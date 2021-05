Mexico’s Andrea Meza crowned Miss Universe

Andrea Meza Miss Universe

By Roberta Pardo

Miss Mexico Andrea Meza was crowned Miss Universe at the 69th annual pageant, which was delayed a year because of COVID-19, Sunday night (May 16) at the Seminole Hard Rock Hotel and Casino in Hollywood, Florida.

“I am so honored to have been selected among the 73 other amazing women I stood with tonight,” Meza said in a news release from the Miss Universe Organization. “It is a dream come true to wear the Miss Universe crown, and I hope to serve the world through my advocacy for equality in the year to come and beyond.”

Meza beat out 73 other women, including Miss Brazil Julia Gama, the runner-up; and Miss Peru Janick Maceta Del Castillo, the second runner-up.

A Chihuahua City native, Meza is a model and makeup artist with a degree in software engineering, according to the news release. She also is an activist who works closely with the Municipal Institute for Women, an organization aiming to end gender-based violence.

Meza gave Mexico its third Miss Universe crown in history. Its previous wins were in 1991 and 2010.

“MÉXICO ESTO ES PARA TI,” she wrote on an Instagram post. Translated, it reads: “Mexico this is for you.”

Andrea Meza, coronada Miss Universo

Miss México Andrea Meza fue coronada Miss Universo en el concurso anual 69, que se retrasó un año debido al COVID-19, el domingo por la noche (16 de mayo) en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood, Florida.

“Me siento muy honrada de haber sido seleccionada entre las otras 73 mujeres increíbles con las que estuve esta noche”, dijo Meza en un comunicado de prensa de la Organización Miss Universo. “Es un sueño hecho realidad llevar la corona del Miss Universo, y espero servir al mundo a través de mi defensa de la igualdad en el próximo año y más allá”.

Meza venció a otras 73 mujeres, incluida Miss Brasil Julia Gama, la subcampeona; y Miss Perú Janick Maceta Del Castillo, la segunda finalista.

Meza, oriunda de la ciudad de Chihuahua, es modelo y maquilladora con una licenciatura en ingeniería de software, según el comunicado de prensa. También es una activista que trabaja en estrecha colaboración con el Instituto Municipal de la Mujer, una organización que tiene como objetivo acabar con la violencia de género.

Meza le dio a México su tercera corona de Miss Universo en la historia. Sus victorias anteriores fueron en 1991 y 2010.

“MÉXICO ESTO ES PARA TI”, escribió en una publicación de Instagram.