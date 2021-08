KC Girls Prep Academy se prepara para un nuevo año escolar

By Angie Baldelomar

KC Girls Prep Academy prepares for new school year

Kansas City Girls Prep Academy is preparing to welcome students for the coming school year.

Located on the corner of East 17th and Van Brunt in Kansas City, Missouri, the academy is the area’s first and only public, single-gender school.

“(We) work to build a feminist and antiracist space where young women support and challenge one another in true sisterhood,” said Dani Murphy, director of operations.

This year, the academy will serve grades 5-7.

Murphy said the school year will begin Aug. 16 with 100% in-person instruction. All students and staff will be required to wear masks, she said, and “at least 3 feet will be observed at all possible times and 6 feet at high-risk times such as meals.”

“We have (also) upgraded our ventilation with bipolar ionization to ensure the air is as clean as possible,” Murphy said. “Additionally, (the) cleaning of desks and other high touch areas will continue to be sanitized throughout the day.”

This year, the school will offer music, art and theater as part of its curriculum.

“We will be focused on (the) learning acceleration of our students and continuing the use of technology in student instruction,” Murphy said.

The school emphasizes a highly engaging, college preparatory curriculum, small class sizes and a diverse staff. It also offers targeted support for students with special needs and students learning English as a new language.

Parents interested in enrolling their daughters at the academy are invited to attend a prospective information session at 5:30 p.m. Aug. 18 via Zoom or in person. Parents also can reach out to Deanna Munoz (Muñoz in Spanish) at (816) 268-2573 or dmunoz@kcgpa.org, or find more information at www.kcgpa.org.

Kansas City Girls Prep Academy se está preparando para dar la bienvenida a los estudiantes para el próximo año escolar.

Ubicada en la esquina de East 17th y Van Brunt en Kansas City, Missouri, la academia es la primera y única escuela pública de un solo género del área.

“(Trabajamos) para construir un espacio feminista y antirracista donde las mujeres jóvenes se apoyen y desafíen unas a otras en una verdadera hermandad”, dijo Dani Murphy, directora de operaciones.

Este año, la academia recibirá estudiantes de los grados 5 a 7.

Murphy dijo que el año escolar comenzará el 16 de agosto con un 100% de instrucción en persona. Todos los estudiantes y el personal deberán usar máscaras, dijo, y “se observarán al menos 3 pies (de distancia) en todo momento posible y 6 pies en momentos de alto riesgo, como las comidas”.

“(También) hemos mejorado nuestra ventilación con ionización bipolar para garantizar que el aire esté lo más limpio posible”, dijo Murphy. “Además, se continuará desinfectado los escritorios y otras áreas de alto contacto a lo largo del día”.

Este año, la escuela ofrecerá música, arte y teatro como parte de su plan de estudios.

“Nos centraremos en (la) aceleración del aprendizaje de nuestros estudiantes y en continuar el uso de la tecnología en la instrucción de los estudiantes”, dijo Murphy.

La escuela enfatiza un plan de estudios preparatorio universitario altamente atractivo, clases pequeñas y un personal diverso. También ofrece apoyo específico para estudiantes con necesidades especiales y estudiantes que aprenden inglés como nuevo idioma.

Los padres interesados en inscribir a sus hijas en la academia están invitados a asistir a una sesión de información a las 5:30 p.m. el 18 de agosto a través de Zoom o en persona. Los padres también pueden comunicarse con Deanna Muñoz al (816) 268-2573 o dmunoz@kcgpa.org, o encontrar más información en www.kcgpa.org.