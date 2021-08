Programa busca aumentar la diversidad en la educación urbana de KC

Diversidad en la educación de KC

Program aims to increase diversity in KC urban education

By Angie Baldelomar

A program inside the University of Missouri-Kansas City (UMKC) School of Education is working to increase the number of diverse and “exemplary” teachers in urban schools across the Kansas City area.

Called the Institute for Urban Education (IUE), the cohort model program prepares students to teach in Kansas City urban schools.

“We offer the programming while they’re at UMKC to prepare them to be exemplary teachers in our urban community schools, and then, they commit to teaching for four years upon graduation,” said Dr. Brad Poos, IUE associate director.

Created in 2005, the IUE was born out of a “need for exemplary teachers” in the Kansas City urban community, Poos said.

“We often find that in our urban schools that the retention of teachers is problematic, staffing is problematic, and this program was created out of that need and it has had a really positive impact on our local urban schools,” he said.

The program is not only about preparing exemplary teachers, but also about recruiting teachers as diverse as the student population at Kansas City schools. The percentage of Latino/Hispanic and Black teachers is low in both Missouri and Kansas. In Missouri, only 5% of teachers are teachers of color, for example.

The IUE is purposeful in recruiting future teachers of color and from diverse backgrounds, Poos said.

“We know that it’s critically important that we recruit and eventually staff our schools with diverse teachers and that’s just so critically important and that’s part of our mission, too, just to do that,” he said.

Now, the IUE is preparing to welcome its biggest cohort of students yet with more than 40 students. Poos attributes this growth to the robust high school pathway program designed for high school students who might be interested in teaching.

“We’re kinda putting a new spin on teacher recruitment for high school students and really embracing this notion of teaching as an act of social justice,” he said.

The IUE offers an undergraduate teaching program where students can choose to teach from early childhood to high school. It accepts UMKC students in any year of study and transfer students. It also offers a graduate program specializing in middle and high school teaching for those who have a bachelor’s degree and want to get into teaching.

The IUE accepts applications on an ongoing basis and all students accepted get a robust scholarship, Poos said.

“We really see this program as a way of transforming urban schools through preparing these exemplary teachers to be working in our urban schools,” he said.

For more information about the IUE or to apply, visit https://education.umkc.edu/outreach-research/institute-for-urban-education/.

Un programa dentro de la Facultad de Educación de la Universidad de Missouri-Kansas City (UMKC) está trabajando para aumentar el número de maestros diversos y “ejemplares” en las escuelas urbanas en el área de Kansas City.

Llamado el Instituto de Educación Urbana (IUE, por sus siglas en inglés), el programa modelo de cohorte prepara a los estudiantes para enseñar en las escuelas urbanas de Kansas City.

“Ofrecemos la programación mientras están en UMKC para prepararlos para ser maestros ejemplares en nuestras escuelas de la comunidad urbana, y luego, se comprometen a enseñar durante cuatro años después de graduarse”, dijo el Dr. Brad Poos, director asociado de IUE.

Creado en 2005, el IUE nació de la “necesidad de (tener) maestros ejemplares” en la comunidad urbana de Kansas City, dijo Poos.

“A menudo encontramos que en nuestras escuelas urbanas la retención de maestros es problemática, la dotación de personal es problemática, y este programa se creó a partir de esa necesidad y ha tenido un impacto realmente positivo en nuestras escuelas urbanas locales”, dijo.

El programa no sólo se trata de preparar maestros ejemplares, sino también de reclutar maestros tan diversos como la población estudiantil en las escuelas de Kansas City. El porcentaje de maestros latinos/hispanos y negros es bajo tanto en Missouri como en Kansas. En Missouri, sólo el 5% de los maestros son maestros de color, por ejemplo.

El IUE tiene el propósito de reclutar futuros maestros de color y de diversos orígenes, dijo Poos.

“Sabemos que es de vital importancia que reclutemos y eventualmente proporcionemos personal a nuestras escuelas con maestros diversos y eso es tan críticamente importante y eso también es parte de nuestra misión, simplemente hacer eso”, dijo.

Ahora, el IUE se está preparando para dar la bienvenida a su mayor cohorte de estudiantes hasta ahora con más de 40 estudiantes. Poos atribuye este crecimiento al sólido programa de itinerarios de la escuela secundaria diseñado para estudiantes de secundaria que podrían estar interesados en la enseñanza.

“Le estamos dando un nuevo giro al reclutamiento de maestros para estudiantes de secundaria y realmente adoptamos esta noción de enseñar como un acto de justicia social”, dijo.

El IUE ofrece un programa de enseñanza de pregrado donde los estudiantes pueden elegir enseñar desde la primera infancia hasta la escuela secundaria. Acepta estudiantes de UMKC en cualquier año de estudio y estudiantes transferidos. También ofrece un programa de posgrado especializado en enseñanza de secundaria y preparatoria para aquellos que tienen una licenciatura y desean ingresar a la docencia.

El IUE acepta solicitudes de forma continua y todos los estudiantes aceptados obtienen una beca sólida, dijo Poos.

“Realmente vemos este programa como una forma de transformar las escuelas urbanas mediante la preparación de estos maestros ejemplares para trabajar en nuestras escuelas urbanas”, dijo.

Para obtener más información sobre la IUE o para presentar una solicitud, visite https://education.umkc.edu/outreach-research/institute-for-urban-education/.