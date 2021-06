Missouri has highest rate of new COVID-19 cases in America

By Roberta Pardo

Missouri has the highest rate of new COVID-19 infections of any state in America, according to a New York Times analysis, reported by The Kansas City Star.

Over the past 14 days, most states have seen the number of cases decline, but Missouri has had a 72% increase. Lisa Cox, Missouri Department of Health and Senior Services spokeswoman, told The Star there are several counties experiencing an increase in infections.

According to the Times analysis, Missouri counties account for 13 of the top 25 counties nationwide with the highest rate of new cases. Most were in rural areas, but Joplin was included on the list.

The health department is encouraging vaccination, Cox said.

“We are working in more targeted efforts engaging businesses/employers, schools and churches to provide vaccination opportunities in their communities,” she told the Star. “We are also engaged in a targeted and aggressive state public education effort encouraging those Missourians not yet vaccinated to do so.”

About 44% of the state’s population has initiated vaccination, compared to 53% of the population nationwide, according to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

The department also continues to monitor variants circulating in the state. Last week, health officials said Missouri was experiencing a rise in the number of Delta variant cases, which was described as “highly transmissible.”

The state has recorded 519,267 COVID-19 cases, including 9,230 deaths since the pandemic began.

_____________________________________________________________________________________________________________

Missouri tiene la tasa más alta de nuevos casos de COVID-19 en EE.UU.

Missouri tiene la tasa más alta de nuevas infecciones por COVID-19 de todos los estados de Estados Unidos, según un análisis del New York Times, reportado por The Kansas City Star.

Durante los últimos 14 días, la mayoría de los estados han visto disminuir el número de casos, pero Missouri ha tenido un aumento del 72%. Lisa Cox, portavoz del Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de Missouri, dijo a The Star que hay varios condados que experimentan un aumento en las infecciones.

Según el análisis del Times, los condados de Missouri representan 13 de los 25 condados principales a nivel nacional con la tasa más alta de casos nuevos. La mayoría está en áreas rurales, pero Joplin está incluido en la lista.

El departamento de salud está fomentando la vacunación, dijo Cox.

“Estamos trabajando en esfuerzos más específicos para involucrar a empresas/empleadores, escuelas e iglesias para brindar oportunidades de vacunación en sus comunidades”, dijo a The Star. “También estamos comprometidos en un esfuerzo de educación pública estatal agresivo y específico para alentar a los habitantes de Missouri que aún no están vacunados a hacerlo”.

Aproximadamente el 44% de la población del estado ha iniciado la vacunación, en comparación con el 53% de la población en todo el país, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El departamento también continúa monitoreando las variantes que circulan en el estado. La semana pasada, los funcionarios de salud dijeron que Missouri estaba experimentando un aumento en el número de casos de la variante Delta, que se describió como “altamente transmisible”.

El estado ha registrado 519,267 casos de COVID-19, incluidas 9,230 muertes desde que comenzó la pandemia.