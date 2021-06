Voces Consulares: For the effective observance of labor rights

By Alfonso Navarro Bernachi

An analysis by the Mexican Embassy reveals that several employees of Mexican descent are among those affected by constant violations of their labor rights in the agricultural and protein (meat, chicken and pork) processing and packaging sectors in the United States.

The pandemic has worsened this situation, increasing the vulnerability of those who perform essential tasks, including migrants who account for 49 percent of the 39,408 people employed in meat processing plants.

It is difficult to determine the exact number of affected workers, because the fear of retaliation, of losing their jobs and even of deportation discourages the filing and reporting of complaints.

The embassy refers that the agricultural sector fails to pay overtime and in the case of workers in meat processing plants, «language difficulties often prevent them from knowing their labor rights and protections under applicable law».

From various findings, Mexican Ambassador Esteban Moctezuma proposed to Martin J. Walsh, United States Secretary of Labor, to establish a space for cooperation, in order to identify actions that allow addressing the non-application of labor laws in certain sectors and states in the United Sates

The Embassy of Mexico in Washington, D.C. and the network of 51 consular offices of Mexico in this country are mandated to promote and protect the rights of Mexican citizens. Initiatives such as the Labor Rights Week, recurrent since 2009, as well as alliances with government agencies, unions and non-profit organizations are tools that support the consular assistance and protection efforts.

Our countries participate in international fora that promote the effective enjoyment of labor rights, such as the International Labor Organization (ILO) and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Likewise, the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) provides since 2020 comprehensive protections for working people in North America, including immigrants.

Por la aplicación efectiva de derechos laborales

Un análisis de la Embajada de México revela que varias personas trabajadoras de origen mexicano se encuentran entre las afectadas por violaciones constantes a derechos laborales en los sectores agrícola y de procesamiento y empacado de proteína (carne, pollo y cerdo) en Estados Unidos.

La pandemia ha agravado la situación, acentuando la vulnerabilidad de quienes realizan labores esenciales, entre ellos migrantes que constituyen el 49 por ciento –39 mil 408 personas- de los empleados en plantas procesadoras de carne.

Difícil determinar el número exacto de quienes han sufrido estos abusos, porque el temor a represalias, perder el empleo y hasta deportación desalienta quejas y denuncias.

La embajada ejemplifica que en el sector agrícola no existe derecho a pago de tiempo extra y en el caso de trabajadores en plantas procesadoras de carne, “las dificultades del idioma a veces impiden conocer los derechos y protecciones laborales que les otorga la legislación aplicable”.

A partir diversos hallazgos, el embajador de México Esteban Moctezuma propuso al secretario del Trabajo Martin J. Walsh, el 12 de mayo último, establecer un espacio de cooperación para identificar acciones que permitan atender la no aplicación de leyes laborales en determinados sectores y Estados en Estados Unidos.

La embajada en Washington, D. C. y las 51 oficinas consulares de México en este país tenemos el mandato esencial de promover y proteger los derechos de personas mexicanas. Iniciativas como la Semana de Derechos Laborales, desde 2009, así como alianzas con agencias gubernamentales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil son herramientas que apoyan la labor de asistencia y protección consular.

Nuestros países participan en foros internacionales que promueven el goce efectivo de los derechos laborales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Asimismo, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) prevé desde 2020 protecciones integrales para personas trabajadoras en América del Norte, incluyendo aquellas en situación de migración.



