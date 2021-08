ArtsKC lanza campaña sobre la importancia del arte

Arts KC

ArtsKC launches campaign to raise awareness about importance of art

By Angie Baldelomar

ArtsKC-Regional Arts Council has launched a year-long campaign to elevate the importance of the arts on individual, social and economic levels.

Natalia Herrera, ArtsKC communications lead, said the #WhoNeedsArt campaign was created after witnessing the devastation the COVID-19 pandemic had on Kansas City’s arts community.

“We decided that we wanted to re-educate the general audience about the importance of the arts and how the arts are so essential,” Herrera said. “In some ways, art never died during COVID; it was around us everywhere. It would help us continue connecting us with our community, with our family, through music, through art.”

According to a press release, it is estimated that the local arts and culture sector suffered a loss of $18,755,525 in admission and revenue in 2020. In addition, unemployment rates for musicians, actors and dancers doubled between 2019 and 2020.

In partnership with the local creative agency Design Ranch, the campaign also hopes to support artists and help them overcome the consequences of the pandemic.

As part of the campaign, ArtsKC has created a website where people can share their testimonials about the impact art has had on their lives over the past year and the value of art.

“We’re humanizing the arts, making sure that people understand and educate themselves (about) the impact that art has on us personally, socially and economically,” Herrera said.

Herrera also encourages people to participate using the hashtag #WhoNeedsArt when using social media platforms such as Twitter and Instagram, as well as liking and sharing posts from the art community to support their initiatives and events.

“The arts touched the lives of many throughout the pandemic and continue to play a pivotal role in our society, the human experience and the recovery plans in our region,” stated Dana Knapp, ArtsKC president and CEO, in a press release. “Sadly, many artists reported a heavy income loss in 2020, and several local art organizations and communities were at risk of dissolving. To help reverse that trend and re-engage the local community to support the arts, we are thrilled to launch the #WhoNeedsArt campaign.”

*Note: To support the campaign, Dos Mundos will interview three artists about their struggles during the pandemic and why art is important. Look for the interviews in our upcoming issues.

ArtsKC-Regional Arts Council ha lanzado una campaña de un año para elevar la importancia de las artes a nivel individual, social y económico.

Natalia Herrera, líder de comunicaciones de ArtsKC, dijo que la campaña #WhoNeedsArt se creó después de presenciar la devastación que la pandemia de COVID-19 tuvo en la comunidad artística de Kansas City.

“Decidimos que queríamos reeducar a la audiencia en general sobre la importancia de las artes y cómo las artes son tan esenciales”, dijo Herrera. “De alguna manera, el arte nunca murió durante el COVID; estaba a nuestro alrededor en todas partes. Nos ayudaba a seguir conectándonos con nuestra comunidad, con nuestra familia, a través de la música, a través del arte”.

Según un comunicado de prensa, se estima que el sector de las artes y la cultura local sufrió una pérdida de $18,755,525 en admisión e ingresos en 2020. Además, las tasas de desempleo de músicos, actores y bailarines se duplicaron entre 2019 y 2020.

En asociación con la agencia creativa local Design Ranch, la campaña también espera apoyar a los artistas y ayudarlos a superar las consecuencias de la pandemia.

Como parte de la campaña, ArtsKC ha creado un sitio web donde las personas pueden compartir sus testimonios sobre el impacto que el arte ha tenido en sus vidas durante el año pasado y el valor del arte.

“Estamos humanizando las artes, asegurándonos de que las personas comprendan y se eduquen (sobre) el impacto que el arte tiene en nosotros personal, social y económicamente”, dijo Herrera.

También alienta a las personas a participar utilizando el hashtag #WhoNeedsArt cuando usen plataformas de redes sociales como Twitter e Instagram, así como a dar me gusta y compartir publicaciones de la comunidad artística para apoyar sus iniciativas y eventos.

“Las artes tocaron la vida de muchos a lo largo de la pandemia y continúan desempeñando un papel fundamental en nuestra sociedad, la experiencia humana y los planes de recuperación en nuestra región”, indicó Dana Knapp, presidente y directora ejecutiva de ArtsKC, en un comunicado de prensa. “Lamentablemente, muchos artistas informaron una gran pérdida de ingresos en 2020, y varias organizaciones y comunidades de arte locales corrían el riesgo de disolverse. Para ayudar a revertir esa tendencia y volver a involucrar a la comunidad local para que apoye las artes, estamos encantados de lanzar la campaña #WhoNeedsArt”.

*Nota: Para apoyar la campaña, Dos Mundos entrevistará a tres artistas sobre sus luchas durante la pandemia y por qué el arte es importante. Busque las entrevistas en nuestros próximos números.