UPDATES on the UGPHD COVID-19 Vaccination Incentives Program

Last week the Unified Government Public Health Department (UGPHD) launched the IHelpedConquerCOVID incentive program to encourage Wyandotte County residents to get free COVID-19 vaccinations or to get tested for the virus. These incentives are available for Wyandotte County residents who get vaccinated or tested at any UGPHD vaccine clinic. Here are some details and clarifications:

*These are incentives are available only for Wyandotte County residents

*Vaccine incentives are available for those getting either their first or second COVID-19 vaccination. However, if you received an incentive when getting your first COVID-19 vaccination, you cannot receive another incentive when you get your second vaccination at this time.

—Please note: there may be additional incentives later in this program for people who are already fully vaccinated. Stay tuned for more updates.

*Incentives are available while supplies last.

*Vaccine incentives currently offered:

—People age 12-17 can walk away with one of the following:

Silver season pass to Worlds of Fun and Oceans of Fun, or, Dinner for four and game passes for Dave & Buster’s

—People age 18 and older can get entered for: A chance to win a $500 Visa gift card – three winning entries will be drawn each day that the UGPHD vaccination facilities are operating

Incentives for COVID-19 Testing Also Available

You can also get an incentive just for getting tested for COVID-19! Wyandotte County residents who come in to a UGPHD site for a COVID-19 test will receive a $25 Visa gift card (one gift card per person, while supplies last). People coming in to get vaccinated may get tested at the same time and receive a gift both for getting tested and for getting vaccinated. The UGPHD primarily provides COVID-19 saliva tests (“spit tests” with no swab) but also has nasopharyngeal tests available (swab at the back of the nose/throat) for people who cannot produce enough saliva for the spit test.

Anyone age 12 and older who lives in Wyandotte County is eligible to get vaccinated and receive a gift. People of all ages who live in Wyandotte County are eligible to get tested and receive a gift. Minors should be accompanied by a parent or guardian.

More Give-Aways Coming This Summer

The UGPHD is kicking off the IHelpedConquerCOVID program with the prizes listed above and will be offering different gifts and prizes in the coming months for people who live in Wyandotte County who choose to get vaccinated or tested.

Stay tuned for updates on available give-aways on the UGPHD’s Facebook and Twitter (@UGHealthDept) or at WycoVaccines.org.

UGPHD Vaccine Clinic Hours

The UGPHD mass vaccination site hours will be changing in July. Based on what the UGPHD is seeing with vaccination activity in Wyandotte County, the UGPHD has decided to reduce to one stationary vaccination site (Kmart location at 7836 State Avenue) and to continue with a heavy focus on mobile vaccinations around the community.

Hours now through July 2:

*Kmart site (7836 State Ave, KC, KS)

—Tuesday and Wednesday, 11:00 a.m. – 7:00 p.m.

*Armory site (100 S. 20th St, KC, KS)

—Thursday and Friday, 11:00 a.m. – 7:00 p.m.

Hours beginning the week of July 5:

*Kmart site (7836 State Ave, KC, KS)

—Wednesday through Friday, 10:00 a.m. – 6:00 p.m.

*CLOSED: Armory site (100 S. 20th St, KC, KS)

For more information about getting a free COVID-19 vaccine in Wyandotte county or to request mobile vaccine services, visit WycoVaccines.org or call 3-1-1 (913-573-5311).

Nuevas actualizaciones sobre el programa de incentivos para pruebas y vacunas contra el COVID-19 del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado

La semana pasada, el Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD, por sus siglas en inglés) lanzó el programa de incentivos IHelpedConquerCOVID para alentar a los residentes del condado de Wyandotte a recibir las vacunas contra el COVID-19 gratuitas o hacerse la prueba del virus. Estos incentivos están disponibles para los residentes del condado de Wyandotte que se vacunen o se hagan la prueba en cualquier clínica de vacunas del UGPHD. A continuación se muestran algunos detalles y aclaraciones:

*Estos son incentivos que están disponibles sólo para los residentes del condado de Wyandotte.

*Los incentivos de vacunas están disponibles para quienes reciben su primera o segunda vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, si recibió un incentivo cuando recibió su primera vacuna, no puede recibir otro incentivo cuando reciba su segunda vacuna en este momento,

—-Tenga en cuenta: puede haber incentivos adicionales más adelante en este programa para las personas que ya están completamente vacunadas. Estén atentos para más actualizaciones.

*Los incentivos están disponibles hasta agotar agotar existencia.

*Incentivos de vacunas que se ofrecen actualmente:

—-Las personas de 12 a 17 años pueden irse con uno de los siguientes: Pase temporada plateado para Worlds of Fun y Oceans of Fun, o Cena para cuatro y pases de juego para Dave & Buster’s

—-Las personas mayores de 18 años pueden ingresar para: La oportunidad de ganar una tarjeta de regalo Visa de $500: se sortearán tres tarjetas cada día que estén en funcionamiento las instalaciones de vacunación del UGPHD.

También están disponibles incentivos para las pruebas de COVID-19

¡También puede obtener un incentivo sólo por hacerse la prueba de COVID-19! Los residentes del condado de Wyandotte que vengan a un sitio del UGPHD para una prueba de COVID-19 recibirán una tarjeta de regalo Visa de $25 (una tarjeta de regalo por persona, hasta agotar existencia). Las personas que vienen para vacunarse pueden hacerse la prueba al mismo tiempo y recibir un regalo tanto por hacerse la prueba como por vacunarse. El UGPHD proporciona principalmente pruebas de saliva (sin hisopo) de COVID-19 pero también tiene pruebas nasofaríngeas disponibles (hisopo en la parte posterior de la nariz/garganta) para personas que no pueden producir suficiente saliva para la prueba de saliva.

Cualquier persona de 12 años o más que viva en el condado de Wyandotte es elegible para vacunarse y recibir un obsequio. Las personas de todas las edades que viven en el condado de Wyandotte son elegibles para hacerse la prueba y recibir un regalo. Los menores deben estar acompañados por un padre o tutor.

Más obsequios que llegarán este verano

El UGPHD está iniciando el programa IHelpedConquerCOVID con los premios enumerados anteriormente y ofrecerá diferentes obsequios y premios en los próximos meses para las personas que viven en el condado de Wyandotte y que eligen vacunarse o hacerse la prueba.

Esté atento a las actualizaciones sobre los obsequios disponibles en Facebook y Twitter del UGPHD (@UGHealthDept) o en WycoVaccines.org.

Horas de la clínica de vacunas del UGPHD

El horario del sitio de vacunación masiva del UGPHD cambiará en julio. Con base en lo que el UGPHD está viendo con la actividad de vacunación en el condado de Wyandotte, el departamento ha decidido reducir a un sitio de vacunación estacionario (ubicación de Kmart en 7836 State Avenue) y continuar con un fuerte enfoque en las vacunas móviles en la comunidad.

Horario desde ahora hasta el 2 de julio:

*Sitio de Kmart (7836 State Ave, KC, KS)

—-Martes y miércoles, 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

*Sitio de Armory (100 S. 20th St, KC, KS)

—-Jueves y viernes, 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Horario a partir de la semana del 5 de julio:

*Sitio de Kmart (7836 State Ave, KC, KS)

—-De miércoles a viernes, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

*CERRADO: Armería (100 S. 20th St, KC, KS)

Para obtener más información sobre cómo obtener una vacuna contra el COVID-19 gratuita en el condado de Wyandotte o para solicitar servicios móviles de vacunas, visite WycoVaccines.org o llame al 3-1-1 (913-573-5311).