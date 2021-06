Voces Consulares: Meeting of LGBT+ Mexican communities abroad

From June 28 through July 1st the First Meeting of LGBT+ Mexican Communities Abroad will take place with the participation of experts, allies, and activists from more than 40 cities in the United States, Canada, Brazil, Colombia, Honduras, Paraguay, Puerto Rico, Venezuela and the hosting country, Mexico.

This encounter aims to make visible the daily promotion and comprehensive protection of rights that diplomatic and consular posts of Mexico abroad perform for all Mexican nationals, strengthening our message against any form of discrimination in the context of the Pride Month.

To make effective this community and consular protection outreach the virtual workshops of this Meeting will deal with topics related to health, activism, education, personal finances, and consular services focused on the LGBT+ community, as well as on the impact of the pandemic and the exchange of good practices for the empowerment and exercise of full rights.

To this end, Mexican officials from the Institute for Mexicans Abroad (IME, in Spanish), the National Council for the Prevention of Discrimination (CONAPRED, in Spanish), the National Commission against Addictions, and from the Secretary of Foreign Affairs will present programs like the Windows for Health, Education, and Financial Literacy. They will also engage with the participants to improve government services and consolidate our diplomatic and consular posts as true Safe Zones.

From Kansas City, the Mexican-descent art producer and activist, Hugo Ximello-Salido, will participate on June 29 in the workshop “Activism of the LGBT+ Community in the Americas” that will include experiences from Albuquerque to Paraguay, and from Brasilia to Toronto. With more than 25 international voices partaking, the activist and journalist Genaro Lozano, with the participation of CONAPRED and IME, will moderate this working session.

Spread the word!

In Mexico all public authorities are mandated to promote, respect, protect and guarantee human rights.

Mexico’s federal Constitution bars any discrimination based on ethnicity, national origin, gender, age, disabilities, social status, health, religion, personal opinions, sexual preferences, marital status, or any other that prejudices the human dignity and aims to cancel or diminish the individuals’ rights and freedoms.

For more information on this and other topics, follow us @ConsulMexKan en social media.

___________________________________________________________________________________________________

Encuentro de comunidades mexicanas LGBT+ en el exterior

Del 28 de junio al 1 de julio se llevará a cabo el Primer Encuentro de Comunidades Mexicanas LGBT+ en el Exterior, con la participación de personas expertas, organizaciones aliadas y activistas de más de 40 ciudades en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, Honduras, Paraguay, Puerto Rico, Venezuela y del anfitrión México.

Este encuentro busca hacer visible las labores cotidianas de promoción y protección integral de derechos que realizan las Representaciones de México en el Exterior para todas las personas mexicanas, reforzando nuestro mensaje contra toda forma de discriminación en el marco del Mes del Orgullo LGBT+.

Para hacer efectiva esta estrategia de vinculación comunitaria y de protección consular, los trabajos virtuales de este encuentro tratarán temas relativos a salud, activismo, educación y finanzas, y servicios consulares con enfoque en la atención a la comunidad LGBT+, incluyendo el impacto de la pandemia, así como el intercambio de buenas prácticas que favorecen el empoderamiento y disfrute pleno de derechos.

Para ello, autoridades mexicanas del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), así como del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Comisión Nacional contra Adicciones (CONADIC) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) prevén presentar programas como las ventanillas de Salud, Orientación Educativa y Asesoría Financiera, y entablar diálogo con la comunidad participante para fortalecer servicios y hacer de consulados y embajadas verdaderas zonas seguras.

Desde Kansas City, el productor artístico y activista mexicano-estadounidense Hugo Ximello-Salido participará el 29 de junio en la mesa sobre “Activismo de la Comunidad LGBT+ en América”, en la que se escucharán experiencias de personas desde Albuquerque hasta Paraguay, desde Brasilia hasta Toronto, para un total de más de 25 testimonios internacionales, bajo la moderación del activista y periodista Genaro Lozano y con participación del CONAPRED y del IME.

¡Pasa la voz!

En México, todas las autoridades tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

La Constitución Política de México prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Para más sobre este y otros temas, síganos como @ConsulMexKan en redes sociales.