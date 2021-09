Voces Consulares: Preparados ante desastres

By Alfonso Navarro Bernachi

Un edicto de la gobernadora Laura Kelly estableció septiembre como el Mes de Preparación ante Desastres en Kansas, para recordar la importancia de saber qué hacer antes, durante y después de eventos naturales o provocados por personas.

Es una oportunidad para tener en cuenta la naturaleza cambiante del clima de Kansas, donde inundaciones, tornados, calor extremo o tormentas de nieve, entre otras situaciones, pueden afectar nuestra vida diaria, nuestra integridad y la de nuestras familias, así como nuestras propiedades.

El edicto sobre el mes de Preparación ante Desastres en Kansas se dio a conocer en momentos en que otras partes del país sufren las consecuencias de incendios forestales o del huracán Ida, lo que subraya la necesidad de estar preparados, pues estas y otro tipo de contingencias pueden presentarse a lo largo del año, a veces en forma inesperada.

La preparación comienza con nosotros mismos, en casa, con nuestras familias, “porque cuando ocurre un desastre, cada minuto parece una eternidad mientras esperamos a que llegue ayuda”, asegura la gobernadora Kelly.

Por eso es importante que todas las personas en Kansas se aseguren de estar preparadas y listas para cuidarse a sí mismas hasta que llegue ayuda.

Dese tiempo en septiembre para asegurarse de contar con un paquete para emergencias y un plan familiar en caso de desastres.

Un paquete de emergencia debe contener lo esencial para cubrir las necesidades de cada miembro de su familia por al menos siete días, incluyendo comida y agua, artículos de primeros auxilios y medicinas, copias de documentos importantes – como pasaporte o matrícula consular-, linternas y baterías, ropa y calzado, cobijas y un radio de pilas. Si tiene mascota, considere también los artículos necesarios para su cuidado.

Ante cualquier emergencia siempre siga las indicaciones de las autoridades y preste atención a información oficial a través de los medios de comunicación.

Encuentre información en español en los sitios electrónicos www.ready.gov/es y www.fema.gov/es, así como en el portal especializado de México sobre preparación ante desastres naturales https://www.gob.mx/sre/documentos/infografias-desastres-naturales-eua, con infografías y consejos útiles.

Pase la voz

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, el número de desastres ha aumentado cinco veces en los últimos 50 años, debido al cambio climático, incremento de situaciones de clima extremo y mejoras en el registro. Pero gracias también a mejoras en los sistemas de alerta temprana y manejo de emergencias, el número de muertes ha disminuido a una tercera parte.

Disaster Preparedness

A proclamation was signed by Governor Laura Kelly to mark September as Kansas Preparedness Month, to reinforce the need of knowing what to do before, during and after natural and man-made disasters.

It is an opportunity to take into consideration the changeable nature of Kansas weather, where floods, tornadoes, extreme heat or blizzards, among other situations, can affect our daily lives, our physical integrity and that of our families, as well as our properties.

The Kansas Preparedness Month proclamation was released as other parts of the country are suffering the consequences of wildfires or Hurricane Ida, underscoring the need to be prepared for these and other disasters that can occur throughout the year, sometimes unexpectedly.

Preparedness begins with ourselves, at home, with our families, “because when a disaster strikes, every minute seems like an eternity while waiting for help to arrive,” says Governor Kelly.

That is why it is important for all Kansans to make sure they are prepared and able to care for themselves until help can arrive.

Take time this September to make sure you have a home emergency kit and a family emergency plan in case disaster strikes.

An emergency kit should contain the essentials to meet the needs of each member of your family for at least seven days, including food and water, first aid supplies and medicines, copies of important documents – such as passport or consular I.D. -, flashlights and batteries, clothing and footwear, blankets and a battery-powered radio. If you have a pet, consider the items necessary for its care as well.

In any emergency, always follow the instructions of the authorities and pay attention to official information through the media.

Find information in Spanish on these web sites www.ready.gov/es and www.fema.gov/es, as well as on Mexico’s specialized portal on preparedness for natural disasters https://www.gob.mx/sre/documentos/infografias-desastres-naturales-eua, with

infographics and useful tips.

Spread the word

According to the World Meteorological Organization, the number of disasters has increased by a factor of five over the 50-year period, driven by climate change, more extreme weather and improved reporting. But, thanks to improved early warnings and disaster management, the number of deaths decreased almost three-fold.