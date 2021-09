Vuelve la Fiesta Hispana, programada para el 11 y 12 de septiembre

By Tere Siqueira

La Fiesta Hispana ha vuelto.

En 2020, la celebración anual de la cultura de habla hispana se canceló. La cancelación de la Fiesta Hispana se hizo en gran parte por respeto a las personas que habían perdido a un ser querido durante el inicio de la pandemia del COVID. En su lugar, se desplegó la bandera mexicana en el hotel Downtown Marriott para honrar las pérdidas de la comunidad.

«La oficina del Consulado de México se puso en contacto con nosotros, y nosotros nos pusimos en contacto con nuestro patrocinador, el Hotel Downtown Marriott», dijo Sonia López-Tinoco, miembro del Greater Kansas City National Hispanic Heritage Committee. «Fue un momento de gran humildad ver la bandera mexicana allí arriba, pero con mucha tranquilidad: sin baile, sin música, sólo silencio y reflexión…Nos dimos cuenta que habíamos tomado la decisión correcta”.

La celebración de este año, orientada a la familia, tendrá lugar del 11 al 12 de septiembre en el Barney Allis Plaza de Kansas City, Missouri. Tras el dolor y la pérdida que supuso el 2020, López-Tinoco ve la celebración de este año como parte de una nueva era para ayudar a la comunidad a sanar juntos.

“Para mí, 2020 fue un año de reflexión y esperanza», dijo. «Reflexión de apreciar lo que tengo y quién tengo en mi vida y esperanza de que todo esto que estamos viviendo pasará. En los últimos 18 meses, hemos experimentado un dolor y una pérdida terribles, … pero se trata de ser resiliente – tener la Fiesta Hispana es parte de eso”.

Planificar la Fiesta Hispana de este año en menos de cuatro meses, con fondos limitados y la participación de un comité, fue un reto, reconoció López-Tinoco. Cómo habían pasado más de 18 meses desde el último evento de recaudación de fondos del comité, menciono que el apoyo financiero de la comunidad fue esencial para hacer realidad el festival.

Aquellos que han asistido al festival podrán notar la diferencia de este año debido al COVID, agrego López-Tinoco. Por ejemplo, habrá dos centros de vacunación para las personas que quieran vacunarse. También habrá cubre bocas y desinfectantes de manos a disposición de todos en cada entrada y repartidos por la plaza.

“Les prometo que, al planificar este evento, nuestra máxima prioridad era hacer que fuera un evento seguro”, dijo. “Comenzamos revisando la disposición de los espacios dentro de la plaza Barney Allis para eliminar las zonas anteriormente congestionadas, de modo que los asistentes pudieran distanciarse socialmente y sentirse cómodos con su entorno. Recordaremos a los asistentes la importancia de que respeten la distancia social, que se laven las manos, usen mascarillas sí están a menos de 1 metro de distancia y que se vacunen”.

El Comité Nacional de la Herencia Hispana de Kansas City invita a la comunidad a celebrar un fin de semana lleno de entretenimiento que también incluye actividades como la ceremonia oficial de «El Grito». Presentada por Alfonso Navarro Bernacchi, del Consulado de México en Kansas City, Missouri. La ceremonia es una conmemoración del Día de la Independencia. En honor a que México y la mayoría de los otros países hispanohablantes celebran su independencia de España a mediados de septiembre.

Para más información, visite el sitio web del comité en www.kcfiestahispana.com o siga al comité en su página de Facebook, Fiesta Hispana KC.

Fiesta Hispana returns, scheduled for Sept. 11-12

Fiesta Hispana has returned.

In 2020, the annual, family-oriented celebration of Spanish-speaking cultures was canceled in part out of respect to individuals who had lost a loved one to COVID. Instead, the Mexican flag was displayed in the Downtown Marriott Hotel to honor community losses.

“The Mexican Consulate’s office reached out to us, and we did reach out to our sponsor, the Downtown Marriott Hotel,” said Sonia Lopez-Tinoco, a board member on the Greater Kansas City National Hispanic Heritage Committee. “It was a very humbling moment to see the Mexican flag up there, but quiet as can be – no dancing, no music, just silence and reflection. … We knew we made the right choice.”

This year’s family-oriented celebration will take place Sept. 11-12 at the Barney Allis Plaza in Kansas City, Missouri. After the pain and loss 2020 brought, Lopez-Tinoco sees this year’s celebration as part of a new era to help the community heal together.

“For me, 2020 was a year of reflection and hope,” she said. “Reflection of appreciating what and who I have in my life and hope that all this we are experiencing will pass. Over the past 18 months, we have experienced terrible pain and loss, … but it’s about being resilient – having Fiesta Hispana is part of that.”

Planning this year’s Fiesta Hispana in less than four months with limited funds and committee participation was challenging, Lopez-Tinoco acknowledged. Because it had been more than 18 months since the committee’s last fundraising event, financial support from the community was essential to make the festival a reality, she said.

Those who have attended the festival might find it looking different in some ways because of COVID, Lopez-Tinoco said. For instance, there will be two sites for individuals who want to get vaccinated. There also will be masks and hand sanitizer available for all to use at every entrance and scattered throughout the plaza.

“I promise you that, in planning this event, our top priority was making this a safe event,” she said. “We started out by revising the booth layout within Barney Allis Plaza to eliminate previously congested areas, so that attendees could socially distance and feel comfortable with their surroundings. We will be reminding individuals to social distance, wash their hands, wear masks if within 6 feet of each other and to get vaccinated.”

The Greater Kansas City National Hispanic Heritage Committee invites the community to celebrate an entertainment-filled weekend that also includes activities such as the official “El Grito” ceremony. Facilitated by Alfonso Navarro Bernacchi of the Mexican Consulate in Kansas City, Missouri, the ceremony is an Independence Day commemoration. Mexico and several other predominantly Spanish-speaking countries celebrate their independence from Spain in mid-September.

For more information, visit the committee’s website at www.kcfiestahispana.com or follow the committee on its Facebook page, Fiesta Hispana KC.