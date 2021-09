Día festivo se acerca: Día del Trabajo

By Teresa Siqueira

El Día del Trabajo es una fiesta creada para honrar a los trabajadores estadounidenses que se celebra el primer lunes de septiembre, suele ser un día de diversión para millones de personas.

Entre las actividades que conmemoran el Día del Trabajo se incluyen “desfiles, picnics y fiestas”, según indica el sitio web del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL). He aquí otros datos que quizá no conozcas sobre esta fiesta anual, que este año se celebra el 6 de septiembre:

*Primeras celebraciones: La ciudad de Nueva York celebró la primera conmemoración del Día del Trabajo el 5 de septiembre de 1882. Sin embargo, según el DOL esta primer celebración fue realizada un martes, no un lunes. De la 1 a las 9 de la noche, unos 25,000 miembros del sindicato y sus familias llenaron un parque y celebraron el día. En 1894, 24 estados hicieron el Día del Trabajo un día festivo oficial.

*Festividad federal: Tal y como indica la página web del DOL, el Día del Trabajo fue finalmente considerado como un día festivo federal el 28 de junio de 1894, cuando el presidente Cleveland firmó una ley que designaba su celebración el primer lunes de septiembre.

*Ideas progresistas: El Día del Trabajo se convirtió en un día festivo federal casi 20 años antes de que se fundara el Departamento de Trabajo y el día festivo ayudó a la creación del DOL. Además, el Departamento de Trabajo fue la primera agencia del gabinete dirigida por una mujer, Frances Perkins. Según Wikipedia, ha habido siete secretarias del Departamento de Trabajo, más secretarias que cualquier otro cargo del Gabinete.

*Formas de celebrar: Las fiestas públicas, como los desfiles, los picnics, las barbacoas y los fuegos artificiales, son algunas de las actividades más populares. Sin embargo, la festividad también ofrece la oportunidad de hacer una pausa en el trabajo e inspirarse en los discursos de hombres y mujeres destacados sobre el Día del Trabajo y el trabajador estadounidense.

*Marcador de transición: Para muchos estadounidenses, el Día del Trabajo representa el final del verano y el comienzo del año escolar, ya que la mayoría de los distritos escolares comienzan el semestre de otoño el siguiente martes del Día del Trabajo. Y en muchas partes del país, la fiesta suele marcar la transición del verano al otoño, ya que las temperaturas comienzan a bajar en esa época.

Holidays at a glance: Labor Day

Labor Day, a holiday created to honor American workers that is observed the first Monday in September, is typically a fun day for millions of people.

Activities that commemorate Labor Day include “parades, picnics and parties,” the U.S. Department of Labor’s (DOL’s) website states. Here are a few other facts you might not know about this annual holiday, scheduled to be observed Sept. 6 this year:

*First celebrations: New York City held the first commemoration of Labor Day on Sept. 5, 1882; however, it was on a Tuesday, not a Monday, according to the DOL. From 1 to 9 p.m., around 25,000 union members and their families reportedly filled a park and celebrated the day. By 1894, 24 states had made Labor Day a holiday, the DOL states.

*Federal holiday: As the DOL’s website also states, Labor Day was finally deemed a federal holiday on June 28, 1894, when President Cleveland signed a law designating it to be observed the first Monday in September.

*Progressive ideas: Labor Day became a federal holiday nearly 20 years before the Labor Department was founded and the holiday helped usher in the DOL’s creation. Additionally, the Labor Department was the first Cabinet agency led by a woman, Frances Perkins. According to Wikipedia, there have been seven female Labor Department secretaries – more secretaries than any Cabinet position.

*Ways of celebrating: Public gatherings like parades, picnics, barbecues and fireworks displays are among the most popular activities. However, the holiday also offers an opportunity to take a break from work and get inspired by speeches delivered by prominent men and women about Labor Day and the American worker.

*Transition marker: For many Americans, Labor Day represents the end of the summer and the start of the school year, with some school districts beginning the fall semester the Tuesday after Labor Day. And in many parts of the country, the holiday often marks the transition from summer to fall, as temperatures begin to drop around that time.