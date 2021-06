Peru has world’s worst per capita COVID death toll

By Roberta Pardo

Peru has more than doubled its COVID death toll following a review, making it the country with the world’s highest death rate per capita, according to data from Johns Hopkins University.

The official death toll is 180,764, up from 69,342 in a country of about 33 million people, Peruvian health officials announced Monday (May 31).

According to Johns Hopkins data, Hungary had the highest number of COVID-19 deaths per capita, at about 300 per 100,000 people. With its updated death toll, Peru stands at more than 500 COVID-19 deaths per 100,000 people.

“We think it is our duty to make public this updated information,” Prime Minister Violeta Bermudez said during a news conference announcing the review’s result.

The government said it would update its death count in part because of a lack of testing that made it difficult to confirm whether a person had died from the virus or another cause.

“What is being said is that a significant number of deaths were not classified as caused by COVID-19,” said Oscar Ugarte, Peruvian health minister.

Peru’s updated numbers are in line with so-called excess death figures. Researchers have used those figures in Peru and elsewhere to measure possible undercounting during the pandemic. Excess death statistics measure the total number of deaths over a period and compare that total with the same period pre-pandemic.

Perú tiene la peor cifra de muertos por COVID per cápita del mundo

Perú ha más que duplicado su número de muertes por COVID luego de una revisión, lo que lo convierte en el país con la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

La cifra oficial de muertos es de 180.764, frente a 69.342 en un país de aproximadamente 33 millones de personas, anunciaron funcionarios de salud peruanos el lunes (31 de mayo).

Según los datos de Johns Hopkins, Hungría tenía el mayor número de muertes por COVID-19 per cápita, alrededor de 300 por cada 100.000 personas. Con su número actualizado de muertos, Perú se sitúa en más de 500 muertes por COVID-19 por cada 100.000 habitantes.

“Creemos que es nuestro deber hacer pública esta información actualizada”, dijo la primera ministra Violeta Bermúdez durante una conferencia de prensa en la que anunció el resultado de la revisión.

El gobierno dijo que actualizaría su recuento de muertes en parte debido a la falta de pruebas que dificultaron la confirmación de si una persona había muerto por el virus o por otra causa.

“Lo que se dice es que un número significativo de muertes no fueron clasificadas como causadas por COVID-19”, dijo Oscar Ugarte, ministro de salud de Perú.

Las cifras actualizadas de Perú están en línea con las llamadas cifras de exceso de muertes. Los investigadores han utilizado esas cifras en Perú y en otros lugares para medir la posible subestimación durante la pandemia. Las estadísticas de exceso de muertes miden el número total de muertes durante un período y comparan ese total con el mismo período antes de la pandemia.