Taco Naco KC brings pop-up-style tacos to permanent location

By Angie Baldelomar

A new taqueria is part of the Overland Park, Kansas, landscape.

Taco Naco KC Market and Taqueria is open to the public at 8220 Metcalf Avenue. Owners Brian Goldman and his wife, Fernanda Reyes, started Taco Naco KC in 2019 as a catering company for weddings, company events and such, and a pop-up taqueria and nacho stand at local festivals.

“We started off doing special events; we did a lot of weddings, company events,” he said.

During the first half of 2020, when the COVID-19 pandemic hit, catering and festivals were shut down. But Goldman and Reyes had set up a pop-up agreement with the Overland Park Farmer’s Market to showcase their products for catering.

“Without the ability to serve hot, off-the-grill tacos, we quickly adapted to the new environment and began a market component as a pop-up stand,” he said.

That meant offering taco kits to go and prepackaged salsas, quesos and margarita mixes. The idea of opening a restaurant was never a part of the original plan, mainly because Goldman and Reyes wanted to avoid dealing with real estate costs and other costs related to having a physical space.

“That was something that we wanted to avoid, and we also wanted to avoid the food trucks because we didn’t want to have the liability of having a truck around,” said Goldman, whose concept for Taco Naco KC resulted from a class project while pursuing his master’s degree from University of Missouri-Kansas City.

When the two were allowed to sell hot food again at the pop-ups, they got an overwhelmingly positive response.

“(It) went so well last year that we decided we might as well just open up our own kitchen somewhere, where we can have more space and more storage,” Goldman said.

In February, the two opened the restaurant in downtown Overland Park. One unexpected challenge of opening a restaurant, Goldman said, is the difficulty of finding employees.

According to Goldman, what sets Taco Naco apart from other similar businesses is that it serves all types of tacos.

“We do kind of a modern flair on authentic tacos,” he said. “We’re not authentic and we’re not Tex-Mex. We’re somewhere in between … and we use very expensive ingredients.”

That puts the price mark on Taco Naco’s products a little on the high end. Still, the reception continues to be positive.

“It really comes down to our core philosophy when it comes to good food: use good quality ingredients,” Goldman said. “You can’t go wrong with that.”

_________________________________________________________________________________________________________

Taco Naco KC trae tacos estilo pop-up a una ubicación permanente

Una nueva taquería es parte del paisaje de Overland Park, Kansas.

Taco Naco KC Market and Taqueria está abierto al público en el 8220 en Metcalf Avenue. Los propietarios Brian Goldman y su esposa, Fernanda Reyes, iniciaron Taco Naco KC en 2019 como una empresa de catering para bodas, eventos de empresa y demás, y como un puesto móvil de taquería y nachos en los festivales locales.

“Empezamos haciendo eventos especiales; hicimos muchas bodas, eventos de empresa ”, dijo.

Durante la primera mitad de 2020, cuando inició la pandemia del COVID-19, se cerraron los servicios de catering y festivales. Pero Goldman y Reyes habían establecido un acuerdo con Overland Park Farmer’s Market para exhibir sus productos para catering.

“Sin la capacidad de servir tacos calientes recién hechos a la parrilla, nos adaptamos rápidamente al nuevo entorno y comenzamos un componente de mercado como un puesto móvil”, dijo.

Eso significaba ofrecer kits de tacos para llevar y mezclas de salsas, quesos y margaritas empaquetadas. La idea de abrir un restaurante nunca fue parte del plan original, principalmente porque Goldman y Reyes querían evitar lidiar con los costos de bienes raíces y otros costos relacionados con tener un espacio físico.

“Eso era algo que queríamos evitar, y también queríamos evitar los camiones de comida porque no queríamos tener la responsabilidad de tener un camión alrededor”, dijo Goldman, cuyo concepto para Taco Naco KC nació de un proyecto de clase mientras cursaba su maestría en la Universidad de Missouri-Kansas City.

Cuando se les permitió vender comida caliente nuevamente en las puestos móviles, obtuvieron una respuesta abrumadoramente positiva.

“(Nos fue) tan bien el año pasado que decidimos que también podríamos abrir nuestra propia cocina en algún lugar, donde podamos tener más espacio y más almacenamiento”, dijo Goldman.

En febrero, abrieron el restaurante en el centro de Overland Park. Un desafío inesperado de abrir un restaurante en tiempos de pandemia, dijo Goldman, es la dificultad para encontrar empleados.

Según Goldman, lo que distingue a Taco Naco de otros negocios similares es que sirve todo tipo de tacos.

“Tenemos un estilo moderno en tacos auténticos”, dijo. “No somos auténticos y no somos Tex-Mex. Estamos en algún punto intermedio … y utilizamos ingredientes muy caros”.

Eso pone el precio de los productos de Taco Naco un poco alto. Aún así, la recepción sigue siendo positiva.

“Realmente se reduce a nuestra filosofía central cuando se trata de una buena comida: usar ingredientes de buena calidad”, dijo Goldman. “No puedes equivocarte con eso”.