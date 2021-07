If you have heard the expression “let’s do it together”, this coming Saturday you, people representing many organizations in Kansas City and we from your Consulate of Mexico can contribute to protect ourselves as a community against the pandemic.

By a happy coincidence, at the Consulate of Mexico we will hold our eighth Jornada Sabatina (Saturday service hours) of this 2021 on the same day, July 10, in which the Cabot medical clinic will offer a special event with information and vaccines against COVID-19 aimed at Spanish-speaking people.

Also this Saturday, another 56 consular offices of Mexico in Canada and the United States will open their doors to issue, passports, consular IDs and Mexican voter’s registration cards.

Under the coordination of the Ministry of Foreign Affairs of Mexico, we work to efficiently serve the largest number of Mexicans living abroad who request identity and travel documents every day.

In Kansas City, the consulate still operates with health prevention measures because the pandemic has not yet gone away.

It is for this reason, that our Ventanilla de Salud, Samuel Rodgers Health Center, Health Forward Foundation, Walmart, Harverster’s, Worlds of Fun and KC Sporting, with the support of Univision and Telemundo, have organized this day of service for our communities in Kansas City Metro, both in Missouri as well as in Kansas, which includes free access to the COVID-19 vaccine, family activities and gifts.

Every effort helps get more vaccines administered. – The vaccine is free and with this all of us together can end this virus, said Alan Pulido, footballer of the Mexican national team and striker at KC Sporting, in a message inviting to this vaccination clinic organized by our Health window.

Now is your and your family’s turn to decide so that everyone over the age of 12 in our community may receive the vaccine. And if you still have questions, our healthcare partners have the staff to help you make an informed as possible decision to protect yourself against COVID-19.

Spread the word!

With 39.4 and 42.3 percent of their populations fully vaccinated, Missouri and Kansas, respectively, are still far from herd immunity against COVID-19. Your consulate works so that more Mexican men and women are vaccinated, protecting their health and contributing to fully resume our services as soon as possible.

___________________________________________________________________________________________________________

Jornada al servicio de nuestra comunidad

Si ha oído la expresión “hagámoslo juntos”, este próximo sábado usted, personas representativas de muchas organizaciones de Kansas City y nosotros desde su consulado de México podemos contribuir a protegernos como comunidad contra la pandemia.

Por una feliz coincidencia, en el Consulado de México realizaremos nuestra octava jornada sabatina de este 2021 el mismo día, 10 de julio, en que la clínica médica Cabot ofrecerá un evento especial con información y vacunas contra COVID-19 orientado a personas hispanoparlantes.

También ese sábado otras 56 oficinas consulares de México en Canadá y Estados Unidos abrirán sus puertas para tramitar matrículas, pasaportes y credenciales para votar.

Bajo coordinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores trabajamos para atender de manera eficiente al mayor número de personas mexicanas que viven en el exterior y que día a día solicitan documentos de identidad y viaje.

En Kansas City el consulado opera con medidas de prevención sanitaria porque la pandemia no se ha ido.

Por eso, nuestra Ventanilla de Salud, Samuel Rodgers Health Center, Health Forward Foundation, Walmart, Harverster´s, Worlds of Fun y KC Sporting, con apoyo de Univision y Telemundo, preparamos para la comunidad del área metropolitana de Kansas City, tanto de Missouri como de Kansas, la jornada de servicio a la comunidad que incluye el acceso gratuito a la vacuna contra COVID-19 y actividades y regalos para las familias.

Todo esfuerzo ayuda para aplicar más vacunas. – La vacuna es gratuita y con esto todos juntos podemos acabar con este virus, dijo Alan Pulido, seleccionado nacional mexicano y delantero en KC Sporting, en un mensaje para invitar a la clínica de vacunación organizada por nuestra ventanilla de Salud.

Ahora falta la decisión de usted y de su familia para que toda persona mayor de 12 años en nuestra comunidad reciba la vacuna. Y si aún tiene dudas, nuestros aliados en el cuidado de la salud cuentan con personal para que su decisión de protegerse contra COVID-19 sea la más informada posible.

¡Pasa la voz!

Con 39.4 y 42.3 por ciento de sus poblaciones totalmente vacunadas, Missouri y Kansas, respectivamente, todavía están lejos de la inmunidad comunitaria contra COVID-19. Tu consulado trabaja para que más mexicanas y mexicanos se vacunen, protegiendo su salud y contribuyendo a la plena reanudación de nuestros servicios lo más pronto posible.