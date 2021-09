Taco Royale set for Friday in KCK

By Chara

Kansas City area residents will have a chance to enjoy tacos while supporting small businesses during a special event Friday (Sept. 10).

The event, Taco Royale, will take place form 10 a.m. to 4 p.m. at Bethany Park, 1120 Central Ave., Kansas City, Kansas. It is organized by the Greater Kansas City Chamber of Commerce, in partnership with the Welcoming Coalition, “Open Belly Podcast” and the Central Avenue Betterment Association.

“The Taco Royale is a celebration of immigrant-owned small businesses in the taco capital of America (according to Forbes magazine), Kansas City, Kansas!” said Courtney Lewis, Greater Kansas City Chamber of Commerce content director. “Participants can purchase a ticket and enjoy a taco from each of the participating restaurants along Central Avenue. The goal is to enjoy great food, support small businesses, and celebrate and highlight the rich traditions that immigrants, refugees, and newcomers bring to the metro.”

There are 15 vendors participating in Taco Royal.

Cost to attend Taco Royal is $30. The price includes one taco from each participating restaurant, a map and a bracelet.

“It is a great way to come out and support small businesses at a time when they need it more than ever,” Lewis said. “There are 15 restaurants here that many people might not have been to before, and this could introduce participants to delicious food and rich culture while they meet new people. It’s also the kickoff event for Welcoming Week, a week designed to showcase the contributions immigrants and newcomers have made to Greater Kansas City. Come support small businesses.”

Taco Royale listo para el viernes en KCK

Los residentes del área de Kansas City tendrán la oportunidad de disfrutar de los tacos mientras apoyan a las pequeñas empresas durante un evento especial el viernes (10 de septiembre).

El evento Taco Royale se llevará a cabo de 10 a.m. a 4 p.m. en el Bethany Park, 1120 Central Ave., Kansas City, Kansas. Está organizado por la Cámara de Comercio de la Ciudad de Kansas, en asociación con la Coalición de Bienvenida, “Open Belly Podcast” y la Asociación de Mejoramiento de la Avenida Central.

“¡El Taco Royale es una celebración de las pequeñas empresas propiedad de inmigrantes en la capital del taco de Estados Unidos (según la revista Forbes), Kansas City, Kansas!” dijo Courtney Lewis, directora de contenido de la Cámara de Comercio de Kansas City. “Los participantes pueden comprar un boleto y disfrutar de un taco en cada uno de los restaurantes participantes a lo largo de Central Avenue. El objetivo es disfrutar de una excelente comida, apoyar a las pequeñas empresas y celebrar y resaltar las ricas tradiciones que los inmigrantes, refugiados y recién llegados traen al metro”.

Hay 15 proveedores que participan en el evento.

El costo para asistir a Taco Royale es de $30. El precio incluye un taco de cada restaurante participante, un mapa y una pulsera.

“Es una excelente manera de apoyar a las pequeñas empresas en un momento en el que lo necesitan más que nunca”, dijo Lewis. “Hay 15 restaurantes aquí en los que es posible que muchas personas no hayan estado antes, y esto podría presentarles a los participantes la comida deliciosa y la rica cultura mientras conocen gente nueva. También es el evento de inicio de la Semana de bienvenida, una semana diseñada para mostrar las contribuciones que los inmigrantes y los recién llegados han hecho al área metropolitana de Kansas City. Vengan a apoyar a las pequeñas empresas”.