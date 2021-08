Nuevo mandato de máscaras emitido para Kansas City, Kansas, y otras partes del condado de Wyandotte

Los nuevos casos de COVID-19 están aumentando dramáticamente en el condado de Wyandotte, y la semana pasada la Comisión del Gobierno Unificado tomó medidas para tratar de frenar la propagación. Aprobaron una nueva orden de máscaras para Kansas City, Kansas, y el área no incorporada de Loring en el condado de Wyandotte. El pedido de máscaras ahora está vigente hasta las 11:59 p.m. del 16 de septiembre de 2021.

La orden no se aplica a las escuelas públicas y privadas y también excluye las ciudades de Bonner Springs y Edwardsville, Kansas. Los comisionados de UG optaron por dejar la decisión de los requisitos de las máscaras a las juntas escolares y a los funcionarios electos de Bonner Springs y Edwardsville, respectivamente.

En la reunión de la Comisión del UG de la semana pasada, los líderes del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado y el Dr. Steve Stites, Director Médico del Sistema de Salud de la Universidad de Kansas, presentaron algunas estadísticas preocupantes sobre la propagación del COVID-19 en el condado de Wyandotte:

*El promedio móvil de 7 días de casos por día es de hasta 77 casos nuevos por día, la tasa más alta desde fines de enero de 2021 y nueve veces más alta que el promedio de casos por día hace sólo dos meses.

*La tasa de positividad (un promedio móvil de 7 días de porcentajes de pruebas positivas) ha subido al 32 por ciento, tan alta como a mediados de enero de 2021, y más de cuatro veces mayor que la tasa de positividad en mayo de 2021.

*Dos tercios de los casos positivos actuales en el condado de Wyandotte se encuentran entre niños y adultos jóvenes menores de 40 años.

*La gran mayoría de los casos hospitalizados de COVID-19 se dan en personas que no han sido vacunadas.

Estos líderes de atención médica están especialmente preocupados por la presencia de la variante Delta en el condado de Wyandotte y el área metropolitana porque se propaga mucho más fácilmente que otros tipos de COVID. Debido a las bajas tasas de vacunación en el condado de Wyandotte, la variante Delta está causando una propagación significativa de COVID-19 en toda la comunidad.

Qué cubre la orden de máscaras

Las personas de cinco años o más deben usar máscaras sobre la nariz y la boca cuando estén:

*Dentro de cualquier espacio público, incluidos negocios y lugares de culto;

*Obteniendo servicios del sector de la salud en entornos que incluyen, entre otros, un hospital, farmacia, clínica médica, laboratorio, consultorio médico o dental, lugar de vacunación, lugar de prueba de COVID-19, clínica veterinaria o banco de sangre (a menos que indique lo contrario por un empleado o proveedor de atención médica);

*Esperando por o viajando en transporte público o mientras está en un taxi, servicio de automóvil privado o vehículo de viaje compartido; y

Todas las empresas u organizaciones en el condado de Wyandotte deben exigir que todos los empleados, clientes, visitantes o miembros del público usen una máscara u otra protección facial cuando:

*Los empleados están trabajando en cualquier espacio visitado por clientes o miembros del público, independientemente de si alguien del público está presente en ese momento; o Los empleados están trabajando en un espacio interior; o Los empleados están trabajando en cualquier espacio donde se preparan o empacan alimentos para su venta o distribución a otros; o En cualquier espacio interior donde el público en general esté presente o pueda estar presente periódicamente.

¡Todavía hay vacunas e incentivos disponibles!

El UGPHD continúa ofreciendo vacunas contra el COVID-19 gratuitas para las personas que viven en el condado de Wyandotte de 12 años o más, en el antiguo sitio de Kmart en 7836 State Avenue. Los horarios para las vacunas y pruebas de COVID-19 y las vacunas infantiles son los siguientes (NOTA: ¡Todos estos servicios son gratuitos!): *Pruebas de COVID: de lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m.

*Vacunas contra el COVID: miércoles a viernes de 10 a.m. a 6 p.m.

*Vacunas infantiles: miércoles de agosto, de 12 p.m. a 6 p.m.

¡Y ahora, el UGPHD ofrece incentivos para quienes se vacunen! Para obtener más información sobre dónde vacunarse en el condado de Wyandotte, visite WycoVaccines.org o llame al 3-1-1. Para obtener más información sobre los próximos eventos de vacunación móvil del UGPHD, visite su página de Facebook en facebook.com/UGHealthDept.

Wearing Masks in Kansas City, KS is Key to Slowing Surge in New COVID-19 Cases

New Mask Mandate Issued for Kansas City, Kansas and Other Portions of Wyandotte County

New cases of COVID-19 are surging dramatically in Wyandotte County, and last week the Unified Government Commission took action to try to slow the spread. They approved a new mask order for Kansas City, Kansas and the unincorporated area of Loring in Wyandotte County. The mask order is now in effect through 11:59 pm on September 16, 2021.

The order does not apply to public and private schools and also excludes the cities of Bonner Springs and Edwardsville, Kansas. UG Commissioners opted to leave the decision of mask requirements to school boards and to Bonner Springs and Edwardsville elected officials, respectively.

At last week’s UG Commission meeting, Unified Government Public Health Department leaders and Dr. Steve Stites, Chief Medical Officer with the University of Kansas Health System, presented some concerning statistics about the spread of COVID-19 in Wyandotte County:

*The rolling 7-day average of cases per day is up to 77 new cases per day – the highest rate since late January 2021 , and nine times higher than the average cases per day just two months ago.

*The positivity rate (a 7-day rolling average of positive test percentages) has climbed to 32 percent, as high as it was in mid-January 2021, and more than four times higher than the positivity rate in May 2021.

*Two-thirds of current positive cases in Wyandotte County are among children and young adults under 40 years of age.

*The vast majority of hospitalized cases of COVID-19 are in people who have not been vaccinated.

These healthcare leaders are especially concerned about the presence of the Delta Variant in Wyandotte County and the metro area because it spreads much more easily than other types of COVID. Because of low vaccination rates in Wyandotte County, the Delta Variant is causing significant spread of COVID-19 throughout the community.

What is Covered by the Mask Order

Individuals age five and older must wear masks over the nose and mouth when:

Inside any public space including businesses and places of worship;

*Obtaining services from the healthcare sector in settings including, but not limited to, a hospital, pharmacy, medical clinic, laboratory, physician or dental office, vaccination site, COVID-19 testing site, veterinary clinic, or blood bank (unless otherwise directed by an employee or healthcare provider);

*Waiting for or riding on public transportation or while in a taxi, private car service, or ride-sharing vehicle; and

All businesses or organizations in Wyandotte County must require all employees, customers, visitors, members, or members of the public to wear a mask or other face covering when:

*Employees are working in any space visited by customers or members of the public, regardless of whether anyone from the public is present at the time; or

*Employees are working in an indoor space; or Employees are working in any space where food is prepared or packaged for sale or distribution to others; or In any indoor space where members of the general public are present or may be periodically present.

Vaccinations and Incentives Still Available!

The UGPHD continues to offer free COVID-19 vaccines for people who live in Wyandotte County age 12 and older, at the former Kmart site at 7836 State Avenue. Hours for COVID-19 vaccinations and testing, and childhood immunizations are as follows (NOTE: All of these services are free of charge!):

*COVID Testing: Monday – Friday 9 am – 3 pm

*COVID Vaccines: Wednesday – Friday 10 am – 6 pm

*Childhood Immunizations: Wednesdays in August, 12 pm – 6 pm

And now, the UGPHD offers incentives for those getting vaccinated! For more information on where to get vaccinated in Wyandotte County, visit WycoVaccines.org or call 3-1-1. To learn more about upcoming UGPHD mobile vaccination events visit their Facebook page at facebook.com/UGHealthDept.