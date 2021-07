Delta variant in Wyandotte County

As of July 1, 2021, twenty-two cases of the Delta variant of COVID-19 have been identified among Wyandotte County residents. Among these Delta cases, one person has died due to COVID-19. The majority of the Delta cases in Wyandotte County are among younger residents, with fourteen cases, or 64%, among people under age 30.

UGPHD officials say that the confirmed Delta cases so far do not appear to be linked to one another, indicating possible community-wide spread of this strain of the virus. The Delta variant is of particular concern to healthcare and public health professionals because it spreads much more easily than other variants or the original virus that causes COVID-19. Additional variants have also been identified in Wyandotte County, including thirty-two confirmed cases of the Alpha, or UK variant.

The majority of Wyandotte County residents have not received a COVID-19 vaccine, and vaccination rates are still behind many other counties in Kansas and the region. According to state and local public health experts, communities with low vaccination rates are at especially high risk with the presence of the Delta variant because of how easily it spreads.

The Unified Government Public Health Department (UGPHD) recently collaborated with the Kansas Department of Health and Environment (KHDE) to increase genomic sequencing on positive COVID-19 tests in Wyandotte County to check for COVID-19 variants, in partnership with local labs. Additionally, some labs in the area are starting to do sequencing in-house.

Outbreak at the Wyandotte County Jail; Other Outbreaks Under Investigation

The Wyandotte County Sheriff’s Office has reported positive COVID tests among 12 inmates and two staff at the detention center. The Sheriff ’s Office has continued with testing of both inmates and employees to monitor the outbreak.

Samples from the positive cases has been sent to the KDHE lab for genetic sequencing to determine if this outbreak includes any COVID variants, such as Delta. The results are anticipated later this week.

In the meantime, the Sheriff’s Office is continuing its regimen of thorough cleaning, offering vaccinations to staff and inmates, testing, and quarantining individuals with potential exposure to contain the outbreak.

The UGPHD has also identified two small outbreaks associated with youth summer programs in Wyandotte County. Contact tracers are still gathering more information on these outbreaks, and the UGPHD will provide guidance to people involved on how to prevent further spread of the virus.

Ways to reduce COVID-19 risk

Vaccinations

The most effective way to protect against getting COVID-19 and spreading the virus to others is to get vaccinated. People age 12 and older can get vaccinated free of charge, regardless of whether they have health insurance.

Free vaccines are offered by the UGPHD. Find the latest vaccination hours and other resources at WycoVaccines.org.

Pharmacies, clinics, and other providers offer COVID-19 vaccines as well. Find additional vaccination sites near you at Vaccines.gov.

Testing

COVID-19 testing is still crucial for monitoring and reducing the spread of COVID-19. Here are the current public health recommendations on testing:

• If you are not fully vaccinated, you should get tested…

If you have any symptoms.

If you have been in close contact with someone who tested positive for COVID-19.

If you have been in activities that put you at higher risk for COVID-19, such as attending large gatherings, or being in crowded or poorly-ventilated indoor settings.

If you are getting ready to travel or have just returned from travel.

People may also choose to periodically get tesed as an extra precaution, even if none of the above criteria apply.

• If you are fully vaccinated:

You should still get tested if you have any symptoms. COVID-19 vaccines are highly effective at preventing COVID-19, but no vaccine is 100% effective.

** If you do get COVID-19 after being vaccinated, the vaccine helps prevent you from having a serious case of COVID-19.

According to the CDC, people who are fully vaccinated do not need to get tested if exposed to COVID-19 – they only need to be tested if they have COVID-19 symptoms.

Free COVID-19 saliva testing is available Monday through Friday, from 9 a.m. to 3 p.m. at the UGPHD facility located in the former Kmart location at 7836 State Avenue. People in Wyandotte County can also request to have a free test delivered to their doorstep by calling 3-1-1 or going to WycoHelp.org.

Masks

Masks are still strongly recommended for anyone who is not fully vaccinated, especially in indoor public spaces, or in outdoor spaces where social distancing is not possible. COVID-19 is primarily spread through respiratory droplets when people breathe, talk, shout, sing, cough, sneeze, etc. Masks help reduce the spread of these droplets.

People who are fully vaccinated are at lower risk than those who are not vaccinated, but may still choose to wear a mask as a precaution, or may still be required to wear a mask in certain settings, such as their place of work or at any local businesses that require masks.

Se confirman más de veinte casos de la variante Delta de COVID-19 en el condado de Wyandotte, incluida una muerte

Variante delta en el condado de Wyandotte

A partir del 1 de julio de 2021, se han identificado veintidós casos de la variante Delta de COVID-19 entre los residentes del condado de Wyandotte. Entre estos casos de Delta, una persona murió debido al COVID-19. La mayoría de los casos de Delta en el condado de Wyandotte se encuentran entre los residentes más jóvenes, con catorce casos, o el 64%, entre personas menores de 30 años.

Los funcionarios del UGPHD dicen que los casos confirmados de Delta hasta ahora no parecen estar vinculados entre sí, lo que indica una posible propagación de esta cepa del virus en toda la comunidad. La variante Delta es de particular interés para los profesionales de la salud y la salud pública porque se propaga mucho más fácilmente que otras variantes o el virus original que causa COVID-19. También se han identificado variantes adicionales en el condado de Wyandotte, incluidos treinta y dos casos confirmados de la variante Alpha o del Reino Unido.

La mayoría de los residentes del condado de Wyandotte no han recibido la vacuna contra el COVID-19 y las tasas de vacunación aún están por debajo de muchos otros condados de Kansas y la región. Según expertos en salud pública estatales y locales, las comunidades con bajas tasas de vacunación corren un riesgo especialmente alto con la presencia de la variante Delta debido a la facilidad con la que se propaga.

El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD, por sus siglas en inglés) colaboró recientemente con el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KHDE) para aumentar la secuenciación genómica en las pruebas positivas de COVID-19 en el condado de Wyandotte para verificar las variantes de COVID-19, en asociación con laboratorios locales. Además, algunos laboratorios de la zona están comenzando a realizar la secuenciación internamente.

Brote en la cárcel del condado de Wyandotte; otros brotes en investigación

La Oficina del Sheriff del condado de Wyandotte ha reportado pruebas de COVID positivas entre 12 reclusos y dos miembros del personal del centro de detención. La Oficina del Sheriff ha continuado con las pruebas tanto de los presos como de los empleados para monitorear el brote.

Las muestras de los casos positivos se enviaron al laboratorio de KDHE para secuenciación genética y determinar si este brote incluye variantes del COVID, como la Delta. Los resultados se anticipan a finales de esta semana. Mientras tanto, la Oficina del Sheriff continúa con su régimen de limpieza a fondo, ofreciendo vacunas al personal y los presos, realizando pruebas y poniendo en cuarentena a las personas con exposición potencial para contener el brote.

El UGPHD también ha identificado dos pequeños brotes asociados con los programas de verano para jóvenes en el condado de Wyandotte. Los rastreadores de contactos aún están recopilando más información sobre estos brotes, y el UGPHD brindará orientación a las personas involucradas sobre cómo prevenir una mayor propagación del virus.

Formas de reducir el riesgo de COVID-19

Vacunas

La forma más eficaz de protegerse contra el COVID-19 y la transmisión del virus a otras personas es vacunarse. Las personas mayores de 12 años pueden vacunarse sin cargo, independientemente de si tienen seguro médico.

El UGPHD ofrece vacunas gratuitas. Encuentre las últimas horas de vacunación y otros recursos en WycoVaccines.org.

Las farmacias, clínicas y otros proveedores también ofrecen vacunas COVID-19. Encuentre sitios de vacunación adicionales cerca de usted en Vaccines.gov.

Pruebas

Las pruebas de COVID-19 siguen siendo cruciales para monitorear y reducir la propagación del COVID-19. Estas son las recomendaciones actuales de salud pública sobre las pruebas:

• Si no está completamente vacunado, debe hacerse la prueba …