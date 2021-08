Voces Consulares: We care for your rights, with or without pandemic

By Adolfo Navarro-Bernachi

Labor rights protect all migrant persons in their workplace, whether they have a work permit or are undocumented, and there are resources to file claims and report abuses.

Incomplete payments; harassment, discrimination and violence; salaries below the minimum wage; and some of the worst forms of forced labor are situations that can affect Mexican persons, including those with work visas.

In 2020, Mexico’s consular posts in the United States addressed more than a thousand cases related to claims, complaints and violations of labor rights at the workplace, of which 21 were reports from Mexicans in Kansas City.

In order to inform about these services and benefit more workers regardless of their immigration status, from coming August 30th through September 3rd the Labor Rights Week (LRW) 2021 will take place with the slogan “We care for your rights, with or without pandemic”.

The LRW will unfold in 51 U.S. cities that host Mexican consulates -including San Juan, Puerto Rico- to educate on Labor Rights and on the main issues that impact people at their workplace during the pandemic and the economic recovery.

Likewise, the Week aims to fight human trafficking and derivations like forced domestic work, exploitation in agricultural fields, physical and psychological abuse, as well as limitations to personal freedom or communication with relatives, as they severely hurt human integrity and dignity.

In Kansas City among other activities, there will be a session on the rights of meatpacking laborers with the participation of the allied organization United Food and Commercial Workers. Our full program of activities is available at consulmex.sre.gob.mx/kansascity

“Consular assistance to Mexican workers whose labor rights have not been observed is a priority and permanent activity of the Mexican government through its Consular network”. This is our commitment in Kansas City, in coordination with the Directorate General for Consular Protection and Strategic Planning (DGCPSP) of the Secretariat of Foreign Affairs.

A thousand thanks and lots of success!

Deputy Consul General Lee Wong and Consul for Consular Documentation Sergio A. García are ending this week their respective tours-of-duty in Kansas City. I wish them success in their upcoming assignments within the Mexican Foreign Service and I thank them for their dedicated work in favor of Mexico and Mexicans in Kansas, Missouri and the western half of Oklahoma.

Tus derechos nos importan, con o sin pandemia

Los derechos laborales protegen a todas las personas migrantes en su lugar de trabajo, tengan permiso de empleo o sean indocumentadas, y existe ayuda para presentar quejas y denunciar abusos.

Pagos incompletos; acoso, discriminación y violencia; salarios por debajo del mínimo y algunas de las peores formas de trabajo forzado son situaciones que pueden afectar a personas mexicanas, incluyendo a quienes cuentan con visas de trabajo.

En 2020, las oficinas consulares de México en Estados Unidos atendieron más de mil casos relacionados con quejas, denuncias o violación de derechos en lugares de trabajo, de los cuales 21 se recibieron en el consulado en Kansas City.

Para informar sobre estos servicios y lograr que beneficien a más trabajadores, sin importar su condición migratoria, del 30 de agosto al 3 de septiembre próximos se llevará a cabo la Semana de Derechos Laborales (SDL) 2021 con el tema general “Tus derechos nos importan, con o sin pandemia”.

La SDL se desarrollará en 51 ciudades de Estados Unidos donde hay consulados de México –incluido San Juan, Puerto Rico- para informar sobre derechos laborales y los principales temas que han impactado a las personas en sus lugares de trabajo durante la pandemia y la recuperación económica.

Asimismo, se busca combatir la trata de personas y manifestaciones tales como trabajo doméstico forzado, explotación en campos agrícolas, maltrato físico o psicológico, así como restricciones a la libertad o a la comunicación con familiares; pues lastiman de manera severa la integridad y dignidad humanas.

En Kansas City habrá, entre otras actividades, una sesión sobre derechos de trabajadores en la industria cárnica con la participación del sindicato United Food and Commercial Workers, una organización aliada. Consulte nuestro programa en el portal consulmex.sre.gob.mx/kansascity

La “asistencia consular a los trabajadores mexicanos cuyos derechos laborales no han sido respetados es una actividad prioritaria y permanente del gobierno mexicano, a través de sus representaciones consulares”. Este es nuestro compromiso en Kansas City en coordinación con la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica (DGPCPE) de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

¡Mil gracias y mucho éxito!

El Cónsul Adscrito Lee Wong y el Cónsul de Documentación Sergio A. García concluyen sus respectivas misiones esta semana en Kansas City. Les deseo éxito en sus próximas comisiones en el Servicio Exterior Mexicano y les agradezco su dedicado trabajo en favor de México y de los mexicanos en Kansas, Missouri y el oeste de Oklahoma.