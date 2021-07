12 confirmed dead, search for survivors continues following condo collapse

By Roberta Pardo

The search for survivors continues after a 13-story apartment complex collapsed on June 24 in Surfside, Florida, near Miami.

As of Tuesday (June 29), officials insisted they had not abandoned the search-and-rescue phase of Champlain Towers South, emphasizing the operation was challenging but ongoing.

About 150 people remain unaccounted for, officials said. At least 12 people have died, multiple media outlets reported. No survivors have been pulled from the wreckage of the Champlain South Towers since the day the building collapsed.

People were stunned by the suddenness of the collapse, but there were warnings as early as 2018 of “major structural damage” that needed to be addressed, according to emails between a contractor and the condo’s board. In the emails, which the city of Surfside has begun releasing, the engineer urged the board to repair cracked columns and crumbling concrete, estimating it would cost about $9 million.

As of the day of the collapse, that work had not been done. But the board had taken out a loan of about $12 million for the work.

President Joe Biden and first lady Jill Biden were scheduled to travel Thursday (July 1) from Washington, D.C., to Florida to view the condo’s partial collapse firsthand. The Biden administration has responded to the disaster, dispatching Deanne Criswell, Federal Emergency Management Agency (FEMA) administrator.

“FEMA has deployed an incident management assistance team as well as building science experts, structural engineers and geotechnical experts to support search-and-rescue operations, and a mobile command center,” said White House Press Secretary Jen Psaki told reporters during a press conference Monday (June 28).

More than 300 emergency personnel, including teams from Israel and Mexico, are working around the clock. The U.S. Army Corps of Engineers also has been called to respond. Jimmy Patronis, Florida’s chief financial officer and fire marshal, said the same amount of rescuers are on the ground as there were during Hurricane Michael, a Category 5 hurricane that struck Florida in 2018.

12 muertos confirmados y sigue la búsqueda de sobrevivientes del colapso del condo en Miami

La búsqueda de sobrevivientes continúa luego de que un complejo de apartamentos de 13 pisos colapsara el 24 de junio en Surfside, Florida, cerca de Miami.

Hasta el martes (29 de junio), los funcionarios insistieron en que no habían abandonado la fase de búsqueda y rescate de Champlain Towers South, y enfatizaron que la operación era desafiante pero en curso.

Alrededor de 150 personas siguen desaparecidas, dijeron las autoridades. Al menos 12 personas han muerto, informaron varios medios de comunicación. No se ha sacado a ningún superviviente de los restos de las torres del sur de Champlain desde el día en que se derrumbó el edificio.

La gente quedó atónita por lo repentino del colapso, pero ya en 2018 hubo advertencias de “daños estructurales importantes” que debían abordarse, según correos electrónicos entre un contratista y la junta del condominio. En los correos electrónicos, que la ciudad de Surfside ha comenzado a publicar, el ingeniero instó a la junta a reparar las columnas agrietadas y el concreto desmoronado, estimando que costaría alrededor de $9 millones.

Hasta el día del colapso, ese trabajo no se había realizado. Pero la junta había obtenido un préstamo de alrededor de $12 millones para el trabajo.

El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden tenían programado viajar el jueves (1 de julio) desde Washington, D.C., a Florida para ver de primera mano el colapso parcial del condominio. La administración de Biden respondió al desastre, enviando a Deanne Criswell, administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

“FEMA ha desplegado un equipo de asistencia para la gestión de incidentes, así como expertos en ciencias de la construcción, ingenieros estructurales y expertos geotécnicos para respaldar las operaciones de búsqueda y rescate, y un centro de comando móvil”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, a los periodistas durante una conferencia de prensa el lunes (28 de junio).

Más de 300 personal de emergencia, incluidos equipos de Israel y México, trabajan las 24 horas. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército también ha sido llamado a responder. Jimmy Patronis, director financiero y jefe de bomberos de Florida, dijo que hay la misma cantidad de rescatistas en tierra que durante el huracán Michael, un huracán de categoría 5 que azotó Florida en 2018.