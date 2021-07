Hablando con Jessica Piedra: Courts Reopening! – Get Ready!

The Kansas City Immigration Court is finally reopening after being closed due to the pandemic. The time is now to explore other options for your future. We can help you to find a path for your family.

Due to the pandemic, the Kansas City Immigration Court closed it’s doors to hearings unless the immigrant is detained. Hundreds of hearings have been rescheduled, but now it is reopening and cases are moving forward!

Meanwhile, your family situation may have changed. If you have a spouse that is a US Citizen or permanent resident, you could qualify for a green card! We have helped many families to navigate the complicated steps to permanent residency.

We also have a new president and therefore new hope! It will be possible soon to ask the courts to close cases for people who are not a threat to the US. We also expect the president to announce new programs like Deferred Action for Parents of Americans (DAPA) and expanded Temporary Protected Status for Central Americans who have arrived recently.

Do not wait – take action now and talk to us about your options. Call us today to make a plan for your family’s future at 816-895-6363!

¡Reapertura de Tribunales! – ¡Prepárate!

La Corte de Inmigración de Kansas City finalmente reabrirá después de haber sido cerrada debido a la pandemia. Ahora es el momento de explorar otras opciones para su futuro. Podemos ayudarte a encontrar un camino para tu familia.

Debido a la pandemia, la Corte de Inmigración de Kansas City cerró sus puertas a las audiencias a menos que el inmigrante sea detenido. Se han reprogramado cientos de audiencias, pero ahora se está reabriendo y los casos avanzan.

Mientras tanto, su situación familiar puede haber cambiado. Si tiene un cónyuge que es ciudadano estadounidense o residente permanente, ¡podría calificar para una tarjeta verde! Hemos ayudado a muchas familias a navegar por los complicados pasos hacia la residencia permanente.

¡También tenemos un nuevo presidente y, por lo tanto, una nueva esperanza! Pronto será posible pedir a los tribunales que cierren los casos de personas que no son una amenaza para Estados Unidos. También esperamos que el presidente anuncie nuevos programas como Acción Diferida para Padres de Estadounidenses (DAPA) y el Estatus de Protección Temporal ampliado para los centroamericanos que han llegado recientemente.

No espere, actúe ahora y hable con nosotros sobre sus opciones. ¡Llámenos hoy para hacer un plan para el futuro de su familia al 816-895-6363!