Hot cars kill

Los Autos Calientes Matan

With the return of scorching summer temperatures, it’s time to revisit safety protocols for preventing hot car deaths and illness. It’s only June, but already four children across the nation have died from vehicular heatstroke.

Clearly, while education is valuable, it isn’t enough, say safety experts. Despite decades-old public safety education and raising awareness about hot cars, the number of kids dying excruciating deaths in parked cars continues to trend upwards, reports Kids and Car Safety.

This summer, the national child-safety nonprofit, partnering with PETA launched an intensive new campaign, hashtag #HotCarsKill to persist in raising awareness about the danger of hot cars for children, the elderly and pets. They’re the most susceptible to heatstroke because of their inability to regulate their body temperature. Children’s body temperature rises up to five times faster than adults; elderly people typically have more medical issues, including cognitive issues, and their bodies don’t regulate heat as efficiently as they once did. And dogs don’t sweat; they can only pant so their body temperature rises more quickly to deadly levels.

Most instances of companion pets dying in hot cars aren’t reported, according to PETA, which has recorded at least 32 heat-related deaths of dogs so far this year. Animals locked in vehicles this time of year can sustain brain damage or even die from heatstroke in just 15 minutes, PETA warns.

Take action if you see a child, older adult or pet alone in a hot car, advises the #HotCarsKill social media campaign. If the car’s occupants – people or pets – aren’t conscious or are showing other signs of distress, call 911 and provide the vehicle’s make and model, and the state and number on the license plate. Then locate a witness nearby who can back up your assessment of the emergency and find a way into the vehicle. Open it and wait for emergency first responders. Anyone – people or pets – overcome by heat “should be carefully moved to a cool, shaded location when possible.”

Note that Kansas law legally protects Good Samaritans who break into vehicles to save overheating occupants who are unconscious or in distress. Missouri law provides immunity from civil and criminal liability for animal control or law enforcement officers, firefighters or bystanders who rescue “an animal in a motor vehicle causing exposure to extreme heat or cold.”

If the hot vehicle’s occupant is conscious, call 911, then reach out to nearby shops and ask them to page the car’s owner. If the owner can’t be found, wait with the vehicle for help to arrive, continuing to monitor the condition of the person or pet trapped inside.

The occurrence of people and pets suffering illness or death because they were left in a hot car is a significant public health problem, warn healthcare professionals. But the greatest tragedy of vehicular heatstroke deaths and illness is that they’re preventable.

___________________________________________________________________________________________________________

Los autos calientes matan

Con el regreso de las abrasadoras temperaturas del verano, es hora de revisar los protocolos de seguridad para prevenir las muertes y enfermedades causadas por los autos calientes. Es sólo junio, pero ya cuatro niños en todo el país han muerto por insolación vehicular.

Claramente, si bien la educación es valiosa, no es suficiente, dicen los expertos en seguridad. A pesar de la educación en seguridad pública de décadas de antigüedad y la concientización sobre los autos calientes, el número de niños que mueren muertes atroces en autos estacionados continúa aumentando, reporta Kids and Car Safety.

Este verano, la organización nacional sin fines de lucro para la seguridad infantil, en asociación con PETA, lanzó una nueva campaña intensiva, el hashtag #HotCarsKill para persistir en crear conciencia sobre el peligro de los autos calientes para los niños, los ancianos y las mascotas. Son los más susceptibles al golpe de calor debido a su incapacidad para regular su temperatura corporal. La temperatura corporal de los niños aumenta hasta cinco veces más rápido que la de los adultos. Los adultos mayores suelen tener más problemas médicos, incluidos problemas cognitivos, y sus cuerpos no regulan el calor con tanta eficacia como antes. Y los perros no sudan; sólo pueden jadear para que su temperatura corporal se eleve más rápidamente a niveles mortales.

La mayoría de los casos de mascotas de compañía que mueren en autos calientes no se reportan, según PETA, que ha registrado al menos 32 muertes de perros relacionadas con el calor en lo que va del año. Los animales encerrados en vehículos en esta época del año pueden sufrir daño cerebral o incluso morir por insolación en sólo 15 minutos, advierte PETA.

Actúa si ves a un niño, un adulto mayor o una mascota solo en un auto caliente, aconseja la campaña de redes sociales #HotCarsKill. Si los ocupantes del automóvil (personas o mascotas) no están conscientes o muestran otros signos de angustia, llame al 911 y dele la marca y modelo del vehículo, y el estado y número en la placa. Luego, ubique a un testigo cercano que pueda respaldar su evaluación de la emergencia y encuentre la manera de ingresar al vehículo. Ábrala y espere a que llegue el personal de emergencia. Cualquier persona o mascota abrumada por el calor “debe ser trasladada con cuidado a un lugar fresco y sombreado cuando sea posible”.

Tenga en cuenta que la ley de Kansas protege legalmente a los buenos samaritanos que ingresan a los vehículos para evitar el sobrecalentamiento de los ocupantes que están inconscientes o en peligro. La ley de Missouri otorga inmunidad de responsabilidad civil y penal para control de animales o los agentes del orden, los bomberos o los transeúntes que rescatan a “un animal en un vehículo motorizado que causa exposición a calor o frío extremos”.

Si el ocupante del vehículo caliente está consciente, llame al 911, luego comuníquese con las tiendas cercanas y pídales que llamen al propietario del automóvil. Si no se puede encontrar al propietario, espere junto al vehículo a que llegue la ayuda y continúe monitoreando la condición de la persona o mascota atrapada adentro.

La ocurrencia de personas y mascotas que padecen enfermedades o mueren porque fueron dejadas en un automóvil caliente es un problema de salud pública importante, advierten los profesionales de la salud. Pero la mayor tragedia de las muertes y enfermedades por insolación vehicular es que se pueden prevenir.