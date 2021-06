Navarro educates through music

Fernando Navarro Maestro de Música

By Angie Baldelomar

From an early age, Fernando Navarro loved music.

Navarro learned to play the guitar and piano by himself. Music education is not prominent in public schools in his native Mexico.

Later, he discovered his other passion: teaching.

Born and raised in Guadalajara, Jalisco, Navarro has found a way to combine both passions as a music teacher for Kansas City International Academy (KCIA) in Kansas City, Missouri.

“I knew I was never going to leave a mark in music, but I can do that as a teacher,” he said. “Right now, I’m leaving a mark on my students through music.”

Navarro moved to the United States after he got married. His wife is American and grew up in central Missouri, so they figured they would try living on this side of the border.

“If I didn’t like it, we would’ve probably gone back (to Mexico),” he said.

That did not happen.

While in college to pursue his degree in music composition, Navarro started giving piano lessons. That was his start as an educator. Later, he became a music teacher. In Colorado Springs, Colorado, he had to wait for his work permit to come through. He worked in manufacturing and by giving private piano lessons.

When Navarro and his wife settled in Missouri, he looked for jobs in the Kansas City area. His first interview resulted in a job offer, and that is how he ended up at KCIA.

“It’s one of the coolest experiences I’ve had as a music teacher because we have students from all over the world,” he said of his work at KCIA

Navarro was 29 when he moved to the United States, knowing little English. He understands many of his students’ experiences of coming to a different country not knowing the language, though he was an adult when he went through something similar.

“Seeing students get better at the language and graduating (middle school) and succeeding fills me with a lot of pride,” he said.

Navarro has finished his master’s degree in teaching English to speakers of other languages. And he is on his way to completing a certificate to become a principal.

“God willing, the next step is to get the certification to be superintendent,” Navarro said.

Navarro still makes music in his free time and is working on his second instrumental-only album, he said. Still, education ended up becoming his one true passion.

“My goal as a teacher is making everyone feel a part of the culture here,” he said. “I know sometimes it’s hard to feel like that, but we gotta be honest, we’re all part of the culture once we’re here. It doesn’t matter where you come from or why you came here.”

Navarro educa a través de la música

Desde pequeño, Fernando Navarro amaba la música.

Navarro aprendió a tocar la guitarra y el piano solo. La educación musical no es prominente en las escuelas públicas de su México natal.

Más tarde, descubrió su otra pasión: la docencia.

Nacido y criado en Guadalajara, Jalisco, Navarro ha encontrado la manera de combinar ambas pasiones como profesor de música en Kansas City International Academy (KCIA) en Kansas City, Missouri.

“Sabía que nunca iba a dejar una huella en la música, pero puedo hacerlo como profesor”, dijo. “En este momento, estoy dejando una huella en mis alumnos a través de la música”.

Navarro se mudó a Estados Unidos después de casarse. Su esposa es estadounidense y creció en el centro de Missouri, por lo que pensaron que intentarían vivir en este lado de la frontera.

“Si no me gustaba, hubiéramos vuelto (a México)”, dijo.

Eso no sucedió.

Mientras estaba en la universidad para obtener su título en composición musical, Navarro comenzó a dar lecciones de piano. Ese fue su comienzo como educador. Más tarde, se convirtió en profesor de música. En Colorado Springs, Colorado, tuvo que esperar a que le llegara su permiso de trabajo. Trabajó en la fabricación y dando clases particulares de piano.

Cuando Navarro y su esposa se establecieron en Missouri, buscó trabajo en el área de Kansas City. Su primera entrevista resultó en una oferta de trabajo, y así fue como terminó en KCIA.

“Es una de las mejores experiencias que he tenido como profesor de música porque tenemos estudiantes de todo el mundo”, dijo sobre su trabajo en KCIA.

Navarro tenía 29 años cuando se mudó a Estados Unidos, sabiendo poco inglés. Él comprende muchas de las experiencias de sus estudiantes al venir a un país diferente sin saber el idioma, aunque él haya sido adulto cuando pasó por algo similar.

“Ver a los estudiantes mejorar en el idioma y graduarse (de la escuela intermedia) y tener éxito me llena de mucho orgullo”, dijo.

Navarro ha finalizado su máster en enseñanza de inglés a hablantes de otros idiomas. Y está en camino a completar un certificado para convertirse en director.

“Si Dios quiere, el siguiente paso es obtener la certificación para ser superintendente”, dijo Navarro.

Navarro todavía hace música en su tiempo libre y está trabajando en su segundo álbum solo instrumental, dijo. Aún así, la educación terminó convirtiéndose en su única verdadera pasión.

“Mi objetivo como maestro es hacer que todos se sientan parte de la cultura aquí”, dijo. “Sé que a veces es difícil sentirse así, pero debemos ser honestos, todos formamos parte de la cultura una vez que estamos aquí. No importa de dónde vengas o por qué estés aquí”.