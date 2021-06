U.S. expands temporary work permits for some U visa applicants

By Roberta Pardo

The Biden administration announced Monday (June 14) that it will speed up the process of issuing temporary work permits and deportation relief to some immigrants who are crime victims while their visa cases are pending, multiple media outlets reported.

The change will benefit immigrants who have applied for the U visa, a program with a backlog of nearly 269,000 applicants. To qualify for this type of visa, applicants must be victims of domestic violence, trafficking or other serious crimes. Certain family members of approved applicants also may request visas.

According to U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), the visas provide access to a work permit and the ability to apply for permanent residence after three years. Because of high demand, applicants are waiting at least five years until they can receive work authorization.

Under the new policy, the government will make faster decisions about whether to grant four-year work permits to immigrants waiting for U visa determinations.

“This bona fide determination process will allow U visa petitioners to work and remain safely in the United States while they provide valuable support to law enforcement to detect, investigate or prosecute the serious crimes they have survived or witnessed,” said Tracy Renaud, acting USCIS director, in a statement.

Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas said in a statement the move would both help victims and promote public safety.

“These are individuals who have come forward to help law enforcement keep us all safe, but who are in need of a measure of protection for themselves, as well,” Mayorkas said.

Estados Unidos amplía permisos de trabajo temporal para algunos solicitantes de visa U

La administración de Biden anunció el lunes (14 de junio) que acelerará el proceso de emisión de permisos de trabajo temporales y alivio de deportación para algunos inmigrantes que son víctimas de delitos mientras sus casos de visa están pendientes, reportaron varios medios de comunicación.

El cambio beneficiará a los inmigrantes que han solicitado la visa U, un programa con una acumulación de casi 269,000 solicitantes. Para calificar para este tipo de visa, los solicitantes deben ser víctimas de violencia doméstica, tráfico u otros delitos graves. Ciertos miembros de la familia de los solicitantes aprobados también pueden solicitar visas.

Según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), las visas brindan acceso a un permiso de trabajo y la posibilidad de solicitar la residencia permanente después de tres años. Debido a la alta demanda, los solicitantes esperan al menos cinco años hasta que puedan recibir una autorización de trabajo.

Bajo la nueva política, el gobierno tomará decisiones más rápidas sobre si otorgará permisos de trabajo de cuatro años a los inmigrantes que esperan la determinación de la visa U.

“Este proceso de determinación de buena fe permitirá a los solicitantes de visas U trabajar y permanecer seguros en Estados Unidos mientras brindan un valioso apoyo a las fuerzas del orden público para detectar, investigar o enjuiciar los delitos graves de los que han sobrevivido o presenciado”, dijo Tracy Renaud, directora interina de USCIS, en un comunicado.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en un comunicado que la medida ayudaría a las víctimas y promovería la seguridad pública.

“Estas son personas que se han presentado para ayudar a las fuerzas del orden a mantenernos a todos seguros, pero que también necesitan una medida de protección para ellos mismos”, dijo Mayorkas.