Golden Gloves tourney draws 60-plus area participants

Golden Gloves Tourney

By Chara

More than 60 people boxed during the 86th Kansas City Regional Golden Gloves Tournament, which ended Sunday (July 3) in Kansas City, Kansas.

Individual champions were crowned in various weight classes in three divisions during the annual competition: men’s open, women’s open and men’s novice. Turner Boxing Academy in Kansas City, Kansas, won the team trophy.

According to Chris Walden, KC Golden Gloves president and a 2017 national Golden Gloves champion, the tournament does more than crown regional champions; it also raises funds for the organization. Those funds help buy boxing equipment for new and existing clubs, support team travel and provide scholarships for boxers.

Since the first tournament was held in 1936, the organization has promoted boxing in the community and encouraged athletes to participate.

“Amateur boxing gyms offer young people an environment where they can become physically fit and develop confidence,” Walden said. “These gyms teach discipline, courage and respect. This is KC’s longest-running sporting event, 86 years, and you are part of KC history if you win the championship.”

To get involved with Golden Gloves or participate in the tournament, visit wwwkcgoldengloves.com.

__________________________________________________________________________________________________________

Torneo de Golden Gloves atrae a más de 60 participantes del área

Más de 60 personas boxearon durante el 86º Torneo Regional de Guantes de Oro (Golden Gloves) de Kansas City, que finalizó el domingo (3 de julio) en Kansas City, Kansas.

Los campeones individuales fueron coronados en varias categorías de peso en tres divisiones durante la competencia anual: abierto masculino, abierto femenino y novato masculino. Turner Boxing Academy en Kansas City, Kansas, ganó el trofeo por equipos.

Según Chris Walden, presidente de KC Golden Gloves y campeón nacional de Golden Gloves en 2017, el torneo hace más que coronar campeones regionales; también recauda fondos para la organización. Esos fondos ayudan a comprar equipos de boxeo para clubes nuevos y existentes, apoyan los viajes del equipo y proporcionan becas para los boxeadores.

Desde que se llevó a cabo el primer torneo en 1936, la organización ha promovido el boxeo en la comunidad y alentado a los atletas a participar.

“Los gimnasios de boxeo amateur ofrecen a los jóvenes un entorno en el que pueden estar en buena forma física y desarrollar confianza”, dijo Walden. “Estos gimnasios enseñan disciplina, coraje y respeto. Este es el evento deportivo de más larga duración de KC, 86 años, y tú eres parte de la historia de KC si ganas el campeonato”.

Para involucrarse con Golden Gloves o participar en el torneo, visite wwwkcgoldengloves.com.