro, Kansas City, KS.

¡Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado amplía el acceso móvil a las vacunas en el condado de Wyandotte!

¡El UGPHD está ampliando sus esfuerzos de vacunación móvil contra COVID-19! ¡Ahora, las empresas, organizaciones y otros grupos en el condado de Wyandotte pueden solicitar clínicas de vacunación en el lugar! Este servicio móvil de vacunación y las vacunas contra el COVID-19 son gratuitas y no se requiere seguro.

Cómo registrarse

Las organizaciones y los grupos pueden inscribirse en WycoVaccines.org y hacer clic en el botón Solicitud de Vacuna Móvil para completar el formulario de solicitud. Aquellos que no tienen acceso a Internet pueden llamar al 3-1-1 (o marcar 913-573-5311 si llaman desde fuera del condado de Wyandotte) para obtener ayuda para organizar una solicitud de vacuna móvil.

Antes de enviar su solicitud, necesitará saber:

*¿Cuántas personas de su grupo quieren vacunarse?

*La dirección del lugar donde desea albergar la clínica móvil de vacunas.

*Información de contacto del contacto principal en su organización (de esta manera, el UGPHD puede comunicarse con la logística y la programación).

Además de ofrecer vacunas al grupo que se ha inscrito, el UGPHD está trabajando para abrir algunas de estas clínicas móviles al público en general cuando sea factible hacerlo. La información sobre ubicaciones de vacunas adicionales o eventos abiertos al público se publicará en WycoVaccines.org o en las páginas de Facebook y Twitter de UGPHD (@UGHeatlhDept).

Las vacunas móviles no son sólo para grupos, sino también para personas que no pueden acudir a los sitios de vacunación de UGPHD. La Solicitud de Vacuna Móvil sigue aceptando solicitudes de personas confinadas en el hogar que necesitan recibir una vacuna en su hogar. La solicitud funciona de la misma manera: sólo complete el formulario en WycoVaccines.org o llame al 3-1-1.

Horario ajustado en los sitios de vacunas regulares

A partir del 10 de mayo, el UGPHD está reduciendo algunas de sus horas en los sitios de vacunación existentes para brindar más oportunidades de vacunación móvil. El UGPHD está reduciendo las horas de vacunación en la antigua ubicación de Best Buy y en Armory. Además, debido a la menor demanda, el ex sitio de Best Buy cerrará después del 25 de mayo. El horario de vacunación de lunes a viernes continuará en la antigua ubicación de Kmart en 78th y State Ave en Kansas City, KS. El horario de los miércoles por la noche en el antiguo Kmart se ha ampliado hasta las 7:00 p.m. Cualquier persona de 16 años o más puede vacunarse con o sin cita previa en estos lugares. Consulte el calendario actualizado a continuación.

El UGPHD también ofrece transporte gratuito a un sitio de vacunación para individuos, familias y grupos. Para enviar una solicitud, vaya a WycoVaccines.org. Los residentes que no tengan conexión a Internet pueden llamar al 3-1-1 para hacer su solicitud de transporte o de vacunación en casa.

Además, el acceso de autobús se ha ampliado para las clínicas de vacunación de los sábados en mayo en The Armory. Las rutas de autobús 102, 103 y 118 ahora brindan servicio a The Armory los sábados, cada 30 minutos. También hay una parada de transferencia especial entre la Ruta 106 y la Ruta 118 en 18th & Quindaro, Kansas City, KS.