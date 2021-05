U.S. economy recovering

By Roberta Pardo

The U.S. economy is finally on the road to recovery.

According to CNN Business’ Back-to-Normal Index, the economy in the United States is operating at 90% of where it was in early March 2020. Kansas is ranked 11th, with an economy operating at 95%. Missouri is ranked 30th with an economy operating at 89%.

Experts, however, warn that getting back that last 10% nationwide will not be easy. Although the vaccination effort is ongoing and consumers are back to spending money on dining and travel, the nation remains millions of jobs short of pre-pandemic levels.

As of April, the United States was still short 8.2 million jobs, compared with February 2020 before the pandemic hit. The hospitality and leisure sector alone — the most affected during the lockdown but the one with the strongest rebound — is still down 2.8 million jobs.

Economists predict many jobs will return during the remainder of the year. The full reopening of in-person schooling in September also could lead to another employment boost.

Consumer spending fuels more than two-thirds of the nation’s gross domestic product. But the rebound in spending also is fueling a jump in inflation. This might cause an increase in prices which, in turn, could discourage consumers from spending, some economists claim. So far, there are no signs of that happening.

La economía se recupera, pero queda mucho camino por recorrer

La economía de Estados Unidos finalmente va camino a la recuperación.

Según el Índice de Vuelta a la Normalidad de CNN Business, la economía en Estados Unidos está operando al 90% de donde estaba a principios de marzo de 2020. Kansas ocupa el puesto 11, con una economía que opera al 95%. Missouri ocupa el puesto 30 con una economía que opera al 89%.

Los expertos, sin embargo, advierten que recuperar ese último 10% a nivel nacional no será fácil. Aunque el esfuerzo de vacunación está en curso y los consumidores han vuelto a gastar dinero en comidas y viajes, la nación sigue teniendo millones de puestos de trabajo por debajo de los niveles de antes de la pandemia.

Hasta abril, Estados Unidos todavía tenían 8.2 millones de puestos de trabajo menos, en comparación con febrero de 2020 antes de la pandemia. Sólo el sector de la hospitalidad y el ocio, el más afectado durante el cierre, pero el que registró el repunte más fuerte, ha perdido 2.8 millones de puestos de trabajo.

Los economistas predicen que muchos empleos regresarán durante el resto del año. La reapertura total de la educación presencial en septiembre también podría dar lugar a otro impulso al empleo.

El gasto del consumidor alimenta más de dos tercios del producto interno bruto de la nación. Pero el repunte del gasto también está impulsando un aumento de la inflación. Esto podría provocar un aumento en los precios que, a su vez, podría disuadir a los consumidores de gastar, afirman algunos economistas. Hasta ahora, no hay señales de que eso suceda.