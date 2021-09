Día del Trabajo y escasez de mano de obra en todo el país

El lunes es el Día del Trabajo, un feriado federal dedicado a los trabajadores estadounidenses y sus contribuciones y logros. Este año, también marca el final de los beneficios federales por desempleo debido a la pandemia. Unos 11 millones de estadounidenses desempleados recibirán un cheque de desempleo semanal más pequeño o ningún cheque.

Los pagos de desempleo federales temporales fueron autorizados por la Ley CARES aprobada en marzo de 2020 para complementar los beneficios estatales para los estadounidenses desempleados durante la pandemia. Además de los beneficios por desempleo pagados por su propio estado, los estadounidenses desempleados recibían $600 a la semana. El Plan de Rescate Estadounidense aprobado en marzo de 2021 extendió los programas federales de desempleo hasta el Día del Trabajo y redujo la compensación federal por desempleo semanal a $300.

Los trabajadores desempleados en Missouri no se verán afectados. Junto con los desempleados en otros 22 estados, los desempleados de Missouri perdieron sus beneficios federales por desempleo en junio y julio. Los gobernadores de esos estados cortaron los beneficios federales porque las empresas tenían problemas para cubrir los puestos vacantes. La administración de Biden ha dicho que no extenderá los pagos federales por desempleo más allá del Día del Trabajo. Existe una escasez de mano de obra en todo el país en numerosos sectores e incluye alrededor de 800,000 puestos vacantes locales, estatales y federales. Comercialmente, la escasez de mano de obra está afectando seriamente la cosecha, el envasado, el procesamiento, la producción, el almacenamiento, el suministro y el transporte. Desesperados por mantener en funcionamiento sus respectivas empresas y prestar servicios esenciales, los empleadores de los sectores público y privado se están volviendo creativos para cubrir los puestos vacantes. Muchos ofrecen bonificaciones por firmar; otros están aumentando los salarios, mejorando los programas de incentivos o agregando paquetes de jubilación y educación. Aquí, a nivel local, están las agencias gubernamentales; hospitales; hoteles; oficinas de correo; prisiones; tránsito público; restaurantes; tiendas minoristas; distritos escolares; la industria del transporte por carretera; y Waste Management, un proveedor de servicios de eliminación de desechos, recolección de basura y reciclaje.

A medida que los pagos federales por desempleo terminen el 6 de septiembre, las bonificaciones únicas de inicio de sesión indudablemente incentivarán el empleo. Pero a largo plazo, el camino más seguro hacia el pleno empleo es cerrar la brecha entre los salarios y el costo de vida en constante aumento.

Según MarketWatch.com, el informe más reciente del índice de precios de viviendas Case-Shiller mostró que los precios de las viviendas este año aumentaron un 14,6 por ciento a nivel nacional. Aquí, a nivel local, el alquiler promedio de un apartamento aumentó un cinco por ciento con respecto al año pasado, reportó RentCafe.com. Y entre julio de 2020 y julio de 2021, el precio de los huevos, el pescado, la carne y las aves de corral subió un 5.9 por ciento.

Si bien todavía hay mucha incertidumbre, este podría ser un momento decisivo para el mercado laboral estadounidense. Llevar el costo de vida más acorde con los salarios de los empleados, especialmente para la clase trabajadora, ofrecería un legado positivo de la era Covid-19.

Labor Day & a nationwide labor shortage

Monday is Labor Day, a federal holiday dedicated to American workers and their contributions and achievements. This year, it also marks the end of federal pandemic unemployment benefits. Some 11 million unemployed Americans will get a smaller weekly unemployment check or no check at all.

The temporary federal unemployment payments were authorized by the CARES Act passed in March 2020 to supplement state benefits for jobless Americans during the pandemic. In addition to unemployment benefits paid by their own state, out-of-work Americans received $600 a week. The American Rescue Plan passed in March 2021 extended the federal unemployment programs to Labor Day and reduced the weekly federal unemployment compensation to $300.

Unemployed workers in Missouri won’t be affected. Along with the unemployed in 22 other states, jobless Missourians lost their federal unemployment benefits in June and July. The governors of those states cut off the federal benefits because businesses had trouble filling vacant positions. The Biden administration has said it won’t extend the federal unemployment payments beyond Labor Day. There exists a nationwide labor shortage across numerous sectors and includes about 800,000 unfilled local, state and federal positions. Commercially, the labor shortage is seriously impacting harvesting, packaging, processing, production, stocking, supplying and transporting. Desperate to keep their respective enterprises going and deliver essential services, public and private sector employers are getting creative to fill vacant jobs. Many are offering signing bonuses; others are upping wages, sweetening incentive programs, or adding retirement and education packages. Here locally, those include government agencies; hospitals; hotels; post offices; prisons; public transit; restaurants; retail stores; school districts; the trucking industry; and Waste Management, a waste disposal, trash collection and recycling services provider.

As federal unemployment payments end September 6, one-time, sign-on bonuses will unquestionably incentivize employment. But over the long term, the surest path to full employment is closing the gap between wages and the ever-rising cost of living.

According to MarketWatch.com, the most recent report from the Case-Shiller Home Price Index showed that home prices this year are up 14.6 percent nationally. Here locally, the average rent for an apartment rose five percent over last year, RentCafe.com reported. And between July 2020 and July 2021, the price of eggs, fish, meat and poultry rose 5.9 percent.

While there’s still a lot of uncertainty, this could be a watershed moment for the American labor market. Bringing the cost of living more in line with employee wages, especially for the working class would offer one positive legacy of the Covid-19 era.