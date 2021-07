Learning from the Florida tragedy

Edificio derrumbado en Florida

On Tuesday, four more bodies were recovered from the Surfside, Fla., condo that collapsed two weeks ago. The grim discovery raised the confirmed death toll to 32. More than 100 of Champlain Towers South residents are still missing.

It’s unknown exactly how many residents and visitors were in the 13-floor beachfront condominium when it fell, but all 136 units, including the rooftop penthouse were inhabited. The building partially collapsed at around 1:26 a.m. on June 24 as most occupants slept. In the hours immediately after, rescuers succeeded in locating and rescuing 37 people; 11 were injured.

Emergency rescue teams have so far detected no signs of life in the ruins, but they’re pushing on through wind and rain.

As rescuers doggedly searched Champlain’s remains on July 2, officials ordered an emergency evacuation of a condominium high-rise seven miles away. An emergency review of all residential high-rise buildings compelled by Champlain’s partial collapse revealed that a 10-story condo in North Miami Beach was “unsafe due to structural and electrical issues,” including “cracked columns and beams.” The 300-plus residents of the 156-unit Crestview Towers had to leave most of their belongings and find temporary shelter. They don’t know when or even if they’ll ever be able to return.

Meanwhile, experts are trying to determine what caused the 40-year-old seaside condo to collapse. There’s life-and-death urgency to their mission, not only for Florida, but wherever there are high-rise residential and commercial buildings. The whole world wants to know what caused the disastrous tragedy at Champlain Towers South, the Miami-Dade County mayor told reporters. It was a wake-up call for communities with decades-old multi-story structures.

Are they all in jeopardy? “Condo buildings are at risk. So is all real estate,” wrote Matthew Lasner, author of High Life: Condo Living in the Suburban Century. Municipalities everywhere are questioning the stability of their own high-rise structures.

A building’s safety is based chiefly on the liabilities an owner would face if it failed, according to officials who enforce property maintenance and building codes during construction. Owners don’t typically want to own a dangerous building, so they usually make required repairs. When an owner doesn’t, pressure can be brought to bear by assessing fines.

Kansas City area buildings endure stressors, such as earthquake tremors, flooding, tornados and weather and environmental extremes. Given these factors, should the frequency of structural inspections be increased? Are local building regulations strict enough? Are they meticulously enforced? Are there added inspection requirements based on age and height? How often do multistory residential and commercial buildings undergo structural recertification?

Will what’s learned about Champlain’s collapse affect our area building codes? “Ultimately design practices and building codes will be updated as has happened in the past, often in response to technological advances or hard-won insights from failures,” read a report published in the June 30 issue of Scientific American.

Nota bene:

We at Dos Mundos and Reyes Media extend our sincere condolences to all the families affected by the Champlain Towers South tragedy.

_________________________________________________________________________________________________________________

Aprendiendo de la tragedia de Florida

El martes, cuatro cuerpos más fueron recuperados del condominio de Surfside, Florida, que colapsó hace dos semanas. El sombrío descubrimiento elevó el número de muertos confirmados a 32. Más de 100 de los residentes de Champlain Towers South siguen desaparecidos.

Se desconoce exactamente cuántos residentes y visitantes había en el condominio frente al mar de 13 pisos cuando cayó, pero las 136 unidades, incluido el ático en la azotea, estaban habitadas. El edificio se derrumbó parcialmente alrededor de la 1:26 a.m. del 24 de junio mientras la mayoría de los ocupantes dormían. En las horas inmediatamente posteriores, los rescatistas lograron localizar y rescatar a 37 personas; 11 resultaron heridos.

Los equipos de rescate de emergencia hasta ahora no han detectado señales de vida en las ruinas, pero siguen avanzando a través del viento y la lluvia.

Mientras los rescatistas registraban tenazmente los restos de Champlain el 2 de julio, las autoridades ordenaron una evacuación de emergencia de un condominio de gran altura a siete millas de distancia. Una revisión de emergencia de todos los edificios residenciales de gran altura obligados por el colapso parcial de Champlain reveló que un condominio de 10 pisos en North Miami Beach era “inseguro debido a problemas estructurales y eléctricos”, incluidas “columnas y vigas agrietadas”. Los más de 300 residentes de Crestview Towers de 156 unidades tuvieron que dejar la mayoría de sus pertenencias y buscar refugio temporal. No saben cuándo o incluso si alguna vez podrán regresar.

Mientras tanto, los expertos están tratando de determinar qué causó el colapso del condominio junto al mar de 40 años. Existe una urgencia de vida o muerte en su misión, no sólo para Florida, sino dondequiera que haya edificios residenciales y comerciales de gran altura. El mundo entero quiere saber qué causó la desastrosa tragedia en Champlain Towers South, dijo a los periodistas el alcalde del condado de Miami-Dade. Fue una llamada de atención para las comunidades con estructuras de varios pisos de décadas de antigüedad.

¿Están todos en peligro? “Los edificios de condominios están en riesgo. También lo son todos los bienes raíces”, escribió Matthew Lasner, autor de High Life: Condo Living in the Suburban Century. Los municipios de todo el mundo están cuestionando la estabilidad de sus propios rascacielos.

La seguridad de un edificio se basa principalmente en las responsabilidades que enfrentaría un propietario si fallara, según los funcionarios que hacen cumplir los códigos de construcción y mantenimiento de la propiedad durante la construcción. Los propietarios no suelen querer ser propietarios de un edificio peligroso, por lo que suelen realizar las reparaciones necesarias. Cuando un propietario no lo hace, se puede ejercer presión imponiendo multas.

Los edificios del área de Kansas City soportan factores estresantes, como terremotos, inundaciones, tornados y extremos climas y ambientes. Dados estos factores, ¿debería aumentarse la frecuencia de las inspecciones estructurales? ¿Son las regulaciones de construcción locales lo suficientemente estrictas? ¿Se aplican meticulosamente? ¿Hay requisitos de inspección adicionales basados en la edad y la altura? ¿Con qué frecuencia los edificios residenciales y comerciales de varios pisos se someten a una recertificación estructural?

¿Afectará lo aprendido sobre el colapso de Champlain a los códigos de construcción de nuestra área? “En última instancia, las prácticas de diseño y los códigos de construcción se actualizarán como ha sucedido en el pasado, a menudo en respuesta a avances tecnológicos o conocimientos adquiridos con esfuerzo de las fallas”, se lee en un informe publicado en la edición del 30 de junio de Scientific American.

Nota bene:

En Dos Mundos y Reyes Media extendemos nuestro más sentido pésame a todas las familias afectadas por la tragedia de Champlain Towers South.