Voces Consulares: We are a Safe Zone

This week we had the opportunity to reaffirm that Mexican representations abroad, including the Consulate in Kansas City, are a Safe Zone for all Mexican people, on the occasion of the International Day against Homophobia, Lesbophobia, Transphobia and Biphobia, celebrated on the 17th of May.

That date commemorates the declassification of homosexuality as a mental illnesses by the World Health Organization, and aims to create awareness on the violence and discrimination suffered by people with diverse sexual orientations, identities or gender expressions, and sexual characteristics.

Homophobia is the discrimination and the varied forms of violence towards homosexuality or people with homosexual orientation or preference – or who are perceived as such. Transphobia affects those who have trans identities, expressions and experiences. And biphobia is directed at bisexual or seemingly bisexual people.

Mexican law protects against discrimination, and Mexico’s foreign policy seeks to eliminate discrimination for any reason as part of the consular protection provided to Mexicans abroad, including the advancement of alliances in international fora with other countries -among them the United States- for leaving no one out of social and sustainable development.

Spread the word.

The Safe Zone strategy reassures the LGBTI + community that they will receive a welcoming and non-discriminatory attention from our staff when requesting consular services.

It is also the permanent invitation to organizations and people in leadership positions within that community to learn about the cultural activities, empowerment and resources for the Mexican population, so that through alliances and collaboration, the rights of Mexican men and women are promoted and defended, regardless of their immigration status, identity, and emotional and sexual preferences.

If you have questions or have been discriminated or attacked, contact the Center for Information and Assistance for Mexicans (CIAM) at (520) 623-7874 or find us in social media @ConsulMexKan on Facebook, Instagram, Twitter and YouTube.

Remember, you always have rights!

Somos Zona Segura

Esta semana tuvimos la oportunidad de reafirmar que las representaciones de México en el Exterior, entre ellas el Consulado en Kansas City, son Zona Segura para todas las personas mexicanas, en ocasión del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, el 17 de mayo.

Esa fecha conmemora la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud, en 1990, y se creó para llamar la atención sobre la violencia y la discriminación que sufren las personas con diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género y características sexuales.

La homofobia consiste en discriminación y en diversas formas de violencia hacia la homosexualidad o hacia las personas con orientación o preferencia homosexual, o que son percibidas como tales; mientras que la transfobia afecta a quienes tienen identidades, expresiones y experiencias trans; y la bifobia, por su parte, se dirige a personas bisexuales o que parecen serlo.

La ley mexicana protege contra la discriminación y la política exterior de nuestro país promueve el objetivo de eliminarla por cualquier motivo, como parte de las labores de protección a personas mexicanas más allá de nuestras fronteras y en foros internacionales para crear alianzas con otros países, entre ellos Estados Unidos, para avanzar hacia el objetivo de no dejar a nadie atrás en materia de desarrollo social y sostenible.

Pasa la voz

La estrategia Zona Segura es el compromiso orientado a la comunidad LGBTI+ para que asistan a realizar cualquier trámite consular y tengan la certeza de que recibirán atención amable y sin discriminación por parte nuestro personal.

Es también la invitación permanente a organizaciones y personas con representación dentro de esa comunidad a conocer las actividades culturales, de empoderamiento y de atención a la población mexicana, a fin de seguir construyendo alianzas y colaboración para promover y defender los derechos de mexicanas y mexicanos, sin importar su condición migratoria, identidad y preferencias afectivas y sexuales.

Si tienes dudas o has sido víctima de discriminación o violencia, llama al Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) al 520-6237874 y sigue nuestras redes sociales. Somos @ConsulMexKan en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.

¡Recuerda, tienes derechos por el simple hecho de ser una persona!