Voces Consulares: ‘The Emperor’ in the defense against COVID-19

Claudio Suarez, a legend in Soccer that accumulated the most appearances with the Mexican national team, made his first travel since the pandemic to line-up with a team facing a strong opponent in Kansas.

‘The Emperor’ Suarez made appearances between June 28 and July 1st in Liberal, Dodge City and Wichita, in Southwestern Kansas, as part of “Por los nuestros’ Voices of our Community” campaign to inform and promote among the Hispanic community the importance of getting vaccinated against COVID-19.

The former Pumas, Chivas and Tigres player arrives in the sunflower state at a time when the Delta variant of COVID-19 advances in various parts of the country and while it can still be observed that Hispanics are being vaccinated at a much lower rate than the population in general.

On Tuesday 29 Claudio Suárez and Audé Negrete, Director of the Kansas Hispanic and Latin American Affairs Commission (KHLAAC) told me via Zoom that the goal for that day was to apply 200 vaccines.

-People remember many anecdotes and plays of my career-, said Suárez in a conversation minutes before going out to the field of St. Mary’s Soccer Complex in Dodge City, to greet fans and give away footballs with his autograph to the first people to get vaccinated.

In the words of Audé Negrete, the “Por los nuestros’ Voices of our Community” campaign is a way of showing that we want to offer them all possible resources for the vaccination of Kanseños; that is, the approximately 360,000 Hispanics who represent 12 percent of the population of Kansas.

According to the Centers for Disease Control (CDC), Hispanics are as twice as likely to be infected and three times more at risk to be hospitalized for COVID-19.

The Hispanic population continues to perform essential jobs, but unlike the first months of the pandemic, vaccines are now fully available for everyone over 12 years of age.

“So far everything is going very well!!” Claudio Suárez wrote to me from his Twitter account a few hours after the vaccination day in Dodge City. Good news coming from someone who has been considered one of the best central defenders in the history of our football.

May the Emperor being part of this team line-up result in a win for everyone in Kansas.

El Emperador en la defensa contra COVID-19

Claudio Suárez, el legendario futbolista con más partidos jugados para la Selección Mexicana, hizo esta semana su primer viaje desde el inicio de la pandemia para alinear con un equipo que enfrenta a un fuerte contrincante en Kansas.

El Emperador Suárez se presentó entre el 28 de junio y el 1 de julio en Liberal, Dodge City y Wichita, en el suroeste de Kansas, dentro de la campaña “Por los nuestros. Voices of our Community” para informar y promover entre la comunidad hispana la importancia de vacunarse contra COVID-19.

El ex jugador de Pumas, Chivas y Tigres llega al estado del girasol en momentos en que la variante Delta de COVID-19 avanza en varias partes del país y mientras sigue observándose que los hispanos se están vacunando a una tasa mucho más baja que la población en general.

El martes 29 Claudio Suárez y Audé Negrete, directora de la Comisión de Asuntos Hispanos y Latino Americanos de Kansas (KHLAAC) me platicaron vía Zoom que la meta de ese día era aplicar 200 vacunas.

-La gente recuerda muchas anécdotas y jugadas de mi carrera-, dijo Suárez en la conversación minutos antes de salir a la cancha del St. Mary´s Soccer Complex en Dodge City, para saludar a la afición y obsequiar balones con su autógrafo a las primeras personas en vacunarse.

En palabras de Audé Negrete, la campaña “Por los nuestros” muestra el compromiso de ofrecer todos los recursos posibles para la vacunación de los habitates de Kansas ; es decir las aproximadamente 360 mil personas hispanas y latinas que representan el 12 por ciento de la población de Kansas.

De acuerdo con los Centros para Control de Enfermedades (CDC), los hispanos tienen el doble de probabilidades de infectarse y tres veces más riesgo de ser hospitalizados por COVID-19.

La población hispana sigue desempeñando trabajos esenciales, pero a diferencia de los primeros meses de la pandemia, ahora existe plena disponibilidad de vacunas para toda persona mayor de 12 años.

“Hasta ahora todo va muy bien!!”, me escribió Claudio Suárez desde su cuenta de Twitter unas horas después de la jornada de vacunación en Dodge City. Buenas noticias viniendo de quien ha sido considerado uno de los mejores defensas centrales en la historia de nuestro fútbol.

Que la alineación del Emperador en este equipo resulte en un triunfo para todos en Kansas.