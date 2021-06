This week nine years ago, on June 15, DACA was announced as a measure of the United States Government that in 2012 created a provisional deportation protection for those who arrived in the country in an undocumented manner while under 16 years of age.

For the Consular Network of Mexico in the United States, Acción Diferida, or Deferred Action for Childhood Arrivals required the creation of specialized approaches for consular protection and strategic planning to address and contribute to the success of DACA petitions by Mexican applicants: issuance of nationality documents –Birth Certificates and passports-, provision of legal counsel, and increased outreach with organizations and community leaderships.

Kansas is home to 5,510 Deferred Action recipients and Missouri to 2,950, many of them of Mexican descent. In fact, in the United States 80% of DACA are Mexican, accounting for 512,660 out of the 636,390 at a national level.

DACA recipients and their families pay, nationally, almost $5.6 billion in federal taxes, and $3.1 billion in state and local taxes.

And one out of three work in essential activities that during the pandemic maintained the economy going.

Specific cases in Kansas and Missouri attest to the work and contributions that DACA people of Mexican descent make to their communities.

Nubia Estefes has advocated for the rights of migrant persons in organizations like El Centro Inc., Kansas Missouri Dream Alliance (KSMODA), and Advocates for Immigrant Rights and Reconciliation (AIRR). Or Ernestor de la Rosa, whom from the City of Dodge City, Kansas, promoted the civic engagement and the access to government services in Ford County, where 45% of the residents identify themselves as of Mexican origin.

Beyond a mere administrative measure, DACA represents the inevitable linkage between Mexico and the United States, and the potential of a relationship not only economic or geographic, but of a common longing for prosperity.

From the Consulate of Mexico we will continue to take consular protection and strategic planning actions to defend the rights of the Mexican people who, like the Deferred Action recipients, contribute importantly and permanently to the society and economy of this country.

_______________________________________________________________________________________________________

DACA: Nueve años

Esta semana, el 15 de junio, se cumplieron nueve años de la entrada en vigor de DACA, una acción del gobierno de los Estados Unidos que en 2012 creó una protección provisional contra deportación para quienes llegaron de manera indocumentada a este país siendo menores de 16 años.

Para la red consular de México la Acción Diferida, o Deferred Action for Childhood Arrivals, implicó crear mecanismos especializados de protección consular y planeación estratégica para atender y facilitar solicitudes exitosas de DACA, en beneficio de peticionarios mexicanos: expedir documentos de nacionalidad (acta de nacimiento y pasaporte), brindar asesoría legal, y ampliar vínculos con organizaciones y liderazgos comunitarios.

Kansas es hogar de cinco mil 510 personas beneficiarias de Acción Diferida y Missouri de dos mil 950, muchas de ellas de origen mexicano. De hecho, en Estados Unidos 80 por ciento de DACA son mexicanos: 512 mil 660, del total nacional de 636 mil 390.

Los beneficiarios DACA y sus familias pagan nacionalmente cerca de $5.6 mil millones de dólares en impuestos federales, más otros $3.1 mil millones de dólares en impuestos estatales o locales.

Y uno de cada tres se desempeñan en trabajos esenciales que, durante la pandemia, permitieron mantener funcionando la economía.

Casos concretos en Kansas y Missouri ejemplifican el trabajo y las aportaciones de personas de origen mexicano beneficiarias DACA a sus comunidades.

Nubia Estefes ha impulsado la defensa de derechos de personas migrantes desde organizaciones como El Centro Inc., Kansas Missouri Dream Alliance (KSMODA) y Advocates for Immigrant Rights and Reconciliation (AIRR). O Ernestor de la Rosa, quien desde la Alcaldía de Dodge City, Kansas, promueve la participación cívica y el acceso a servicios de gobierno en el condado Ford, donde 45% de sus habitantes se identifican como de origen mexicano.

Más allá de una medida administrativa, DACA representa la inevitable vinculación entre México y Estados Unidos y el potencial de una relación no sólo económica o geográfica, sino de una aspiración común de prosperidad. Desde el consulado de México seguiremos impulsando acciones de protección consular y de planeación estratégica para defender los derechos de la población mexicana que, como las personas beneficiarias de Acción Diferida, realiza importantes y permanentes contribuciones a la sociedad y economía en este país.